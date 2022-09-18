Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 21.01.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Вулверхемптон - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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