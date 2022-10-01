Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Патрик Виейра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 12.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Прошедший поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Саутгемптон" - 07.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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