Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со счетом: 6:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Чарльтон Атлетік - 10.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 11.01.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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