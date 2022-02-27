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Труа - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 11 січня 2023, 22:00 - Стад де л'Об
Головний суддя: Хаким Бен эль Хадж
Рейтинг матчу:
Труа
Труа
0 - 0
Оновити
3'
Марсель
Марсель
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Труа
35%
Нічия
26%
Марсель
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between ESTAC Troyes and Olympique Marseille when ESTAC Troyes is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with ESTAC Troyes playing at home, ESTAC Troyes have won 2 times, there have been 5 draws while Olympique Marseille have won 3 times. The goal difference is 10-9 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 21 meetings, ESTAC Troyes have won 3 times, there have been 6 draws while Olympique Marseille have won 12 times. The goal difference is 35-16 in favour of Olympique Marseille.
  • ESTAC Troyes's last home win against Olympique Marseille was in 2012.
  • Last season's matches: 1-1 (ESTAC Troyes at home) and 1-0 (Olympique Marseille at home).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 4 matches in Ligue 1.
  • Did you know that ESTAC Troyes scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that ESTAC Troyes scores 7% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • ESTAC Troyes haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • ESTAC Troyes haven't scored in 2 of their 8 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 8 away matches in Ligue 1 this season.
  • ESTAC Troyes's home record this season: 1-6-1.
  • Olympique Marseille's away record this season: 5-2-1.
  • Rony Lopes has assisted the most goals for ESTAC Troyes with 5. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (7).
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • ESTAC Troyes wins 1st half in 30% of their matches, Olympique Marseille in 44% of their matches.
  • ESTAC Troyes wins 30% of halftimes, Olympique Marseille wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When ESTAC Troyes leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When ESTAC Troyes is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than ESTAC Troyes.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than ESTAC Troyes's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against ESTAC Troyes (in all competitions).
  • In the last 5 meetings ESTAC Troyes won 0, Olympique Marseille won 3, 2 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against ESTAC Troyes.
  • ESTAC Troyes have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • ESTAC Troyes scores 1 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1.8 goals against ESTAC Troyes (on average).
  • Average number of goals in meetings between ESTAC Troyes and Olympique Marseille is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between ESTAC Troyes and Olympique Marseille is 1.2.
  • ESTAC Troyes scores 1.17 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Труа
1
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
27.02.2022 - 18:05 Труа 1 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Марсель 1 - 0 Завершено Труа
Чемпіонат Франції 2017/2018
15.04.2018 - 18:00 Труа 2 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2017/2018
20.12.2017 - 21:50 Марсель 3 - 1 Завершено Труа
Останні матчі - Труа
Кубок Франції 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Лілль 2 - 0 Завершено Труа П
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 16:00 Страсбур 2 - 3 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.12.2022 - 16:00 Труа 0 - 0 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Брест 2 - 1 Завершено Труа П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Труа 1 - 1 Завершено Осер Н
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 22:00 Марсель 6 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Монако 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Марсель 1 - 0 Завершено Ліон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Марсель 1 - 2 Завершено Тоттенхем П
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Труа
35%
Нічия
26%
Марсель
39%
Склади команд
1
Lis, Mateusz
12
Conte, Abdu
4
Palmer-Brown, Erik
17
Salmier, Yoann
18
Balde, Thierno
24
Chavalerin, Xavier
6
Kouame, Romenique
17
Balde, Mama
11
Lopes, Rony
19
Bruus, Andreas
20
Ripart, Renaud
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
29
Kabore, Issa
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
23
Сеад Колашінац
17
Under, Cengiz
6
Guendouzi, Matteo
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 20
    Ripart, Renaud
    Форвард
  • 17
    Balde, Mama
    Півзахисник
  • 11
    Lopes, Rony
  • 19
    Bruus, Andreas
    Захисник
  • 24
    Chavalerin, Xavier
    Півзахисник
  • 6
    Kouame, Romenique
    Півзахисник
  • 12
    Conte, Abdu
    Захисник
  • 4
    Palmer-Brown, Erik
  • 17
    Salmier, Yoann
    Захисник
  • 18
    Balde, Thierno
    Захисник
  • 1
    Lis, Mateusz
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 29
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Kisnorbo, Patrick
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Штрафні
Фоли
2
Трансляція
3'
Салм'є травмувався під час попереднього епізоду.
2'
Фол в атаці від Гендузі на завершення подачі х правого флангу від Ундера.
1'
Фол від Санчеса на чужій половині проти Шавалерена.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марсель іде 3 із 11 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 36 очок.
Інфо
Труа йде 13 з 4 перемогами, 6 нічиїми та 7 поразками — 18 очок.
Запасні: Бланко, Нгапандуетнбу, Ельмас, Маліновський, Гує, Бен Сегір, Муге, Дьєнг.
Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді — Каборе, Ронж'є, Верету, Колашинац — Ундер, Гендузі — Санчес.
Запасні: Галлон, Ларусі, Зукуру, Поросо, Тардею, Донгмо, Рамі, Угбо, Фата.
Труа: Лі — Т. Бальде, Салм'є, Палмер-Браун, Конте — Куаме, Шавалерен — М. Бальде, Лопес, Бруус — Ріпар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хакім Бен Ель Хадж (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру французської Ліги 1. На полі стадіону Стад де л'Об (Труа, Франція) зіграють Труа та Марсель.
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Анонс матчу Труа - Марсель 11.01.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Труа (Труа) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стад де л'Об.

Дата проведення матчу: 11.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Труа (Труа) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Труа та Марсель у попередньому футбольному матчі 27.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kisnorbo, Patrick и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Труа - Марсель можна подивитися 11.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Труа - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Труа (Труа)
Рік заснування Труа (Труа): 1900
Країна: Франция
Тренер: Жан-Луи Гарсия

Предыдущий матч команди Труа був зіграний проти "Лілль" - 08.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Монпельє - 02.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу Труа - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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