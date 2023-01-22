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Барселона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 січня 2023, 19:30 - Камп Ноу
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
21'
Хетафе
Хетафе
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
32%
Хетафе
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF when FC Barcelona is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 15 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 0 times. The goal difference is 55-13 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 38 meetings, FC Barcelona have won 27 times, there have been 7 draws while Getafe CF have won 4 times. The goal difference is 86-30 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Barcelona at home) and 0-0 (Getafe CF at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Getafe CF scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 10 games.
  • Getafe CF have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Getafe CF in their last 19 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF haven't scored in 2 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 6-2-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 13 goals. Enes Unal has scored 5 times for Getafe CF.
  • A year ago, Getafe CF were number 19 in the table with 12 points. Now they are number 15 with 17 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Getafe CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 53% of their matches, Getafe CF in 15% of their matches.
  • FC Barcelona wins 53% of halftimes, Getafe CF wins 15%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Getafe CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Getafe CF won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.23 goals when playing at home and Getafe CF scores 0.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
16
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 21:00 Сеута 0 - 5 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Інтерсіті 3 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.01.2023 - 15:00 Хетафе 1 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 19:30 Севілья 2 - 1 Завершено Хетафе П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Леванте 3 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 18:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.11.2022 - 20:00 Альмерія 1 - 0 Завершено Хетафе П
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Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
32%
Хетафе
28%
Склади команд
22
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
20
Серхi Роберто
26
Pedri
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
22
Raphinha
25
Fati, Ansu
11
Усман Дембеле
13
Soria, David
22
Дамiан Суарес
21
Djene
6
Duarte, Domingos
15
Alderete, Omar
21
Iglesias, Juan
11
Alena, Carles
5
Milla, Luis
16
Algobia, Angel
19
Борха Майораль
16
Unal, Enes
Стартовий склад
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 16
    Unal, Enes
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 16
    Algobia, Angel
    Півзахисник
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 21
    Djene
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Кике Флорес
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Штрафні
1
Офсайди
1
Сейви
1
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Блоковано ударів
1
Фоли
Трансляція
8'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Барселона")
7'
Сейв - (Хетафе)
7'
Небезпечний момент
Удар по воротам Усман Дембеле - ("Барселона")
6'
Інфо
Возвращение после травмы - (Хетафе)
6'
Інфо
Возвращение после травмы - (Хетафе)
6'
Інфо
Травма - (Хетафе)
6'
Інфо
Травма - (Хетафе)
4'
Офсайд
Вне игры - (Хетафе)
3'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Хетафе)
1'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Хетафе)
10'
Сорія забрав до рук пас Педрі, котрий намагався закинути у штрафну на Рафінью.
7'
Небезпечний момент
Ох, непогано пробив Дембеле. Француз з лінії штрафної поцілив у ліву шістку, однак Сорія потягнув!
3'
Офсайд
Унал вибіг сам на сам з тер Штегеном, але не зміг його переграти. На добиванні був Майораль, і забив, однак під акомпонемент піднятого прапорця. Офсайд в Унала.
Свисток
Матч розпочався!
Свисток
Матч начался
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Коментарі(1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
22.01.2023 о 19:03
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Анонс матчу "Барселона" - Хетафе 22.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хетафе та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Кике Флорес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Сеута - 19.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий поединок команди Хетафе був зіграний проти Еспаньол - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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