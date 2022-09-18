Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гооол! Вест Хем! Контра молотків - Боуен кинув на фланг Миколенка (який не встиг повернутися) на Антоніо. Той протягнув по флангу, повернув у центр на Боуена, який встиг підтягнутися, та 2:0! Класика контратак!