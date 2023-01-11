Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Іспанії 2023 , матч пройдет на стадіоні King Abdullah Sports City.
Дата проведення матчу: 11.01.2023
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 08.01.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 07.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Кадіс - 06.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.
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