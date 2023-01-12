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Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 12 січня 2023, 21:00 - King Fahd International Stadium
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
-
Оновити
0'
Барселона
Барселона
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
28%
Нічия
32%
Барселона
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 60-35 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 52 meetings, Real Betis Seville have won 10 times, there have been 9 draws while FC Barcelona have won 33 times. The goal difference is 140-67 in favour of FC Barcelona.
  • Real Betis Seville's last home win against FC Barcelona was in 2011.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 32% of their matches, FC Barcelona in 49% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 32% of halftimes, FC Barcelona wins 49%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • Real Betis Seville scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.6 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1.4.
  • Real Betis Seville scores 1.52 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
2
Перемог
20
Ігор
16
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 Барселона 5 - 2 Завершено Бетіс
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Бетіс В
Кубок Іспанії 2022/2023
05.01.2023 - 17:00 Ібіса Іслас Пітіусас 1 - 4 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 20:15 Бетіс 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 21:00 Валенсія 3 - 0 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Інтерсіті 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
28%
Нічия
32%
Барселона
40%
Склади команд
1
Клаудiо Браво
33
Miranda, Juan
19
Felipe, Luiz
16
Pezzella, German
24
Ruibal, Aitor
10
Серхiо Каналес
18
Rodriguez, Guido
28
Rodri
8
Набіль Фекір
11
Luiz Henrique
9
Борха Iглесiас
22
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
18
Alba, Jordi
30
Gavi
21
De Jong, Frenkie
26
Pedri
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
11
Усман Дембеле
Стартовий склад
  • 9
    Борха Iглесiас
    Форвард
  • 28
    Rodri
    Півзахисник
  • 8
    Набіль Фекір
    Півзахисник
  • 11
    Luiz Henrique
    Форвард
  • 10
    Серхiо Каналес
    Півзахисник
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 33
    Miranda, Juan
  • 19
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 16
    Pezzella, German
    Захисник
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 1
    Клаудiо Браво
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 30
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Xavi
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Карлос Дель Серро Гранде.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Браво — Руїбаль, Луїс Феліпе, Песселья, Міранда — Фекір, Родрігес, Каналес (к) — Луїс Енріке, Іглесіас, Родрі.
Запасні: Мартін (в), Вілліан Жозе, Гвардадо, Гонсалес, Камараса, Карвалью, Лорен, Монтоя, Руїс, Сабалі, Хоакін.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Альба, Араухо, Кунде, Роберто — де Йонг, Гаві, Педрі — Дембеле, Левандовський, Рафінья.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Алонсо, Бальде, Бускетс, Гарсія, Депай, Кессьє, Крістенсен, Торрес, Фаті.
Барселона — рекордсмен за кількістю виграних Суперкубків (13). Бетіс бере участь у турнірі вперше.
Сьогоднішній переможець зустрінеться у фіналі з мадридським Реалом. Вирішальний поєдинок відбудеться у неділю, 15 січня.
Реал уже чекає. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція півфіналу Суперкубка Іспанії Бетіс — Барселона.
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Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 12.01.2023, Суперкубок Іспанії

Противостояние між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Суперкубок Іспанії 2023 , матч начнется на стадіоні King Fahd International Stadium.

Дата проведення матчу: 12.01.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 07.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Барселона" можна подивитися 12.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Райо Вальєкано - 08.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 08.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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