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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 січня 2023, 14:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
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1'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
24%
Нічия
34%
Манчестер Сіті
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City when Manchester United is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 13 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 45-40 in favour of Manchester United.
  • During the last 60 meetings, Manchester United have won 30 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 90-86 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester City won both games against Manchester United (4-1 at home and 2-0 away).
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester United have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester United scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester United have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester United have won 9 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 4 away matches.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 6-1-1.
  • Manchester City's away record this season: 5-2-1.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • Christian Eriksen has assisted the most goals for Manchester United with 6. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (9).
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 43% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Manchester United wins 43% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Manchester City.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Manchester City is 2.
  • Manchester United scores 1.83 goals when playing at home and Manchester City scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
27
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Чарльтон Атлетік В
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
24%
Нічия
34%
Манчестер Сіті
41%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
23
Shaw, Luke
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
17
Fred
18
Карлос Каземiро
11
Rashford, Marcus
14
Крістіан Еріксен
8
Fernandes, Bruno
9
Антоні Марсьяль
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
20
Cancelo, Joao
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
47
Foden, Phil
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
1'
Свисток
Розпочався матч!
Виходять команди на поле
Інфо
МЮ (старт): де Хеа - Маласія, Шоу, Варан, Ван-Бісакка - Фред, Каземіро - Рашфорд, Еріксен, Фернандеш - Марсьял.
Інфо
МЮ (запас): Хітон - Еланга, Гарначо, Антоні, Ліндельоф, Магвайр, Мактоміней, Мартінес, Мейну.
Інфо
Ман Сіті (старт): Едерсон - Канселу, Аке, Аканджі, Вокер - Сілва, Родрі, де Брюйне - Фоден, Голанд, Марез.
Інфо
Ман Сити (запас): Ортега - Альварес, Гомес, Гріліш, Гюндоган, Льюїс, Ляпорт, Палмер, Філліпс.
У будь-якому випадку, навіть без застережень на таблицю, дербі Манчестера – це завжди бойово, азартно, красиво та весело
Інфо
Команди майже поряд у таблиці. Сіті поки що на другому місці (39 очок), Юнайтед - на четвертому (35 пунктів)
Інфо
Судитиме гру Стюарт Атвелл
Інфо
Поєдинок пройде на Олд Траффорд і розпочнеться о 14:30
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн центрального матчу 20-го туру АПЛ. Дербі Манчестера – Юнайтед проти Сіті!
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 14.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со счетом: 6:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 14.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Чарльтон Атлетік - 10.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 11.01.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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