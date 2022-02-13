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Ювентус - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 січня 2023, 21:45 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Маринелли, Ливио
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
5'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Аталанта
30%
Цікаві факти
  • During the last 26 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 19 times, there have been 6 draws while Atalanta BC have won 1 times. The goal difference is 51-20 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 52 meetings, Juventus Turin have won 34 times, there have been 13 draws while Atalanta BC have won 5 times. The goal difference is 100-46 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 0-1 (Juventus Turin at home) and 1-1 (Atalanta BC at home).
  • In Serie A, Juventus Turin have 5 successive home wins.
  • Did you know that Juventus Turin scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atalanta BC scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 5 games.
  • Atalanta BC have lost none of their last 4 away matches.
  • Juventus Turin have received 4 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Juventus Turin haven't scored in 0 of their 9 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 7-2-0.
  • Atalanta BC's away record this season: 6-2-1.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 6 goals. Ademola Lookman has scored 9 times for Atalanta BC.
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 5. Teun Koopmeiners is Atalanta BC's biggest assister (4).
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Atalanta BC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 35% of their matches, Atalanta BC in 31% of their matches.
  • Juventus Turin wins 35% of halftimes, Atalanta BC wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than Atalanta BC.
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 2, Atalanta BC won 2, 1 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Juventus Turin scores 1.2 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Atalanta BC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Atalanta BC is 1.2.
  • Juventus Turin scores 1.75 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
Особисті зустрічі
Ювентус
16
Перемог
27
Ігор
3
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Аталанта
Кубок Італії 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.01.2023 - 21:45 Наполі 5 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.01.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 19:30 Кремонезе 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Лаціо В
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Останні матчі - Аталанта
Кубок Італії 2022/2023
19.01.2023 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершено Спеція В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.01.2023 - 19:00 Аталанта 8 - 2 Завершено Салернітана В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.01.2023 - 21:45 Болонья 1 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 15:30 Спеція 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 13:30 Аталанта 2 - 3 Завершено Інтер П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Аталанта
30%
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Аталанта: Муссо - Толой, Паломіно, Скальвіні - Гатебур, де Рон, Едерсон, Мехле - Лукман, Бога - Гейлунд.
Ювентус: Щенсни - Данілу, Бремер, Сандро - Маккенні, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич - Ді Марія, Мілік.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу чемпіонату Італії, у якому Ювентус зіграє проти Аталанти.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ювентус" - "Аталанта" 22.01.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 13.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - "Аталанта" можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Монца - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Спеція - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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