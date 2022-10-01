Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - Арсенал 15.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 15.01.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Оксфорд Юнайтед" - 09.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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