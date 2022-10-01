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Ренн - Страсбур онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 01 лютого 2023, 22:00 - Роазон Парк
Головний суддя: Bollengier, Marc
Рейтинг матчу:
Ренн
Ренн
1 - 0
Оновити
7'
Страсбур
Страсбур
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
43%
Нічия
29%
Страсбур
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Stade Rennes and Strasbourg Alsace is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Stade Rennes playing at home, Stade Rennes have won 10 times, there have been 4 draws while Strasbourg Alsace have won 2 times. The goal difference is 29-14 in favour of Stade Rennes.
  • During the last 34 meetings, Stade Rennes have won 16 times, there have been 8 draws while Strasbourg Alsace have won 10 times. The goal difference is 53-40 in favour of Stade Rennes.
  • Last season's matches: 1-0 (Stade Rennes at home) and 2-1 (Strasbourg Alsace at home).
  • In Ligue 1, Stade Rennes have 9 successive home wins.
  • Did you know that Stade Rennes scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Strasbourg Alsace scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Stade Rennes have won 4 home matches in a row.
  • Stade Rennes haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Stade Rennes haven't scored in 1 of their 10 home matches in Ligue 1 this season.
  • Strasbourg Alsace haven't scored in 1 of their 9 away matches in Ligue 1 this season.
  • Stade Rennes's home record this season: 9-0-1.
  • Martin Terrier is Stade Rennes's top scorer with 9 goals. Habib Diallo has scored 8 times for Strasbourg Alsace.
  • A year ago, Strasbourg Alsace were number 6 in the table with 29 points. Now they are number 16 with 15 points.
  • Stade Rennes wins 1st half in 44% of their matches, Strasbourg Alsace in 23% of their matches.
  • Stade Rennes wins 44% of halftimes, Strasbourg Alsace wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Stade Rennes.
  • On their last meeting Stade Rennes won by 2 goals.
  • When Stade Rennes leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Strasbourg Alsace leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Strasbourg Alsace is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Ligue 1, Stade Rennes has better performance than Strasbourg Alsace.
  • Stade Rennes's performance of the last 5 matches is better than Strasbourg Alsace's.
  • Stade Rennes have lost just 1 of their last 5 games against Strasbourg Alsace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Stade Rennes won 3, Strasbourg Alsace won 1, 1 draws.
  • Stade Rennes have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Strasbourg Alsace.
  • Strasbourg Alsace have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Stade Rennes.
  • Stade Rennes scores 1.4 goals in a match against Strasbourg Alsace and Strasbourg Alsace scores 0.8 goals against Stade Rennes (on average).
  • Average number of goals in meetings between Stade Rennes and Strasbourg Alsace is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Stade Rennes and Strasbourg Alsace is 0.8.
  • Stade Rennes scores 2.5 goals when playing at home and Strasbourg Alsace scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that Strasbourg Alsace scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • A year ago, Strasbourg Alsace were number 4 in the table with 32 points. Now they are number 17 with 15 points.
Особисті зустрічі
Ренн
6
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Страсбур
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 18:00 Страсбур 1 - 3 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Страсбур 2 - 1 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Ренн 1 - 0 Завершено Страсбур
Чемпіонат Франції 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Ренн 1 - 0 Завершено Страсбур
Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Лор’ян 2 - 1 Завершено Ренн П
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 20:00 Клермон 2 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Ніцца В
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Останні матчі - Страсбур
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Страсбур 1 - 2 Завершено Тулуза П
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 22:00 Ліон 1 - 2 Завершено Страсбур В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Страсбур 2 - 2 Завершено Ланс Н
Кубок Франції 2022/2023
06.01.2023 - 19:00 Страсбур 0 - 0 Завершено Анже Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 16:00 Страсбур 2 - 3 Завершено Труа П
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Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
43%
Нічия
29%
Страсбур
29%
Склади команд
30
Стів Манданда
25
Meling, Birger
5
Theate, Arthur
6
Rodon, Joe
3
Truffert, Adrien
33
Doue, Desire
20
Tait, Flavien
8
Santamaria, Baptiste
14
Bourigeaud, Benjamin
19
Gouiri, Amine
17
Карл Токо Екамбі
1
Sels, Matz
29
Doukoure, Ismael
24
Александр Джіку
23
Le Marchand, Maxime
32
Guilbert, Frederic
27
Sissoko, Ibrahima
14
Саньїн Прчіч
8
Sanson, Morgan
77
Едуард Соболь
19
Diarra Mouhamadou
12
Mothiba, Lebo
Стартовий склад
  • 19
    Gouiri, Amine
  • 17
    Карл Токо Екамбі
    Форвард
  • 33
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 20
    Tait, Flavien
    Півзахисник
  • 8
    Santamaria, Baptiste
    Півзахисник
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
  • 25
    Meling, Birger
    Захисник
  • 5
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 6
    Rodon, Joe
    Захисник
  • 3
    Truffert, Adrien
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
  • 19
    Diarra Mouhamadou
    Форвард
  • 12
    Mothiba, Lebo
    Форвард
  • 32
    Guilbert, Frederic
    Захисник
  • 27
    Sissoko, Ibrahima
    Півзахисник
  • 14
    Саньїн Прчіч
    Півзахисник
  • 8
    Sanson, Morgan
    Півзахисник
  • 77
    Едуард Соболь
    Захисник
  • 29
    Doukoure, Ismael
    Захисник
  • 24
    Александр Джіку
    Захисник
  • 23
    Le Marchand, Maxime
    Захисник
  • 1
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно Генезио
  • Le Scornet, Mathieu
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
6'
Після забитого м'яча господарі продовжують грати перши номером. Гравці "Страсбурга" поки не можуть вийти із захисту в атаку.
Інфо
Востаннє Гуірі забивав аж 30 жовтня.
3'
Гоооол!!!
Досить несподівано господарі першим же ударом відкривають рахунок. Гуірі увірвався у штрафну і м'яч зз рикошетом від Джіку залетів у ворота - 1:0.
2'
На початку зустрічі команди приглядаються одна до одної. Господарі намагаються відразу заволодіти ініціативою.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Страсбург" (стартовий склад): Селс - Діара, Докуре, Мотіба, Сіссоко, Гільбер, Джіку, Соболь, Ле Маршан, Прчіч, Сансон
Інфо
"Ренн" (стартовий склад): Манданда - Дуе, Трюферт, Гуірі, Буріжо, Родон, Мелінг, Сантамарія, Теат, Те, Екамбі
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 21-го туру чемпіонату Франції між "Ренном" та "Страсбургом". Гра розпочнеться о 22:00. За гостей у цьому протистоянні у стартовому складі вийде українець Едуард Соболь.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Медзь Медзь 2 Лех Лех 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Тулуза Тулуза 4 Труа Труа 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Реймс Реймс 4 Лор’ян Лор’ян 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Лілль Лілль 0 Клермон Клермон 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Анже Анже 1 Аяччо Аяччо 2

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Анонс матчу Ренн - Страсбур 01.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Ренн (Ренн) та командою Страсбур (Страсбур) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Страсбур (Страсбур):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ренн, тоді як команда Страсбур залишилася з поразкою . Зіткнення Страсбур та Ренн у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Le Scornet, Mathieu розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ренн - Страсбур можна подивитися 01.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Ренн - Страсбур, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Предыдущий матч команди Ренн був зіграний проти Лор’ян - 27.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лор’ян.

Команда гостей

Назва: Страсбур (Страсбур)
Рік заснування Страсбур (Страсбур): 1906
Країна: Франция
Тренер: Тьерри Лоре

Прошедший поединок команди Страсбур був зіграний проти "Тулуза" - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

Слідкуйте за результатами матчу Ренн - Страсбур онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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