Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

09.01.2023 в 16:45 Пасторе поїхав до Катару, Аякс купив голкіпера у Вільярреала. Всі трансфери зими-2022/23 у Ла Лізі Слідкуємо за переходами одного з найсильніших футбольних чемпіонатів світу