Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 02.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Gonzalez Marco, Salvador розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 29.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Вальядолід - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.
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