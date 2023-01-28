Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Барселона" 28.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 28.01.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 16.09.2020 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 22.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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