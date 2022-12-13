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Аргентина - Хорватія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 13 грудня 2022, 21:00 - Lusail Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Аргентина
До початку
00 : 00 : 00
Хорватія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
124 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
38%
Нічия
29%
Хорватія
33%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аргентина
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Хорватія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
21.06.2018 - 21:00 Аргентина 0 - 3 Завершено Хорватія
Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 21:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 1 Завершено Австралія В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 21:00 Польща 0 - 2 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія П
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Останні матчі - Хорватія
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 17:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Бразилія В
Чемпіонат світу 2022
05.12.2022 - 17:00 Японія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Хорватія 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватія 4 - 1 Завершено Канада В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
124 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
38%
Нічия
29%
Хорватія
33%
LIVE
Трансляція матчу Аргентина - Хорватія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Нагадаємо, що на стадії плей-оф Аргентина пройшла Австралію та Нідерланди, а Хорватія - Японію і Бразилію. У трьох із чотирьох матчів переможець визначався у серії пенальті.
Свисток
Головний арбітром цього поєдинку буде італійський рефері Даніеле Орсато.
Запасні гостей: Грбич, Івушич, Барішич, Будімір, Віда, Якич, Шутало, Сучич, Станішич, Петкович, Влашич, Ерлич, Лівая, Маєр, Оршич.
Хорватія: Лівакович - Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса - Брозович - Модрич, Ковачич - Пашалич, Крамарич, Перішич.
Запасні аргентинців: Армані, Рульї, Фойт, Родрігес, Песселья, Паласіос, Лісандро Мартінес, Лаутаро Мартінес, Корреа, Ді Марія, Дибала, Альмада.
Аргентина: Е. Мартінес - Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко - Де Поль, Фернандес, Паредес, Маккалістер - Мессі, Альварес.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію першого півфінального поєдинку Чемпіонату світу-2022, у якому Аргентина зустрінеться з Хорватією.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Боавішта Боавішта 0 Віторія Віторія 0 Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 2 Завершено 21:00 - 11.12.2022 Брага Брага 2 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Завершено 17:00 - 11.12.2022 Уотфорд Уотфорд 0 Халл Сіті Халл Сіті 0 Завершено 15:00 - 11.12.2022 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 0 Бернлі Бернлі 3

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Анонс матчу Аргентина - Хорватія 13.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Аргентина та командою Хорватія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 13.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Аргентина та командою Хорватія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Аргентина залишилася з поразкою . Зіткнення Аргентина та Хорватія у попередньому футбольному матчі 21.06.2018 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аргентина - Хорватія можна подивитися 13.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аргентина - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Прошедший матч команди Аргентина був зіграний проти Нідерланди - 09.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команди Хорватія був зіграний проти Бразилія - 09.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

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