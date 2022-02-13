Ювентус - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ювентус" - "Аталанта" 22.01.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 22.01.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 13.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Монца - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Спеція - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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