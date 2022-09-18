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Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 січня 2023, 17:00 - Стадион Лондон
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
2 - 0
Оновити
перерыв
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
34' Bowen, Jarrod 41' Bowen, Jarrod
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
33%
Нічия
38%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • During the last 28 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 6 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 13 times. The goal difference is 43-30 in favour of Everton FC.
  • During the last 57 meetings, West Ham United have won 12 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 30 times. The goal difference is 97-53 in favour of Everton FC.
  • Last season West Ham United won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that West Ham United scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Everton FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United have a losing streak of 4 matches at home.
  • Everton FC haven't won in their last 5 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-4.
  • Thilo Kehrer has more yellow cards (4) than any other player at West Ham United. Anthony Gordon has collected 6 for Everton FC.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Everton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 30% of their matches, Everton FC in 28% of their matches.
  • West Ham United wins 30% of halftimes, Everton FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • West Ham United scores 0.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Everton FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Everton FC is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.4 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC have lost 3 matches in a row.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
6
Перемог
21
Ігор
12
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
09.05.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
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Головні події
ГООЛ! Bowen, Jarrod
41'
ГООЛ! Bowen, Jarrod
34'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
33%
Нічия
38%
Евертон
29%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
21
Анджело Огбонна
27
Aguerd, Nayef
4
Курт Зума
33
Эмерсон
11
Paqueta, Lucas
41
Rice, Declan
5
Coufal, Vladimir
22
Мохамед Саїд Бенрахма
20
Bowen, Jarrod
18
Antonio, Michail
1
Джордан Пікфорд
13
Єррі Міна
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
23
Coleman, Seamus
18
Onana, Amadou
27
Gueye, Idrissa
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
    34
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
42%
Володіння м'ячем
58%
Удари повз
1
3
Кутові
2
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
1
Трансляція
45+2'
45'
Інфо
2 хвилини компенсував рефері до першого тайму
44'
Кутовий
Кутовий для Евертона – навіс, але знову без загострень
42'
Гоооол!!!
Гооол! Вест Хем! Контра молотків - Боуен кинув на фланг Миколенка (який не встиг повернутися) на Антоніо. Той протягнув по флангу, повернув у центр на Боуена, який встиг підтягнутися, та 2:0! Класика контратак!
40'
Миколенко зі свого флангу навісив у штрафну. Ну, так, на зльоті. Нічого небезпечного
38'
Інфо
5:1 за ударами, 2:0 у рамку - така статистика на даний момент
37'
Напевно, награв Вест Хем на гол за останні 10-15 хвилин. Тепер чекаємо, чим відповість Евертон
35'
Зараховано, офсайду немає, рахунок 1:0!
34'
Гооол! Вест Хем! Боуен! Після атаки другим темпом після кутового пішов навіс з флангу. Скидка головою, і Боуен заштовхав у ворота! Суддя перевіряє ВАР, але, здається, офсайду не було! 1:0!
31'
Емерсон прострілив із флангу. Тарковські виносить. Молотки продовжують зараз активничати
30'
Пакета ще спробував дати метрів із 20-ти. Але застряг м'яч у ногах захисників. Така собі п'ятихвилинка від Вест Хема
28'
Небезпечний момент
А ось хорош! Бенрахма стрільнув метрів із 25-ти! Гарно на силу приклався під поперечину, але Пікфорд не спить! Мабуть, перший момент у матчі!
26'
Інфо
14:86 % володіння м'ячем за останні 10 хвилин. Статистика для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається на полі
25'
Гості катають у центрі. Евертон контролює, Вест Хем не проти, не пресингує
23'
А боси Евертона є на трибунах. Ну, це не Гудісон, тут не "заклюють"
21'
Лівий фланг у гостей більш активний. Більш активний, аніж правий
19'
Кутовий
Ще один кутовий для Евертона. І знову після навісу нічого небезпечного
17'
Миколенко, до речі, досить активний. Намагається підключатися флангом за першої можливості
16'
Кутовий
Кутовий для ірисок. Навіс – нічого небезпечного, винесли молотки м'яч
14'
Евертон знову катає. Але якось так... У підсумку, Миколенко закинув у нікуди. Точніше, на суперника
12'
Цоуфал біг-біг по флангу і, зрештою, віддав на загострення. І віддав за лицьову. Буває
10'
Івобі прийняв пас у штрафній. Суддя свиснув, що прийняв його рукою. Спірне рішення. Може рука, може плече, але все одно, епізод заграно
8'
Миколенко перекинувся м'ячем туди-сюди із центрхавом. Така ось гра
7'
Евертон поки що спокійний. Намагається заспокоїти гру на своїй половині
4'
Вест Хем поки що, здається, більш націлений на атаку на початку матчу
2'
Цікаво. Пакета ось загострив, класний пас розрізний закинув у штрафну, але Пікфорд вчасно вийшов
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Справи у суперників зараз не дуже йдуть. Команди поки що стоять на виліт. 18-19 місце в таблиці при 15 очках у обох
Як бачимо, український захисник Евертона Віталій Миколенко вже традиційно виходить у стартовому складі
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Міна, Коуді, Тарковські, Коулман, Миколенко, Онана, Гейє, Айуобі, Грей, Калверт-Льюїн
Інфо
Стартовий склад Вест Хема: Лукаш Фабіаньскі, Зума, Агер, Огбонна, Цоуфал, Емерсон, Райс, Пакета, Боуен, Бенрахма, Антоніо
Інфо
Розпочнеться матч о 17:00, судити гру буде Стюарт Атвелл
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 21-го туру АПЛ, в якому Вест Хем прийме Евертон!
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Анонс матчу Вест Хем Юнайтед - Евертон 21.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 21.01.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - Евертон можна подивитися 21.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Вулверхемптон - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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