Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Досить дивний момент. Санчес зіграв на виході, забрав м'яч до рук, але викотився з ним на лінію штрафного. Наче і вчасно відпустив круглого, але точно побачити це можна лише з VAR. Напевно, арбітри помилки іспанського кіпера не знайшли.