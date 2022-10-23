Наполі - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - Рома 29.01.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 29.01.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Наполі у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Салернітана" - 21.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти Спеція - 22.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

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