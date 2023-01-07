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Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 січня 2023, 17:15 - Эстадио де ла Серамика
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
0 - 0
Оновити
7'
Реал
Мадрид
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
43%
Нічия
24%
Реал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid when Villarreal CF is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 3 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 35-21 in favour of Real Madrid.
  • During the last 44 meetings, Villarreal CF have won 4 times, there have been 16 draws while Real Madrid have won 24 times. The goal difference is 87-43 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid's last away win against Villarreal CF was in 2017.
  • Villarreal CF's last home win against Real Madrid was in 2015.
  • Last season's matches: 0-0 (Villarreal CF at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Villarreal CF scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Villarreal CF have a winning streak of 6 matches.
  • When playing at home, Villarreal CF have not lost to Real Madrid in their last 5 encounters.
  • Villarreal CF haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 7-0-1.
  • Alex Baena is Villarreal CF's top scorer with 4 goals. Karim Benzema has scored 7 times for Real Madrid.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 41% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • Villarreal CF wins 41% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Villarreal CF.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 0, Real Madrid won 2, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Villarreal CF scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 0.6.
  • Villarreal CF scores 2.13 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Dani Parejo has assisted the most goals for Villarreal CF with 3. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (4).
  • A year ago, Villarreal CF were number 11 in the table with 19 points. Now they are number 7 with 24 points.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
2
Перемог
19
Ігор
7
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вільярреал 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вільярреал 1 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 20:00 Картахена 1 - 5 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.11.2022 - 21:00 Еспаньол 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 19:30 Вільярреал 0 - 2 Завершено Мальорка П
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Лех 3 - 0 Завершено Вільярреал П
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Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Касереньо 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Реал 5 - 1 Завершено Селтік В
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
43%
Нічия
24%
Реал
33%
Склади команд
1
Пепе Рейна
18
Альберто Морено
4
Torres, Pau
3
Рауль Альбiоль
8
Foyth, Juan
16
Baena, Alex
10
Данiель Парехо
19
Coquelin, Francis
21
Pino, Yeremy
7
Moreno, Gerard
11
Chukwueze, Samuel
1
Тібо Куртуа
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
4
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
15
Федеріко Вальверде
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 21
    Pino, Yeremy
    Форвард
  • 7
    Moreno, Gerard
  • 11
    Chukwueze, Samuel
    Півзахисник
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 19
    Coquelin, Francis
    Півзахисник
  • 18
    Альберто Морено
    Захисник
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 3
    Рауль Альбiоль
    Захисник
  • 8
    Foyth, Juan
    Захисник
  • 1
    Пепе Рейна
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сетьен, Кике
  • Карло Анчелотти
Трансляція
7'
Футболісти мадридського клубу поки що не можуть спокійно вийти із захисту в атаку.
5'
Небезпечний момент
Фантастика. Альберто Морено прострілював з флангу, а Коклен п'ятою влучив у стійку.
Інфо
Нагадаємо, що востаннє "Реал" перемагав "Вільярреал" у гостях в 2017 році.
4'
Відзначаємо високий пресинг підопічних Сетьєна. Зхоже, що до цього гості були не готові.
3'
Хороший початок матчу для господарів. Парехо наважився на удар з-за меж штрафної, але у площину воріт не влучив.
1'
Небезпечний момент
Ось і перший момент у матчі. Рюдігер помилився на власній половині поля, але Баена з меж штрафної пробив вище воріт.
Свисток
Пролунав стартовий свисток!
Інфо
"Вільярреал" (запасні): Йоргенсен, Груневелд, Куенка, Кіко, Манді, Моралес, Морналес, Мохіка, Трігерос, Педраса
Інфо
"Вільярреал" (стартовий склад): Рейна - А. Морено, Торрес, Альбіоль, Фойт, Парехо, Коклен, Баена, Чуквуезе, Х.Морено, Піно
Інфо
"Реал" (запасні): Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Камавінга, Лукас Васкес, Родріго, Себальос
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Куртуа - Мілітао, Алаба, Кроос, Модріч, Вальверде, Чуамені, Вінісіус, Бензема, Рюдігер, Менді
Минулого сезону команди двічі розписали сухі нічиї, тому для гостей легкої прогулянки точно не очікується.
"Реал" після ЧС виграв два матчі, але чемпіонського футболу не показав. Підопічні Анчелотті переграли "Вальядолід" та "Касеренью".
"Вільрреал" у минулому турі переграв "Валенсію" і піднявся на сьоме місце. Відзначимо повернення Жераро Морено, який додав грі колектива Сетьєна яскравих барвів.
Вітаємо всіх прихильників іспанського футболу. Запрошуємо вас на текстову трансляцію 16-го туру Прімери між "Вільярреалом" та "Реалом". Гра розпочнеться о 17:15.
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Анонс матчу Вільярреал - Реал 07.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 07.01.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Реал можна подивитися 07.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Картахена - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Касереньо - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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