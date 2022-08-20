Нант - Марсель онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Нант (Нант) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ля Божуар.
Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь между командами Нант (Нант) та командою Марсель (Марсель):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Нант залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Нант у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Энтойн Кумбуар и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция
Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Клермон - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Монако - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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