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Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 11 січня 2023, 21:00 - King Abdullah Sports City
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Валенсія
Валенсия
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
27%
Валенсія
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 21 times, there have been 7 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 67-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 65 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 14 draws while Valencia CF have won 14 times. The goal difference is 131-82 in favour of Real Madrid.
  • Valencia CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Valencia CF haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 36% of their matches, Valencia CF in 36% of their matches.
  • Real Madrid wins 36% of halftimes, Valencia CF wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Super Cup, Valencia CF has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Valencia CF won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 3 Super Cup games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 3 Super Cup games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.4 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.33 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
08.11.2020 - 21:45 Валенсія 4 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Касереньо 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал П
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Кадіс П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 20:00 Ла-Нусія 0 - 3 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 21:00 Валенсія 3 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 17:15 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Валенсія Н
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
27%
Валенсія
32%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітан, Васкес — Кроос, Камавінга, Вальверде — Вінісіус, Бензема (к), Родріго.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Валенсії:
Запасні:
Реал — діючий володар Суперкубка.
У другому півфіналі Бетіс зіграє з Барселоною.
Передостанній крок до трофею. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії між Реалом і Валенсією.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 0 Завершено 22:00 - Вчора Ньюкасл Ньюкасл 2 Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Завершено 22:00 - Вчора Інтер Інтер 2 Parma Parma 1 Завершено 22:00 - Вчора Спарта Спарта 1 ПСВ ПСВ 2 Завершено 15:00 - Вчора Малі Малі 1 Конго ДР Конго ДР 0

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Анонс матчу Реал - "Валенсія" 11.01.2023, Суперкубок Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Іспанії 2023 , матч пройдет на стадіоні King Abdullah Sports City.

Дата проведення матчу: 11.01.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 08.01.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Валенсія" можна подивитися 11.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 07.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Кадіс - 06.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

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