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Евертон - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 січня 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
14' Lavia, Romeo
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
38%
Саутгемптон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Southampton FC is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 15 times, there have been 7 draws while Southampton FC have won 1 times. The goal difference is 40-14 in favour of Everton FC.
  • During the last 46 meetings, Everton FC have won 20 times, there have been 12 draws while Southampton FC have won 14 times. The goal difference is 62-51 in favour of Everton FC.
  • Southampton FC's last away win against Everton FC was in 1997.
  • Last season's matches: 3-1 (Everton FC at home) and 2-0 (Southampton FC at home).
  • Southampton FC have a losing streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Southampton FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Everton FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Southampton FC scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Southampton FC in their last 3 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 2-0-7.
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Mohammed Salisu has collected 4 for Southampton FC.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Southampton FC in 20% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Southampton FC wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Southampton FC.
  • Southampton FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Southampton FC won 2, 0 draws.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Southampton FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Southampton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.26 goals when playing at home and Southampton FC scores 0.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
10
Перемог
22
Ігор
7
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Евертон 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Евертон 1 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Евертон
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Саутгемптон
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 21:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Показати більше
Головні події
14'
Lavia, Romeo
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
38%
Саутгемптон
29%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
22
Godfrey, Ben
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
23
Coleman, Seamus
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
9
Calvert-Lewin, Dominic
31
Bazunu, Gavin
4
Lyanco
6
Caleta-Car, Duje
22
Salisu, Mohammed
14
Кайл Уокер-Пітерс
45
Lavia, Romeo
27
Diallo, Ibrahima
23
Edozie, Samuel
8
Ward Prowse, James
24
Elyounoussi, Mohamed
10
Че Адамс
Стартовий склад
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 23
    Edozie, Samuel
    Форвард
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
    14
  • 27
    Diallo, Ibrahima
    Півзахисник
  • 4
    Lyanco
  • 6
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Джонс, Натан
Статистика матчу
8
Штрафні
3
1
Офсайди
2
ЖК
1
2
Фоли
6
28%
Володіння м'ячем
72%
1
Удари в отвір
2
Удари повз
Сейви
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
43'
Звичайно, після забитого голу господарі набагато впевненіше почуваються
42'
Небезпечний момент
Ох! І ще один момент для Евертона! Грей вішає з флангу зі штрафного, Онана (знов він) перевів у воротарську. Кіпер святих дещо напожарив, але з другої спроби таки накрив м'яч!
40'
Все-таки є, напевно, справедливість у тому, що за такою грою саме активний Онана забив свій гол
39'
Гоооол!!!
Гооол! Кутовий для ірисок. Грей класно вішає, і Онана вистрибнувши, перевисів суперника і головою вколотив у сітку! 1:0!
37'
Гравець святих Уорд-Праус віддав у нікуди. Навіть Миколенко за цим м'ячем не побіг
35'
Затяжна атака Саутгемптона таки завершилася ударом. Ну, спробою удару, тому що таки постріл був заблокований
32'
Вона активний. Мабуть, поки що найкращий у складі обох команд. Не все, звісно, виходить, але актвінічає хавбек Евертона
29'
Кутовий
Кутовий для Евертона. Грей навісив непогано, але знову другий поверх виграють захисники гостей
27'
Небезпечний момент
Ой ой, як цікаво! Після прострілу з флангу Миколенко встиг вставити ногу, й після рикошету м'яч мало не залетів у дальній кут! Дуже небезпечний момент із нічого вийшов!
26'
Багато боротьби у нас у матчі. А ось з креативом не особливо добре справи
24'
Грей навісив зі штрафного – кіпер святих спокійно на виході забирає верховий м'яч
23'
Тарковськи трохи поштовхався з Льянко. Але суддя швидко всіх помирив
20'
А ось зараз українець непогано загострив на Грея, той пробив із гострого кута, але влучив у сітку із зовнішнього боку. Ну хоч щось. Підхід сам по собі непоганий
19'
Довга діагональ на Миколенка. Той її таки прийняв, але ось обробив не найкращим чином, і загострити не зміг
16'
Рівна гра у перші 15 хвилин. Моментів хороших поки що ми не спостерігали
14'
Жовта картка
Лавія відверто зривав контру, прихопивши Онана. Жовта. Перша у матчі
12'
Офсайд
Розрізний пас на Калверт-Льюїна, але він у явному офсайді. Навіть ми це бачили з України
10'
Штрафний на фланзі для ірисок. Навіс у штрафну, виносять захисники святих цю спробу
8'
Боротьба поки що більше, ніж гри як такої. Ну, на це можна було очікувати
6'
Ельюнуссі стрільнув, але політ м'яча був заблокований. Перший удар у матчі. Ну, який є
3'
Цікаво, що у перші хвилини саме гості більше контролюють м'яч
2'
Годфрі невдало підвернув ногу під час падіння і вже лікарі на полі
1'
Свисток
Матч розпочався!
Захисник ірисок Коуді заводить усю команду, заряджає партнерів на боротьбу
Виходять команди на поле
Перед цим матчем обидві команди перебувають у підвалі таблиці. Евертон на 18-му місці (15 очок), святі – на 20-му (12 пунктів)
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Базуну, Чалета-Цар, Сілвейра, Салісу, Уолкер-Пітерс, Лавіа, Уорд-Праус, Ельюнуссі, Діало, Едозі, Адамс
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Годфрі, Коуді, Тарковськи, Коулман, Миколенко, Онана, Гейє, Айуобі, Грей, Калверт-Льюїн
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00, судитиме гру Джон Брукс.
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 20-го туру АПЛ Евертон - Саутгемптон
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Анонс матчу Евертон - "Саутгемптон" 14.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Джонс, Натан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Саутгемптон" можна подивитися 14.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Натан Джонс

Прошедший матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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