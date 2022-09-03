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Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Суперкубок Італії - 18 січня 2023, 21:00 - King Fahd International Stadium
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
24%
Нічия
39%
Інтер
36%
Цікаві факти
  • During the last 35 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 11 times, there have been 12 draws while Inter Milano have won 12 times. The goal difference is 42-38 in favour of Inter Milano.
  • During the last 70 meetings, AC Milan have won 23 times, there have been 19 draws while Inter Milano have won 28 times. The goal difference is 97-88 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano haven't lost in their last 11 games.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 38% of their matches, Inter Milano in 47% of their matches.
  • AC Milan wins 38% of halftimes, Inter Milano wins 47%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Super Cup, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Inter Milano won 1, 2 draws.
  • AC Milan scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.4 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Inter Milano is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Inter Milano is 1.4.
  • AC Milan scores 1.92 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.68 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
28
Ігор
13
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Мілан
Кубок Італії 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Мілан 0 - 0 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.01.2023 - 19:00 Лечче 2 - 2 Завершено Мілан Н
Кубок Італії 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 13:30 Салернітана 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 19:00 Мілан 2 - 1 Завершено Фіорентина В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Кубок Італії 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Parma В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.01.2023 - 21:45 Монца 2 - 2 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 13:30 Аталанта 2 - 3 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
24%
Нічия
39%
Інтер
36%
Трансляція
Інфо
Інтер — чинний володар Кубку Італії.
Інфо
Мілан — чинний чемпіон.
Інфо
Інтер — чинний володар трофею.
У випадку нічиєї команду будуть грати овертайми. Якщо й після них нічия — битимуть пенальті.
Запасні: Ханданович, Бразан, Кордаз, Белланова, Д’Амброзіо, де Врей, Думфріс, Дзанотті, Асллані, Брозович, Карбоні, Гал’ярдіні, Госенс, Корреа, Лукаку.
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Запасні: Васкес, Юнгдаль, Міранте, Адлі, Ребич, Бакайоко, Калулу, Дест, Орігі, Тіав, Побега, Вранкс, Габбья, Салемакерс, Де Кетеларе, Боццолан.
Мілан: Тетерушану — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фінального поєдинку Суперкубку Італії. На полі стадіону Міжнародний стадіон Короля Фахда (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) зіграють Мілан та міланський Інтер.
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Анонс матчу Мілан - "Інтер" 18.01.2023, Суперкубок Італії

Матч між командою Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Суперкубок Італії 2023 , матч состоится на стадіоні King Fahd International Stadium.

Дата проведення матчу: 18.01.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Інтер" можна подивитися 18.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Суперкубок Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Лечче - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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