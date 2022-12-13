Аргентина - Хорватія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Аргентина - Хорватія 13.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Аргентина та командою Хорватія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 13.12.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Аргентина та командою Хорватія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Аргентина залишилася з поразкою . Зіткнення Аргентина та Хорватія у попередньому футбольному матчі 21.06.2018 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина

Країна: Аргентина

Тренер: Лионель Скалони



Прошедший матч команди Аргентина був зіграний проти Нідерланди - 09.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Предыдущий матч команди Хорватія був зіграний проти Бразилія - 09.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

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