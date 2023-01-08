Атлетіко - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - "Барселона" 08.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 08.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 06.02.2022 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Ов'єдо - 04.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Інтерсіті - 04.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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