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Атлетіко - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 січня 2023, 22:00 - Ванда Метрополитано
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
0 - 0
Оновити
28'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
25%
Нічия
36%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and FC Barcelona when Atletico Madrid is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 13 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 13 times. The goal difference is 52-51 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 67 meetings, Atletico Madrid have won 18 times, there have been 17 draws while FC Barcelona have won 32 times. The goal difference is 128-94 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-0 (Atletico Madrid at home) and 4-2 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Atletico Madrid scores 30% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Atletico Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Atletico Madrid haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 6 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 6-0-1.
  • Alvaro Morata is Atletico Madrid's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 24 points. Now they are number 1 with 38 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 35% of their matches, FC Barcelona in 48% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 35% of halftimes, FC Barcelona wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Atletico Madrid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 2, FC Barcelona won 1, 2 draws.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.2 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Atletico Madrid scores 1.67 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.24 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
5
Перемог
33
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Атлетіко
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 21:00 Ов'єдо 0 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 22:30 Атлетіко 2 - 0 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.11.2022 - 22:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 19:45 Порту 2 - 1 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Інтерсіті 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Барселона В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
25%
Нічия
36%
Барселона
39%
Склади команд
13
Ян Облак
23
Mandava, Reinildo
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Savic, Stefan
26
Molina, Nahuel
21
Яннік Феррейра Карраско
34
Barrios Rivas, Pablo
8
Коке
14
Маркос Льоренте
11
Felix, Joao
8
Антуан Грiзманн
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
11
Усман Дембеле
25
Fati, Ansu
26
Pedri
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 21
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
  • 34
    Barrios Rivas, Pablo
    Півзахисник
  • 8
    Коке
    Захисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Xavi
Статистика матчу
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
Фоли
2
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
1
Трансляція
26'
Грізманн ударом із правого флангу штрафного влучив у суперника.
24'
Гаві задовго готував перекидання голкіпера біля правого кута воротарського, і в підсумку м'яч забрали.
23'
Інфо
ГОЛ ЗАРАХОВАНО!
23'
Рейнілдо отримав поштовх від Гаві в гольовому епізоді.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Педрі забіг до лівого флангу штрафного, зіграв у центр на Гаві, а той другим дотиком перевів далі на Дембеле, якому вже вдалось розстріляти лівий кут!
20'
Повільний рух від гравців Барси чужою половиною.
18'
Карраско не дали зачепитись за передачу Льоренте до правого флангу штрафного. Кутовий.
16'
Моліні на хід правим флангом віддали партнери, але м'яч він так і не наздогнав.
14'
Подачу з правого флангу від Кунде до ауту блокував у підкаті Карраско.
12'
Не вбачають за потрібне команди збільшувати оберти.
10'
Відскочив м'яч із лівого флангу до центру штрафного під удар Фаті, але той поцілив у Хіменеса.
9'
Небезпечний момент
Облак у центрі воріт забрав до рук дальній постріл Крістенсена з лівого флангу.
7'
Поступово перетягує м'яч до чужої половини Барселона.
5'
Небезпечний момент
Коке зіграв до центрального входу до штрафного на Барріоса, а той другим дотиком пробив під поперечину, проте тер Штеген забрав до рук.
3'
Фаті виборов для себе м'яч у центрі штрафного, проте Савич накрив удар.
2'
Спроба дриблінгу від Дембеле на правому фланзі завершилась падінням на газон.
1'
Барселона розпочала зі спокійного контролю на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона йде першою з 12 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 38 очок.
Інфо
Атлетіко йде п'ятим із 8 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 27 очок.
Запасні: Пенья, Тенас, Бельєрін, Торрес, Депай, Алонсо, Кесс’є, Роберто, Рафінья, Гарсія, Торре.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Гаві — Дембеле, Фаті, Педрі.
Запасні: Грбич, Гоміс, Регілон, Феліпе, Марко, Кондогбія, де Пауль, Лемар, Сауль, Вітсель, Корреа, Мората.
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Рейнілдо — Льоренте, Коке, Барріос, Карраско — Грізманн, Феліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ванда Метрополітан (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.
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Анонс матчу "Атлетіко" - "Барселона" 08.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 08.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 06.02.2022 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона" можна подивитися 08.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Ов'єдо - 04.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Інтерсіті - 04.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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