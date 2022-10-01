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Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 січня 2023, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
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43'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
26' Doucoure, Cheick Oumar
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
35%
Крістал Пелес
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Crystal Palace is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 9 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 29-10 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 27 meetings, Chelsea FC have won 22 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 56-18 in favour of Chelsea FC.
  • Crystal Palace's last away win against Chelsea FC was in 2017.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (3-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't won any of their last 11 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Crystal Palace in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC wins 1st half in 35% of their matches, Crystal Palace in 30% of their matches.
  • Chelsea FC wins 35% of halftimes, Crystal Palace wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Chelsea FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Chelsea FC scores 1.5 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 4 games.
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
Особисті зустрічі
Челсі
16
Перемог
21
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
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Головні події
26'
Doucoure, Cheick Oumar
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
35%
Крістал Пелес
29%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
67
Hall, Lewis
4
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
14
Трево Чалоба
30
Chukwuemeka, Carney
5
Жоржиньйо
26
Gallagher, Conor
19
Мейсон Маунт
29
Havertz, Kai
22
Хакім Зієш
13
Вiсенте Гуаїта
17
Clyne, Nathaniel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
28
Doucoure, Cheick Oumar
15
Schlupp, Jeffrey
7
Olise, Michael
20
Eze, Eberechi
11
Zaha, Wilfried
9
Джордан Айю
Стартовий склад
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 30
    Chukwuemeka, Carney
    Півзахисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 26
    Gallagher, Conor
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
    26
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Патрик Виейра
Статистика матчу
5
Кутові
3
ЖК
1
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Удари в отвір
2
7
Штрафні
4
2
Офсайди
1
2
Сейви
1
2
Фоли
6
1
Удари повз
1
Трансляція
42'
Жовта картка
Грубий фол Клайна зі спини на правому фланзі захисту проти Маунта.
41'
Небезпечний момент
Передачу Галлагера з правого флангу штрафного вздовж воротарського на дальній замикав Голл, але пробив повз дальню стійку поміж ніг голкіперу.
40'
Заха сфолив на правому фланзі атаки в боротьбі проти Бадьяшиля.
39'
Простріл від Голла з лівого флангу в аут блокував Клайн.
38'
Заміна
Томкінса випустили замість Андерсена.
37'
Захисник Пелес гру не продовжить.
35'
Пошкодження в Андерсена в центрі власного штрафного.
34'
Мітчеллу м'яч у руку влучив, але арбітри момент заграли.
33'
Кутовий заробив Зієш прострілом із правого флангу штрафного.
32'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу вирізав Зієш до центру штрафного на Гаверца, але той головою пробив вище порожніх воріт, які полишив Гуайта.
30'
Кутовий заробив Клайн подачею в суперника з правого флангу.
28'
Простріл Маунта з правого флангу до воротарського забрав до рук Гуайта.
27'
Галлагер із правого флангу штрафного від лицьової виконав простріл у захисника. Кутовий.
26'
Інфо
Дукуре пропустить наступний матч.
25'
Жовта картка
Накладання від Дукуре в центрі поля проти Галлагера.
25'
Виявилось, що десь Гаверц устиг влізти до офсайду.
24'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу завершилась серією відскоків у штрафному зі залученням Сілви, і зрештою він із третьої спроби потужно пробив у правий кут, але голкіпер потягнув.
22'
Гаверц спробував із дальньої відстані перекинути Гуайта, але у ворота не влучив.
20'
Олісе зі входу до правого флангу штрафного потужно вистрілив другим дотиком у ближній верхній кут, але Кепа парирував м'яч на кутовий.
17'
Кепа наварив під час спроби перехопити подачу з правого флангу штрафного, але в підсумку заблокував удар зльоту від Езе.
15'
Аю різав передачу до центру штрафного з глибини, але Кепа зіграв на виході в центрі штрафного.
13'
Ефектно обіграв на правому фланзі атаки Зієш суперників, але простріл до штрафного перехопили.
12'
Перехопив пас із правого флангу на хід Гаверцу до центру штрафного від Маунта з правого флангу.
10'
Офсайд
В офсайді Езе під час передачі до лівого флангу атаки.
9'
Аю не зміг на правому фланзі штрафного нав'язати боротьбу Бадьяшилю.
7'
Не дістався м'яч Езе на правому фланзі атаки, після передачі від Шлуппа.
5'
Вієйра намагається вигнати свою команду з власної половини.
4'
Челсі потужно тисне на чужій половині поля.
3'
Простріл із правого флангу від Маунта на кутовий блокував Гуехі.
2'
Простріл Голла з лівого флангу штрафного перед порожніми воротами вибив Андерсен.
1'
Простріл із правого флангу штрафного від Чуквуемеки на кутовий перевів Дукуре.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Михайло Мудрик у компанії Дарійо Срна завітав на Стемфорд Бридж.
Інфо
Крістал Пелес йде 12 із 6 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 22 очки.
Інфо
Челсі йде 10 із 7 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 25 очок.
Запасні: Джонстон, Ворд, Томкінс, Річардс, Мілівоєвич, Г'юз, Озо, Матета, Едуард.
Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Шлупп — Олісе, Езе, Заха — Аю.
Запасні: Беттінеллі, Кулібалі, Аспілікуета, Кукурелья, Гамфріс, Ковачич, Лофтус-Чік, Обамеянг, Д. Фофана.
Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Голл — Галлагер, Закарія, Чуквуемека — Зієш, Гаверц, Маунт.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пітер Бенкс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонські Челсі та Крістал Пелес.
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Анонс матчу Челсі - Крістал Пелес 15.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Патрик Виейра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Крістал Пелес можна подивитися 15.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 12.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Саутгемптон" - 07.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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