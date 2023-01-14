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Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 січня 2023, 17:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
перерыв
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
17' Dunk, Lewis 18' Жоель Матіп 30' Джордан Хендерсон
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
38%
Ліверпуль
25%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 0 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 14-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 13 meetings, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 32-12 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Brighton & Hove Albion at home) and 2-2 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 28% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Liverpool FC in 39% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Liverpool FC wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 1, Liverpool FC won 1, 3 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1.4.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.38 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.87 goals when playing away (on average).
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
1
Перемог
12
Ігор
7
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Мідлсбро 1 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Чарльтон Атлетік 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Новини команд
Головні події
30'
Джордан Хендерсон
18'
Жоель Матіп
Dunk, Lewis
17'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
38%
Ліверпуль
25%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
30
Estupinan, Pervis
6
Colwill, Levi
5
Dunk, Lewis
13
Паскаль Гросс
20
Mac Allister, Alexis
25
Caicedo, Moises
22
Mitoma, Kaoru
14
Адам Лаллана
7
March, Solly
28
Ferguson, Evan
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
24
Ібраїма Конате
26
Robertson, Andy
14
Джордан Хендерсон
15
Фабiньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
Стартовий склад
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
    17
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
    30
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
    18
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
4
Штрафні
7
7
Фоли
3
4
Кутові
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
Сейви
1
1
ЖК
1
Удари повз
1
Офсайди
1
Трансляція
43'
Офсайд
А ні, не буде пенальті. У гравця Брайтона Гросса був зафіксований мінімальний офсайд.
41'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Ліверпуля! Паскаль впав у падінні у боротьбі проти Аліссона. Арбітр указав на точку.
38'
Мітома прискорився лівим флангом і з-під Конате прострілив на гравця гостей.
32'
Дуже сильно корчився від болю Кайседу, але після допомоги лікарів все ж таки зможе продовжжити гру.
30'
Жовта картка
Хендерсон побачив перед собою жовте світло за грубий фол на Кайседо.
29'
Мітомо втік лівим флангом і вибіг під кутом сам на сам з Аліссоном, але в дотик пробив праворуч від воріт. Міг японець більше проблем завдати чужому голкіперу.
26'
А тепер Салах пробив сам - його удар правою полетів значно вище воріт. Важка була позиція: з гострого кута, з-під двох захисників.
24'
Салах віддав пас на лінію штрафного на Гакпо, але Коді пробив прямо у Данка.
20'
Досить дивний момент. Санчес зіграв на виході, забрав м'яч до рук, але викотився з ним на лінію штрафного. Наче і вчасно відпустив круглого, але точно побачити це можна лише з VAR. Напевно, арбітри помилки іспанського кіпера не знайшли.
18'
Данк і Матіп по черзі отримали попередження. Перший завалив Гакпо, а другий - Мітомо.
13'
І продовжують тиснути підопічні Роберто Де Дзербі. Хоч і часто "мерсісайдці" доходять до чужого штрафного на старті матчу, однак далі господарі поки не знайшли варіантів.
Інфо
Дебютує Гакпо в АПЛ. Сьогодні він грає на позиції центрального нападника.
10'
Після довгого вертикального пасу на Гакпо м'яч до рук забрав голкіпер. Відтіснили нідерландця захисники господарів.
8'
Марч отримав м'яч на правій частині штрафного і пробив лівою в лівий дальній кут, однак Александер-Арнольд вибив м'яч на кутовий. Можливо і не летів круглий снаряд у площину воріт, однак Трент перестрахувався.
5'
Кутовий
Розіграли кутовий господарі, після чого Еступіньян подав, однак без проблем "мерсісайдці" впоралися.
4'
Гросс навісив зі стандарту з правого флангу, але Фабінью вибив м'яч на кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед матчем Брайтон посідає восьме місце у турнірній таблиці, а Ліверпуль іде сьомим. Розрив між командами складає всього одне очко.
Інфо
Головний арбітр цього матчу - Даррен Інгленд із Манчестера.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Гакпо, Окслейд-Чемберлейн.
Брайтон: Санчес - Гросс, Данк, Колвілл, Еступіньян - Кайседо, Макаллістер - Марч, Лаллана, Мітома - Фергюсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 20-го туру АПЛ, у якому Брайтон зіграє проти Ліверпуля.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 14.01.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" можна подивитися 14.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Мідлсбро - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вулверхемптон - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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