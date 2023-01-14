Евертон - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Джонс, Натан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Натан Джонс
Прошедший матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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