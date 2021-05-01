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Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 січня 2023, 22:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
1 - 0
Оновити
53'
Челсі
Лондон
Хід матчу
9' Robinson, Antonee 14' Андреас Перейра 25' Вілліан 36' Трево Чалоба
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
34%
Нічия
31%
Челсі
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Chelsea FC when Fulham FC is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 1 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 26-10 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 32 meetings, Fulham FC have won 1 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 20 times. The goal difference is 53-22 in favour of Chelsea FC.
  • Fulham FC's last home win against Chelsea FC was in 2006.
  • Fulham FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Chelsea FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC have a winning streak of 4 matches.
  • Fulham FC haven't lost in their last 5 games.
  • Fulham FC haven't won any of their last 7 games against Chelsea FC.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 45% of their matches, Chelsea FC in 35% of their matches.
  • Fulham FC wins 45% of halftimes, Chelsea FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Chelsea FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Fulham FC scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 1.
  • Fulham FC scores 2.26 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Фулгем
0
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2018
03.03.2019 - 15:45 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2018
02.12.2018 - 14:00 Челсі 2 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Халл Сіті 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі П
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Головні події
36'
Трево Чалоба
ГООЛ! Вілліан
25'
Андреас Перейра
14'
Robinson, Antonee
9'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
34%
Нічия
31%
Челсі
34%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
4
Adarabioyo, Tosin
2
Кенні Тете
6
Харрісон Рід
26
Palhinha, Joao
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
14
Reid, Bobby
30
Vinicius, Carlos
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
28
Сезар Аспiлiкуета
20
Деніс Закарія
8
Матео Ковачіч
67
Hall, Lewis
19
Мейсон Маунт
11
Felix, Joao
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 30
    Vinicius, Carlos
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
    25
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    14
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
    9
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 14
    Трево Чалоба
    36
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
2
ЖК
1
46%
Володіння м'ячем
54%
2
Удари в отвір
4
2
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
5
10
Штрафні
4
3
Кутові
4
4
Сейви
1
3
Фоли
9
1
Офсайди
1
Трансляція
50'
Тете поклав на газон Феліша на правому фланзі захисту.
49'
Голл перехопив спробу зіграти в стінку поміж Декордовою та Тете на фланзі.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маунт зі штрафного на лівому фланзі пробив у ближню стійку, а з відскоку Кулібалі влучив у Лено, який перебував уже за лінією воріт!
47'
Голла на лівому фланзі атаки штовхнув у спину Декордова.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Фулгем виграв першу гру за рахунком, проте один тільки Феліш у дебютному матчі назбирав достатньо моментів для голу. Челсі постійно чогось не вистачає в атаці, тоді як суперники користуються блискавичними контрнаступами.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Фулгем завершує першу половину гри на чужій половині.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 3 хв.
42'
Маунт на чужій половині сфолив проти Робінсона.
40'
Небезпечний момент
Гаверц зачепився за м'яч на правому фланзі штрафного, після чого скинув на Феліша, а той не зміг пробити Лено.
38'
Небезпечний момент
Простріл Гаверца з правого флангу штрафного блокував Робінсон, а з відскок Аспілікуета пробив над воротами.
37'
Захисника Челсі будуть міняти, бо привозить він добряче.
36'
Жовта картка
За підкат проти Пальїньї на правому фланзі захисту отримав картку Чалоба.
35'
Небезпечний момент
Лено зумів зреагувати на рикошет від Коліна Тете, який блокував удар Голла з льоту, після відскоку від подачі з правого флангу.
33'
Небезпечний момент
Феліш не зміг належним чином пробити в дотик на ближньому куті воротарського під час подачі з лівого флангу від Ковачича.
32'
Сілва на ближній перехопив подачу з лівого флануг зі штрафного від Андреаса, яку Пальїнья й без того завершував із офсайду.
31'
Чалоба тримав руками Вінісіуса на правому фланзі захисту.
29'
Пальїнья виборов м'яч у Феліша біля лівого флангу власного штрафного.
28'
Аут із правого флангу Аспілікуета кинув аж до рук голкіпера.
26'
Завівся Фулгем, і про контроль від Челсі вже не чутно.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Голл віддав супернику м'яч на лівому фланзі захисту, після чого Чалоба продовжив потилицею подачу собі за спину на Вілліана, який на фірмовому фінті пробив у дальній кут!
23'
Небезпечний момент
Поперечина! Закидання до лівого флангу Чалоба скинув на Вінісіуса, який зіграв до правого флангу на Декордову, а той у дотик пробив у верхній каркас воріт!
21'
Постріл Пальїньї з відскоку від подачі кутового з лівого флангу зі зони перед штрафним пішов над воротами.
19'
Челсі помітно підтиснули суперників до чужого штрафного.
17'
Ковачич зачепився за відскок від блокованого дальнього пострілу Феліша перед чужим штрафним, і сам угатив у захисника. Кутовий.
15'
Офсайд
Феліш із офсайду перед воротарським невдало спробував замкнути подачу з правого флангу.
14'
Перевіряють на міцність новачка Челсі, не інакше.
14'
Жовта картка
Перейра збив Феліша в центрі поля ударом ззаду по ногах.
12'
Аспілікуета на правому фланзі захисту влетів у Вілліана.
11'
Закарія біля центрального кола зіграв із протяжкою проти Перейри в підкаті.
10'
Челсі намагається вгамувати суперників контролем м'яча.
9'
Жовта картка
Робінсон смикнув на лівому фланзі захисту Феліша.
8'
Отримав передачу з лівого флангу Вінісіус на ближній половині штрафного, проте з розвороту пробив повз дальню стійку.
7'
Простріл із лівого флангу від Робінсона на кутовий перевів Чалоба.
5'
Фол на чужій половині проти Феліша з боку Пальїньї.
3'
Декордова з двох спроб на правому фланзі чужого штрафного не зміг вигадати передачу на партнера.
2'
Небезпечний момент
Голл із лівого флангу штрафного замикав відскок від передачі з протилежного боку поля, але низом пробити голкіпера не зумів.
1'
Челсі на перших хвилинах тримає м'яч на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі йде 10 із 7 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 25 очок.
Інфо
Фулгем іде 7 із 8 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 28 очок.
Запасні: Беттінеллі, Бадьяшиль, Кукурелья, Жоржиньйо, Зієш, Галлагер, Чуквуемека, Обамеянг, Д. Фофана.
Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кулібалі — Аспілікуета, Закарія, Ковачич, Голл — Маунт, Феліш — Гаверц.
Запасні: Родак, Кюрзава, Діоп, Вілсон, Керні, Чалоба, Джеймс, Гарріс, Соломон.
Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід — Декордова-Рід, Перейра, Вілліан — Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Фулгем - Челсі 12.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 12.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Фулгем у попередньому футбольному матчі 01.05.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Челсі можна подивитися 12.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти Халл Сіті - 07.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 08.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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