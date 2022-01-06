Наполі - Ювентус онлайн трансляція матчу

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведення матчу: 13.01.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Наполі (Неаполь) та командою "Ювентус" (Турин):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Наполі у попередньому футбольному матчі 06.01.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Сампдорія - 08.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Удінезе - 07.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".
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