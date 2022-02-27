Труа - Марсель онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Труа - Марсель 11.01.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Труа (Труа) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стад де л'Об.

Дата проведення матчу: 11.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Труа (Труа) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Труа та Марсель у попередньому футбольному матчі 27.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kisnorbo, Patrick и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Труа (Труа)

Рік заснування Труа (Труа): 1900

Країна: Франция

Тренер: Жан-Луи Гарсия



Предыдущий матч команди Труа був зіграний проти "Лілль" - 08.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Хорхе Сампаоли



Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Монпельє - 02.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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