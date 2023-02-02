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Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 лютого 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
43'
Валенсія
Валенсия
Хід матчу
33' Nacho 36' Militao, Eder Вийшов: Данiель Карвахаль
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
52%
Нічия
24%
Валенсія
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 21 times, there have been 7 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 67-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 66 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 15 draws while Valencia CF have won 14 times. The goal difference is 132-83 in favour of Real Madrid.
  • Valencia CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against Valencia CF (4-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Valencia CF scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Valencia CF haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Valencia CF in their last 16 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 5-3-0.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 9 goals. Edinson Cavani has scored 5 times for Valencia CF.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Hugo Guillamon is Valencia CF's biggest assister (4).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (4) than any other player at Real Madrid. Yunus Musah has collected 7 for Valencia CF.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 31 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 36% of their matches, Valencia CF in 33% of their matches.
  • Real Madrid wins 36% of halftimes, Valencia CF wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Valencia CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Valencia CF won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.21 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Valencia CF's away record this season: 1-3-4.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
13
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 15:00 Вальядолід 1 - 0 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 21:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.01.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Альмерія Н
Кубок Іспанії 2022/2023
18.01.2023 - 20:00 Спортінг 0 - 4 Завершено Валенсія В
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія П
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Головні події
Militao, Eder
Вийшов: Данiель Карвахаль
36'
Nacho
33'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
52%
Нічия
24%
Валенсія
24%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
25
Camavinga, Eduardo
22
Антоніо Рюдігер
14
Militao, Eder
6
Nacho
19
Данiель Себальос
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
11
Asensio, Marco
25
Mamardashvili, Giorgi
20
Дімітрі Фулк'є
5
Paulista, Gabriel
12
Diakhaby, Mouctar
14
Gaya, Jose
6
Musah, Yunus
15
Guillamon, Hugo
21
Almeida, Andre
11
Самуель Кастiл'єхо
21
Едінсон Кавані
16
Lino
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
    36
  • 6
    Nacho
    Форвард
    33
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 11
    Самуель Кастiл'єхо
    Форвард
  • 21
    Едінсон Кавані
    Форвард
  • 16
    Lino
    Форвард
  • 6
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 15
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 21
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 5
    Paulista, Gabriel
  • 12
    Diakhaby, Mouctar
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Gonzalez Marco, Salvador
Статистика матчу
2
Удари в отвір
7
Штрафні
6
Сейви
2
5
Фоли
7
55%
Володіння м'ячем
45%
3
Кутові
4
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
ЖК
1
Удари повз
Трансляція
35'
Заміна
Едер Мілітан отримав травму в зіткненні з Ліно та був замінений на Дані Карвахаля.
34'
Жовта картка
Начо наступив на ногу супернику, що втікав у контратаку. Абсолютно заслужена жовта.
31'
Добре комбінують мадридці, а от завершального удару не вистачає. Цього разу Едуардо Камавінга влучив у сітку із зовнішнього боку.
28'
Карім Бензема хитрою передачею вивів Вінісіуса на ударну позицію, але бразилець не зумів пробити воротаря.
23'
Фарт знову на боці гостей. Карім Бензема був готовий замикати подачу Крооса зі штрафного, але в останній момент пролетів повз м'яч.
11'
Вінісіус опинився у штрафному майданчику і намагався прострілити на партнера. Габріель Пауліста прочитав задум суперника та перехопив м'яч.
19'
Небезпечний момент
Марко Асенсіо втратив ще одну гольову нагоду! Позиція була вбивчою, лише самовіданний стрибок Паулісти врятував «помаранчевих» від пропущеного м'яча.
7'
«Кажани» трохи притисли суперника до власних воріт, але про справжню загрозу володінням Куртуа поки не йдеться.
16'
Поступово збільшують тиск на ворота суперника «вершкові». Підопічні Воро поки тримаються.
3'
Небезпечний момент
Марко Асенсіо міг відкривати рахунок, але поспішив з ударом. Мамардашвілі відбив м'яч, що йшов по центру воріт.
2'
Спокійний старт поєдинку, однак ролі команди вже розподілили. Реал очікувано гратиме першим номером, а Валенсія буде вибігати в контратаки.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Футболісти вже на полі. Все готово до початку зустрічі.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Камавінга, Рюдігер, Мілітан, Начо — Себальйос, Кроос, Модрич — Вінісіус, Бензема (к), Асенсіо. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Лопес (в), Лунін (в), Азар, Вальверде, Вальєхо, Діас, Карвахаль, Одріосола, Родріго, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Гая (к), Діакабі, Пауліста, Фулькьє — Кастільєхо, Алмейда, Гільямон, Муса — Ліно, Кавані. Виконуючий обов'язки головного тренера — Воро.
Запасні: Еррерін (в), Ріверо (в), Васкес, Джемерт, Лато, Маркос Андре, Морено, Моріба, Москера, Озкачар, Пералес, Перес.
У гонитві за Барселоною. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Валенсія.
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Анонс матчу Реал - "Валенсія" 02.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Gonzalez Marco, Salvador розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Валенсія" можна подивитися 02.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 29.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Вальядолід - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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