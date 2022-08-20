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Нант - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 01 лютого 2023, 20:00 - Стадион Ля Божуар
Головний суддя: Делажо, Вилли
Рейтинг матчу:
Нант
Нант
0 - 0
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36'
Марсель
Марсель
Хід матчу
13' Traore, Charles 17' Руслан Малиновський
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Нант
29%
Нічия
38%
Марсель
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Nantes and Olympique Marseille is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with FC Nantes playing at home, FC Nantes have won 9 times, there have been 8 draws while Olympique Marseille have won 5 times. The goal difference is 25-21 in favour of FC Nantes.
  • During the last 48 meetings, FC Nantes have won 15 times, there have been 13 draws while Olympique Marseille have won 20 times. The goal difference is 61-49 in favour of Olympique Marseille.
  • FC Nantes's last home win against Olympique Marseille was in 2018.
  • Last season Olympique Marseille won both games against FC Nantes (3-2 at home and 1-0 away).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 6 matches in Ligue 1.
  • Did you know that FC Nantes scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Nantes scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Nantes haven't lost in their last 7 games.
  • FC Nantes haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 6 matches.
  • FC Nantes haven't won any of their last 3 games against Olympique Marseille.
  • FC Nantes haven't scored in 3 of their 9 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 9 away matches in Ligue 1 this season.
  • FC Nantes's home record this season: 3-5-1.
  • Olympique Marseille's away record this season: 6-2-1.
  • A year ago, FC Nantes were number 8 in the table with 28 points. Now they are number 13 with 21 points.
  • FC Nantes have kept a clean sheet in 7 matches in a row.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Nantes wins 1st half in 30% of their matches, Olympique Marseille in 44% of their matches.
  • FC Nantes wins 30% of halftimes, Olympique Marseille wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When FC Nantes leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Nantes is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than FC Nantes.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than FC Nantes's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against FC Nantes (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Nantes won 0, Olympique Marseille won 4, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against FC Nantes.
  • FC Nantes have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • FC Nantes scores 1 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 2 goals against FC Nantes (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Nantes and Olympique Marseille is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Nantes and Olympique Marseille is 1.2.
  • FC Nantes scores 1.46 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 7 games.
  • Samuel Moutoussamy has more yellow cards (5) than any other player at FC Nantes. Valentin Rongier has collected 5 for Olympique Marseille.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
Особисті зустрічі
Нант
6
Перемог
20
Ігор
8
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
20.08.2022 - 22:00 Марсель 2 - 1 Завершено Нант
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Марсель 3 - 2 Завершено Нант
Чемпіонат Франції 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Нант 0 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
20.02.2021 - 18:00 Нант 1 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Нант
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Клермон 0 - 0 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Монпельє 0 - 3 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 20:00 Нант 0 - 0 Завершено Ліон Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.01.2023 - 16:00 Нант 1 - 0 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.12.2022 - 16:00 Труа 0 - 0 Завершено Нант Н
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель В
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Команда Маліновського проти учасника єврокубків. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Нант - Марсель 01.02.2023 в 19:00 Команда Маліновського проти учасника єврокубків. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Нант - Марсель Нант - Марсель: Онлайн відеотрансляція матчу ⋇ 01.02.2023 ⋇ Дивитись футбол на UA-Футбол
Головні події
17'
Руслан Малиновський
Traore, Charles
13'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Нант
29%
Нічия
38%
Марсель
33%
Склади команд
1
Lafont, Alban
93
Traore, Charles
38
Victor, Joao
3
Andrei
28
Centtonze, Fabien
5
Chirivella, Pedro
17
Мусса Сіссоко
27
Simon, Moses
25
Mollet, Florent
10
Blas, Ludovic
14
Ganago, Ignatius Kpene
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
30
Tavares, Nuno
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
23
Сеад Колашінац
17
Under, Cengiz
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 14
    Ganago, Ignatius Kpene
    Форвард
  • 27
    Simon, Moses
  • 25
    Mollet, Florent
    Півзахисник
  • 10
    Blas, Ludovic
    Півзахисник
  • 5
    Chirivella, Pedro
    Півзахисник
  • 17
    Мусса Сіссоко
    Півзахисник
  • 93
    Traore, Charles
    Захисник
    13
  • 38
    Victor, Joao
    Захисник
  • 3
    Andrei
  • 28
    Centtonze, Fabien
    Захисник
  • 1
    Lafont, Alban
    Воротар
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
    17
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Энтойн Кумбуар
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
3
Блоковано ударів
7
Штрафні
5
5
Фоли
6
1
ЖК
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
Офсайди
1
1
Сейви
Трансляція
34'
Небезпечний момент
Постріл від Ганаго від пів кола перед штрафним пішов до рук голкіпера.
33'
Сентонз зняв на кутовий на дальній стійці простріл Юндера з правого флангу.
32'
Підкат від Віктора на правому фланзі штрафного заблокував удар Маліновського на завершення контратаки.
30'
Небезпечний момент
На Бласа пішов відскок від подачі кутового з правого флангу, але зльоту він пробив у бік від ближньої стійки.
28'
Небезпечний момент
Постріл зі штрафного від Маліновського на правому фланзі пішов повз ближню стійку.
27'
Жовта картка
Молле підкатом на лівому фланзі захисту збив Тавареша.
26'
Юндера вивели до правого флангу штрафного діагональним переведенням, але пробити в дотик удало не вийшло.
24'
Небезпечний момент
Ляфон забрав до рук постріл Маліновського з центральної зони перед штрафним у правий нижній кут.
23'
Віктор корпусом виштовхнув за лицьову Маліновського з м'ячем на правому фланзі оборони.
22'
Офсайд
Санчес в офсайді отримав закидання Жиго з правого флангу власної половини.
20'
Балерді закинув до правого флангу штрафного, але Тавареш влетів у Траоре.
19'
Ганаго сфолив біля центрального кола проти Жиго.
17'
Жовта картка
Жовта Маліновському.
16'
Маліновський грубо зіграв на лівому фланзі атаки проти Сіссоко.
15'
Санчес зіпсував контратаку передачею до лівого флангу від центральної лінії.
14'
Жовта картка
Тавареш отримав накладання на правому фланзі захисту від Траоре.
13'
Блас пролетів через правий фланг до центрального входу до штрафного, але пробив у захисника.
12'
Нанту дуже заважають грати в атаці помилки під час передач.
10'
Колашинац на кутовий скинув дальній пас на Молле на правий фланг атаки.
8'
Небезпечний момент
Ляфон у центрі воріт забрав підкрутку Санчеса зі штрафного.
7'
Штрафний під Маліновського біля пів кола перед штрафним.
6'
Офсайд
Балерді відправив діагональ до правого флангу в офсайд для Тавареша.
5'
Поштовх у спину Мбемба від Молле на лівому фланзі чужого штрафного.
4'
Ганаго отримав прямою ногою від Жиго перед власним штрафним.
3'
Тавареш із глибини правого флангу запустив закидання до рук воротаря суперників.
2'
Блас виконав удар із відскоку з центру штрафного, але влучив у суперника.
1'
Мбемба перед воротарським перехопив простріл Ганаго з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Нант іде тринадцятим із 4 перемогами, 10 нічиїми та 6 поразками — 22 очки.
Інфо
Марсель іде третім із 13 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 43 очки.
Запасні: Бланко, Нгапандуетнбу, Каборе, Клосс, Гендузі, Ельмас, Паєт, Унахі.
Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді — Тавареш, Ронж'є, Верету, Колашинац — Маліновський, Юндер — Санчес.
Запасні: Дешам, Хаджам, Коршья, Діас, Гессан, Мутуссамі, Коко, Делор, Абдаллах.
Нант: Ляфон — Сантонз, Жоао Віктор, Джиротто, Траоре — Сіссоко, Чірівелья — Молле, Блас, Сімон — Ганаго.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віллі Делажо (Сен-П'єр-ан-Фосіньї, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Ля Божуар - Луї Фонтено (Нант, Франція) зіграють Нант та Марсель.
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Анонс матчу Нант - Марсель 01.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Нант (Нант) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ля Божуар.

Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Нант (Нант) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Нант залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Нант у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Энтойн Кумбуар и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нант - Марсель можна подивитися 01.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Нант - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция

Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Клермон - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Монако - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Нант - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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