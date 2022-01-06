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Наполі - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 січня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: Даниеле Довери
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
2 - 1
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перерыв
Ювентус
Турин
Хід матчу
14' Osimhen, Victor 39' Kvaratskhelia, Khvicha 42' Анхель Ді Марія 44' Danilo
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
32%
Нічия
32%
Ювентус
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Juventus Turin when SSC Napoli is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 10 times, there have been 7 draws while Juventus Turin have won 7 times. The goal difference is 35-29 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 55 meetings, SSC Napoli have won 13 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 26 times. The goal difference is 84-59 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 2-1 (SSC Napoli at home) and 1-1 (Juventus Turin at home).
  • In Serie A, SSC Napoli have 6 successive home wins.
  • Juventus Turin have a winning streak of 8 matches in Serie A.
  • Did you know that SSC Napoli scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Juventus Turin scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • SSC Napoli have lost 3 matches in a row.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 8 games.
  • Juventus Turin have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to Juventus Turin in their last 3 encounters.
  • Juventus Turin have received 4 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • SSC Napoli haven't scored in 0 of their 8 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 3 of their 8 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 7-1-0.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 10 goals. Dusan Vlahovic has scored 6 times for Juventus Turin.
  • Khvicha Kvaratskhelia has assisted the most goals for SSC Napoli with 5. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (5).
  • Kim Min-jae has more yellow cards (3) than any other player at SSC Napoli. Bremer has collected 4 for Juventus Turin.
  • SSC Napoli have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 51% of their matches, Juventus Turin in 38% of their matches.
  • SSC Napoli wins 51% of halftimes, Juventus Turin wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than SSC Napoli.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 2, Juventus Turin won 2, 1 draws.
  • SSC Napoli scores 1 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.2 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Juventus Turin is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Juventus Turin is 0.8.
  • SSC Napoli scores 2.48 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Juventus Turin scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that SSC Napoli scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Наполі
8
Перемог
30
Ігор
15
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 19:00 Сампдорія 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.11.2022 - 16:00 Наполі 3 - 2 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.11.2022 - 19:30 Наполі 2 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.01.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 19:30 Кремонезе 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.11.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер В
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Головні події
44'
Danilo
42'
Анхель Ді Марія ГООЛ!
ГООЛ! Kvaratskhelia, Khvicha
39'
ГООЛ! Osimhen, Victor
14'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
32%
Нічия
32%
Ювентус
36%
Склади команд
21
Meret, Alex
6
Rui, Mario
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
21
Маттео Політано
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
24
Bremer
12
Алекс Сандро
14
Chiesa, Federico
8
McKennie, Weston
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
22
Анхель Ді Марія
14
Аркадіуш Мілік
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
    39
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
    14
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
    42
  • 14
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 8
    McKennie, Weston
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
    44
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
65%
Володіння м'ячем
35%
3
Штрафні
7
1
Офсайди
6
Фоли
3
4
Удари в отвір
3
1
Кутові
1
2
Сейви
2
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
ЖК
1
Трансляція
Цікавий та інтенсивний футбол продемонстрували команди у першому таймі. Господарі домінували, але пілся другого пропущеного м'яча туринці проснулися і почали грати потужно. Очікуємо на інтригуючий другий тайм.
Свисток
Перший тайм завершився - 2:1!
Інфо
Арбітр компенсував 2 хвилини.
44'
Жовта картка
Даніло за грубу гру в центрі поля отримує попередження.
42'
Гоооол!!!
Ді Марія після передачі Міліка скорочує відставання гостей. Інтрига жива!
Інфо
Для "Наполі" це вже 41-й гол в сезоні. Найкращий захист ліги сьогодні провалюється.
39'
Гоооол!!!
Осімхен скористався помилкою Бремена і віддав на Кварацхелію, який пробив у дальній кут.
Інфо
Поточна кількість ударів по воротах - 3:1.
37'
Дуже приємно спостерігати за такою впевненою грою господарів. Здається, що гості до такої агресії були не готові.
34'
Футболісти "Наполі" притиснули своїх суперників до воріт, але гості тримаються.
31'
Небезпечний момент
Після подачі з кутового з декількох метрів пробивав Бремер, але в площину не влучив. Відзначаємо помилку Мерета у грі на виході.
30'
Зелінський грубо зіграв проти Ді Марії, але поки що без попередження.
28'
В ці хвилини туринці намагаються знайти свої можливості в заключній третині поля, але поки що безрезультатно.
26'
Після подачі Костіча пробивав Мілік, але прямо в руки голкіперу.
24'
Дуже солідно поки що грають неаполітанці. Якби не помилка Ррахмані, то цю гру можна було би назвати взагалі ідеальною.
21'
Небезпечний момент
Ррахмані обрізався у центрі поля, але Ді Марія цією помилкою не скористався. Аргентинець ударом лівою ногою влучив у поперечину.
18'
Туринці на початку зустрічі взагалі не вражають. Великі проблеми в гостей з атакою.
15'
Гоооол!!!
Віктор Осімхен відкриває рахунок в матчі! Нападник опинився першим на добиванні після того, як голкіпер зреагував на удар Кварацхелії.
13'
Перший удар по воротам в матчі. Осімхен відгукнувся на передачу Руя, але пробив прямо в руки голкіперу.
Інфо
Нагадаємо, що "Ювентус" не пропускає вже вісім матчів поспіль.
11'
Футболісти "Ювентуса" не можуть спокійно вийти із захисту в атаку. Проте, варто відзначити, що туринці не притискаються до власних воріт.
8'
Інфо
Ді Марія опинився на газоні. Аргентинець потребує допомоги лікарів.
7'
Відзначаємо високий пресинг підопічних Спаллетті. Футболісти "Наполі" відразу намагаються повернути собі м"яч після втрати.
5'
Господарі більше контролюють м'яч, але підопічні Аллегрі організовано обороняються.
3'
На початку зустрічі команди приглядаються одна до одної. Поки що без ударів по воротам.
Свисток
Пролунав стартовий свисток!
Команди вже вийшли на поле. Очікуємо на початок інтригуючого протистояння.
Інфо
"Наполі" (запасні): Марфелла, Сірігу, Жуан, Зедадка, Берешинський, Гаетано, Демме, Дзербін, Ельмас, Естігор, Лосано, Ндомбеле, Олівейра, Распадорі, Сімеоне
Інфо
"Наполі" (стартовий склад): Мерет - Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський, Лоботка, Ангісса, Політано, Осімхен, Кварацхелія
Інфо
"Ювентус" (запасні): Перін, Гатті, Ругані, Міретті, Паредес, Фаджолі, Кін, Соул, Ілінг
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад): Щенсний - Даніло, Бремер, Алекс Сандро, Локателлі, Маккенні, Рабьо, Костіч, К'єза, Ді Марія, Мілік
Інфо
Останні три очні матчі у Неаполі у лізі "Ювентус" програв - 1:2, 0:1, 1:2. Проте, сьогодні гості не мають програвати, адже вони вже відстають від "Наполі" на сім очок.
Вітаємо всіх прихильників італійського футболу. Запрошуємо вас на текстову трансляцію 18-го туру Серії А між "Наполі" та "Ювентусом". Гра розпочнеться о 21:45.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Galatasaray Galatasaray 4 Хатайспор Хатайспор 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Kayserispor Kayserispor 4 Сівасспор Сівасспор 1 Завершено 22:00 - Вчора Рома Рома 1 Дженоа Дженоа 0 Завершено 22:00 - Вчора Фулгем Фулгем 2 Челсі Челсі 1 Завершено 21:45 - Вчора Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 4 Гент Гент 0

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Анонс матчу Наполі - "Ювентус" 13.01.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 13.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Наполі (Неаполь) та командою "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Наполі у попередньому футбольному матчі 06.01.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Ювентус" можна подивитися 13.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Сампдорія - 08.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Удінезе - 07.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

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