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Наполі - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 29 січня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 0
Оновити
8'
Рома
Рим
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
34%
Рома
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and AS Roma is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 8 times, there have been 7 draws while AS Roma have won 8 times. The goal difference is 31-30 in favour of AS Roma.
  • During the last 47 meetings, SSC Napoli have won 15 times, there have been 12 draws while AS Roma have won 20 times. The goal difference is 72-62 in favour of AS Roma.
  • AS Roma's last away win against SSC Napoli was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (SSC Napoli at home) and 0-0 (AS Roma at home).
  • SSC Napoli have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • In Serie A, SSC Napoli have 7 successive home wins.
  • Did you know that SSC Napoli scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Roma scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 7 games.
  • AS Roma have lost none of their last 10 away matches.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to AS Roma in their last 4 encounters.
  • SSC Napoli haven't scored in 0 of their 9 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 8-1-0.
  • AS Roma's away record this season: 6-3-1.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 13 goals. Paulo Dybala has scored 7 times for AS Roma.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AS Roma have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 52% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • SSC Napoli wins 52% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • SSC Napoli have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 3, AS Roma won 0, 2 draws.
  • SSC Napoli have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli scores 1.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.2 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and AS Roma is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and AS Roma is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • SSC Napoli scores 2.5 goals when playing at home and AS Roma scores 1.29 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Наполі
11
Перемог
26
Ігор
9
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.04.2022 - 20:00 Наполі 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.01.2023 - 19:00 Салернітана 0 - 2 Завершено Наполі В
Кубок Італії 2022/2023
17.01.2023 - 22:00 Наполі 2 - 2 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.01.2023 - 21:45 Наполі 5 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 19:00 Сампдорія 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.01.2023 - 19:00 Спеція 0 - 2 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Фіорентина В
Кубок Італії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 17:30 Рома 1 - 0 Завершено Болонья В
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
34%
Рома
34%
Склади команд
21
Meret, Alex
6
Rui, Mario
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
22
Ірвінг Лосано
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
3
Рожер Ібаньєс
37
Леонардо Спінаццола
4
Cristante, Bryan
8
Неманья Матіч
59
Нікола Залевський
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
9
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
  • 9
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 3
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
Трансляція
5'
Небезпечний момент
Кварацхелія! Який момент! Грузинський вінгер змістився з флангу в центр та наніс удар з 20 метрів. Руй Патрісіу у грі.
Інфо
Стартовий склад Наполі:Мерет, Руй, Ррахмані, Кім, Ді Лоренцо, Зелінскі, Лоботка, Ангісса, Кварцехелія, Осімхен, Лосано.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стартовий склад Роми:Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Матіч, Залевський, Крістанте, Спінаццола, Пеллегріні, Дібала, Абрахам.
Лідер чемпіонських перегонів приймає претендента на топ-4. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру Серії А Наполі – Рома.
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Коментарі(1)
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Igor011078 (Броди)
29.01.2023 о 20:02
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Анонс матчу Наполі - Рома 29.01.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 29.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Наполі у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Рома можна подивитися 29.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Салернітана" - 21.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти Спеція - 22.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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