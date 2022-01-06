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Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 08 січня 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 0
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43'
Рома
Рим
Хід матчу
9' Celik, Zeki 9' Mancini, Gianluca 26' Leao, Rafael 30' Kalulu, Pierre 31' Нікола Залевський
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
29%
Рома
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma when AC Milan is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma is 2-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 15 times, there have been 10 draws while AS Roma have won 7 times. The goal difference is 49-41 in favour of AC Milan.
  • During the last 64 meetings, AC Milan have won 25 times, there have been 20 draws while AS Roma have won 19 times. The goal difference is 85-83 in favour of AC Milan.
  • AS Roma's last away win against AC Milan was in 2017.
  • Last season AC Milan won both games against AS Roma (3-1 at home and 2-1 away).
  • In Serie A, AC Milan have 4 successive home wins.
  • Did you know that AC Milan scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AS Roma scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • AC Milan have lost 3 matches in a row.
  • AC Milan have won 4 home matches in a row.
  • AS Roma have lost none of their last 8 away matches.
  • AS Roma haven't won any of their last 3 games against AC Milan.
  • When playing at home, AC Milan have not lost to AS Roma in their last 4 encounters.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 8 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 8 away matches in Serie A this season.
  • AC Milan's home record this season: 7-0-1.
  • AS Roma's away record this season: 5-2-1.
  • Rafael Leao is AC Milan's top scorer with 7 goals. Paulo Dybala has scored 5 times for AS Roma.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 4. Lorenzo Pellegrini is AS Roma's biggest assister (3).
  • AC Milan wins 1st half in 40% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • AC Milan wins 40% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 4, AS Roma won 0, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 2.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and AS Roma is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and AS Roma is 1.4.
  • AC Milan scores 2 goals when playing at home and AS Roma scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Did you know that AC Milan scores 23% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
21
Ігор
7
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2019/2020
26.10.2020 - 21:45 Мілан 3 - 3 Завершено Рома
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 13:30 Салернітана 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 19:00 Мілан 2 - 1 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Кремонезе 0 - 0 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 21:45 Мілан 2 - 1 Завершено Спеція В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Мілан 4 - 0 Завершено Зальцбург В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 17:30 Рома 1 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Рома 1 - 1 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.11.2022 - 19:30 Сассуоло 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Лаціо П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершено Лудогорець В
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Новини команд
Головні події
31'
Нікола Залевський
ГООЛ! Kalulu, Pierre
30'
Leao, Rafael
26'
9'
Celik, Zeki
9'
Mancini, Gianluca
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
29%
Рома
36%
Склади команд
1
Tatarusanu, Ciprian
22
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
20
Kalulu, Pierre
2
Давіде Калабрія
8
Tonali, Sandro
22
Bennacer, Ismael
17
Leao, Rafael
10
Diaz, Brahim
56
Saelemaekers, Alexis
9
Олів'є Жиру
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
3
Рожер Ібаньєс
19
Celik, Zeki
4
Cristante, Bryan
7
Лоренцо Пеллегріні
59
Нікола Залевський
21
Пауло Дібала
22
Zaniolo, Nicolo
9
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
    26
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
    30
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
  • 9
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
    9
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
    31
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    9
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 3
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
6
Штрафні
6
6
Фоли
6
1
ЖК
2
1
Удари повз
1
Кутові
1
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
38'
34'
Пауло Дібала розібрався з Фікайо Томорі та вийшов на ударну позицію, але у вирішальний момент не влучив по м'ячу. Не приховує свого розчарування аргентинець.
30'
Жовта картка
Нікола Залевський на емоціях заробив жовту картку. Треба поменше розмовляти з арбітром.
30'
Гоооол!!!
Мілан відкриває рахунок з кутового! П'єр Калюлю відклеївся від захисника та ударом головою вразив дальній кут.
29'
Небезпечний момент
Браїм Діас міг забивати з-за меж штрафного майданчика! Руй Патрісіу ледь витягнув м'яч з-під поперечини.
26'
Жовта картка
Рафаел Леау грубо підкотився під Теммі Абрахама та був попереджений.
24'
Рафаел Леау майже ввійшов до карного, але в останній момент захисник відібрав м'яч у португальця.
19'
Ніколо Дзаніоло атакував воротаря після подачі Лоренцо Пеллегріні з кутового. Буде вільний удар.
14'
Рафаел Леау хотів навісити на Олів'є Жиру, однак не розрахував силу передачі та віддав м'яч Рую Патрісіу.
13'
Россонері непогано комбінували, але остання передача у виконанні Сандро Тоналі виявилася неточною.
9'
Жовта картка
Пішли попередження. Зекі Челік двома руками схопив Тео Ернандеса, який ішов у відрив.
4'
П'єр Калюлю заблокував спробу Ніколо Дзаніоло пробити здалеку.
3'
Рафаел Леау протягнув м'яч флангом і верхом відпасував на набігаючого Сандро Тоналі. Італієць не зміг завдати акцентованого удару по воротах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Увесь стадіон вшанував пам'ять Джанлуки Віаллі хвилиною мовчання.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Тетерушану — Ернандес, Томорі, Калюлю, Калабрія (к) — Тоналі, Беннасер, Діас — Леау, Жиру, Салемакерс.
Запасні: Міранте (в), Нава (в), Адлі, Бакайоко, Боццолан, Вранкс, Габбія, де Кетеларе, Дест, Лазетич, Побега, Тіав.
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні — Залевський, Пеллегріні (к), Крістанте, Челік — Дзаніоло, Дібала, Абрахам.
Запасні: Бур (в), Свілар (в), Белотті, Бове, Вінья, Вольпато, Ель-Шаараві, Камара, Кумбулла, Тахірович, Майхшак, Матич, Сольбаккен, Спінацолла, Шомуродов.
Жозе Моурінью може розраховувати на всіх, окрім давно травмованих Дарбо та Вейналдума.
Лазарет россонері переповнений. Мессіас, Балло Туре та Орігі точно не зіграють. Участь у матчі К'єра, Круніча та Ребіча під питанням.
Стефано Піолі на чолі Мілану поступився джаллороссі лише одного разу — ще у 2019 році. Відтоді команди провели п'ять очних зустрічей, «дияволи» перемогли в чотирьох.
Рома розташувалася на шостому рядку. «Вовки» б'ються з Лаціо й Аталантою за єврокубки.
Прямо зараз Мілан займає третє місце в турнірній таблиці, продовжуючи переслідувати лідера — Наполі.
Класика італійського футболу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру Серії А Мілан – Рома.
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Анонс матчу Мілан - Рома 08.01.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 08.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Рома у попередньому футбольному матчі 06.01.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Рома можна подивитися 08.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти "Салернітана" - 04.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти Болонья - 04.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

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