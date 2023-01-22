Барселона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.
Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хетафе та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Кике Флорес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Сеута - 19.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
Предыдущий поединок команди Хетафе був зіграний проти Еспаньол - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Еспаньол.
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