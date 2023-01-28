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Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 січня 2023, 17:15 - Мунисипал де Монтиливи
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 1
Оновити
82'
Барселона
Барселона
Хід матчу
26' Усман Дембеле Вийшов: Pedri 43' Fati, Ansu 44' Castellanos, Valentin 45' Pedri
46' Alonso, Marcos Вийшов: Alba, Jordi 49' Gavi 59' Herrera, Yangel Вийшов: Fernandez, Valery 61' Pedri 70' Couto, Yan Вийшов: Villa, Toni 70' Castellanos, Valentin Вийшов: Крістіан Стуані 74' Arnau, Martinez
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
34%
Нічия
31%
Барселона
36%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Girona FC have won 0 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 7 times. The goal difference is 24-8 in favour of FC Barcelona.
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Girona FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Girona FC haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 7-0-1.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, FC Barcelona in 54% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, FC Barcelona wins 54%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Girona FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 0, FC Barcelona won 4, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 4 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 4 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Girona FC scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 2.6.
  • Girona FC scores 1.61 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.35 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Барселона
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 Барселона 3 - 1 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019
06.03.2019 - 19:45 Барселона 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
27.01.2019 - 17:15 Жирона 0 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
23.09.2018 - 21:45 Барселона 2 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 20:00 Ельче 1 - 2 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 21:00 Сеута 0 - 5 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
Arnau, Martinez
74'
Couto, Yan
Вийшов: Villa, Toni
70'
Castellanos, Valentin
Вийшов: Крістіан Стуані
70'
61'
Pedri ГООЛ!
Herrera, Yangel
Вийшов: Fernandez, Valery
59'
49'
Gavi
46'
Alonso, Marcos
Вийшов: Alba, Jordi
45'
Pedri
Castellanos, Valentin
44'
43'
Fati, Ansu
26'
Усман Дембеле
Вийшов: Pedri
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
34%
Нічия
31%
Барселона
36%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
20
Gutierrez, Miguel
2
Бернардо
15
Juanpe
4
Arnau, Martinez
18
Оріоль Ромеу
22
Riquelme, Rodrigo
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
20
Couto, Yan
9
Castellanos, Valentin
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
24
Garcia, Eric
17
Alonso, Marcos
30
Gavi
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
22
Raphinha
25
Fati, Ansu
11
Усман Дембеле
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
    70 44
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
    59
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
    70
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
    74
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
    43
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
    26
  • 30
    Gavi
    49
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
    46
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Xavi
Статистика матчу
3
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
12
Штрафні
14
3
Кутові
2
10
Фоли
12
44%
Володіння м'ячем
56%
Удари в отвір
3
2
Сейви
4
Офсайди
2
ЖК
3
Трансляція
77'
Альбу підтиснули до втрати м'яча на лівому фланзі захисту, але аут залишився за Барселоною.
75'
Кунде забезпечив відскок за лицьову від Валері під час прострілу з правого флангу.
75'
Інфо
У наступному матчі Арнау не гратиме.
74'
Жовта картка
Арнау Мартінес отримав картку за фол проти Альби біля лицьової на чужій половині поля.
72'
Починають знову збуджуватись футболісти.
70'
Заміна
Коуто поступився місцем на полі для Вільї.
70'
Заміна
Стуані замінив Кастельяноса.
67'
Перебуваємо в очікуванні на Циганкова, проте Жирона не квапиться загострбвати.
65'
Офсайд
Відсок від захисника під час удару в падінні Кастельяноса з півкола перед штрафним залишив Арнау перед воротами, але той був в офсайді.
63'
Рвфінья в опорній зоні перед власним штрафним відштовхнув суперника від м'яча.
62'
Інфо
100 гра для Педрі за Барселону.
61'
Гоооол!!!
ГОЛ! Педрі замкнув перед воротами простріл від Альби з лівого флангу штрафного, який не зафіксував у руках Гассаніга.
59'
Заміна
Валері вийшов замість Еррери.
58'
Готує появу на полі Валері колектив господарів.
56'
Де Йонг не втримав у ногах на правому фланзі штрафного передачу від Рафіньї.
55'
Подачу з правого флангу від Кунде зняв над штрафним Хуанпе.
53'
Продовжує утримувати м'яч на чужій пополовині Барселона в позиційній атаці.
51'
У Кунде влетів Ромеу на центральній лінії на лівому фланзі захисту.
49'
Жовта картка
Гаві просто знищів Арнау на лівому фланзі атаки підкатом на "помаранчеву" картку.
48'
Рафінья з відскоку на правому фланзі штрафного зльоту пробив кудись на трибуни.
47'
Фаті ризиковано відмахнувся в центрі поля від Кастельяноса, але до цього фол зафіксували саме на ньому.
46'
Коуто отримав закидання до правого флангу штрафного, але запустив м'яч кудись на трибуни.
46'
Заміна
Альба вийшов замість Алонсо.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри було багато атмосфери дербі та обмаль гольових моментів. Барса намагалась щось зробити в атаці, але на рівному місці втратила Дембеле, і тепер знову Педрі змушений працювати за всіх. Жирона сподівається на контрнаступи та бодай-якось захищається.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Жовта картка
Хаві через це розлютився.
45+2'
Рікельме підіграв собі рукою на лівому фланзі в боротьбі проти Педрі, але арбітр цього не побачив.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
44'
Жовта картка
Кастельянос отримав картку за удар ліктем у вухо Бускетсу в боротьбі за повітря в центрі поля.
43'
Жовта картка
Фаті полетів у підкаті проти Гассаніги на правому фланзі воротарського, коли той був уже з м'ячем.
41'
Арнау на правому фланзі захисту отримав по обличчю від Гаві відмашкою.
41'
Небезпечний момент
Педрі отримав передачу від лицьової з правого флангу штрафного від Кунде, після чого другим дотиком пробив під захисником до рук голкіпера.
40'
Коли буде перший гол у нашій грі, тоді вона й відкриється.
38'
Жироні знову вдається тримати суперників біля центральної лінії.
36'
Офсайд
Офсайд у Рікельме під час короткого пасу партнера на лівий фланг атаки.
33'
Кунде віддав невдалу передачу до правого флангу атаки на хід Педрі.
31'
Педрі затягнув м'яч до правого флангу чужого штрафного повз трьох суперників, але ті все ж таки його з'їли.
29'
Фаті перехопив м'яч перед чужим штрафним, змістився до входу на правий фланг, і пробив над воротами.
27'
Відмашка від Алонсо біля центральної лінії проти Коуто.
25'
Заміна
Дембеле довелось замінити на Педрі. От і відпочив.
23'
Небезпечний момент
Кастельянос отримав закидання з правого флангу на вхід до штрафного, після чого в пляжному стилі пробив повз ворота через себе.
21'
Якісь проблеми в Дембеле з натяком на можливу заміну.
19'
Фол від Кунде на правому фланзі атаки проти Гуттьєреса.
17'
Чинить тиск на чужій половині Барса в пошуках моментів.
15'
Небезпечний момент
Гассаніга на дальньому виході до правого флангу штрафного блокував передачу, а потім і спробу удару від Фаті.
13'
Емоційною видається гра, а рефері цьому трохи підіграє.
11'
Фол в атаці від де Йонга на правому фланзі.
9'
Кутовий
Штовхаються в штрафному Жирони гравці під час підготовки кутового з правого флангу.
7'
Барселона тримає м'яч біля центральної лінії.
5'
Фол від Еррери в центральному колі проти Бускетса.
3'
Коуто забіг під передачу на хід із глибини до правого флангу, але послизнувся на м'ячі.
1'
Жирона намагається зав'язати гру суперника в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Жирона йде дванадцятою з 5 перемогами, 6 нічиїми та 7 поразками — 21 очко.
Інфо
Барселона йде першою з 14 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 44 очки.
Запасні: Пенья, Бельєрін, Педрі, Крістенсен, Альба, Кесс’є, Роберто, Бальде, Астралага, Торре, Аларкон.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Е. Гарсія, Араухо, Алонсо — Гаві, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Фаті, Дембеле.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Стуані, Циганков, Валері, Вілья, Ернандес, Мартін, Б. Гарсія, Кальєнс, Рока.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Хуанпе, Бернардо, Гутьєррес — Ромеу, А. Гарсія, Коуто — Рікельме, Кастелланос, Еррера.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Муньіс Руїс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють каталонські Жирона та Барселона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Жирона - "Барселона" 28.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 16.09.2020 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Барселона" можна подивитися 28.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 22.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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