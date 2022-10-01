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Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 січня 2023, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
29%
Арсенал
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 54-41 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 68 meetings, Tottenham Hotspur have won 16 times, there have been 27 draws while Arsenal FC have won 25 times. The goal difference is 107-87 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last away win against Tottenham Hotspur was in 2015.
  • Last season's matches: 3-0 (Tottenham Hotspur at home) and 3-1 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 32% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Tottenham Hotspur have not lost to Arsenal FC in their last 8 encounters.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 6-0-3.
  • Arsenal FC's away record this season: 7-1-1.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 33% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 33% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 1.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.27 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Тоттенхем
8
Перемог
23
Ігор
9
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Portsmouth В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 16:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 14:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Арсенал
Кубок Англії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
29%
Арсенал
42%
Склади команд
1
Уго Льорис
34
Lenglet, Clement
15
Ерік Даєр
17
Romero, Cristian
19
Sessegnon, Ryan
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
29
Sarr, Pape Matar
3
Doherty, Matt
7
Heung-min, Son
21
Kulusevski, Dejan
10
Kane, Harry
23
Ramsdale, Aaron
21
White, Ben
17
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
17
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
26
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 7
    Heung-min, Son
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 19
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 3
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    White, Ben
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Конте, Антонио
  • Arteta, Mikel
Трансляція
Інфо
Суддя цього матчу - Крейг Поусон.
Інфо
Перед цим матчем Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, а Тоттенгем іде п'ятим. "Каноніри" випереджають "шпор" на 11 очок.
Запасні гостей: Тернер, Вієйра, Локонга, Маркіньюс, Сміт, Сміт-Роу, Тірні, Томіясу, Холдінг.
Арсенал: Ремсдейл - Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко - Едегор, Партей, Джака - Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Запасні господарів: Форстер, Біссума, Девіс, Емерсон, Перішич, Рішарлісон, Санчес, Скіпп, Хіль.
Тоттенгем: Льоріс - Ромеро, Даєр, Лангле - Догерті, Сарр, Хойб'єрг, Сессеньйон - Кулусевскі, Сон - Кейн.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 20-го туру АПЛ, у якому Тоттенгем зіграє проти Арсеналу.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Арсенал 15.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал можна подивитися 15.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Оксфорд Юнайтед" - 09.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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