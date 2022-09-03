Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мілан - "Інтер" 18.01.2023, Суперкубок Італії

Матч між командою Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Суперкубок Італії 2023 , матч состоится на стадіоні King Fahd International Stadium.

Дата проведення матчу: 18.01.2023

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Мілан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Лечче - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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