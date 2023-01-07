Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эстадио де ла Серамика.
Дата проведення матчу: 07.01.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между клубами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Картахена - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Касереньо - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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