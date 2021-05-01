Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 12.01.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою Челсі (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Фулгем у попередньому футбольному матчі 01.05.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти Халл Сіті - 07.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 08.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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