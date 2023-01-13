Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

14.01.2023 в 10:32 "Це був мій останній удар по мʼячу". У 1973 Денис Лоу залишив МЮ, а за рік понизив клуб у класі Напередодні Дербі Манчестера пригадуємо епізод, у якому легенда "Юнайтед" посприяла вильоту "Юнайтед" із вищого дивізіону Англії