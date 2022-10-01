Ренн - Страсбур онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ренн - Страсбур 01.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Ренн (Ренн) та командою Страсбур (Страсбур) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 01.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Страсбур (Страсбур):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ренн, тоді як команда Страсбур залишилася з поразкою . Зіткнення Страсбур та Ренн у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Le Scornet, Mathieu розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Предыдущий матч команди Ренн був зіграний проти Лор’ян - 27.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лор’ян.

Команда гостей

Назва: Страсбур (Страсбур)

Рік заснування Страсбур (Страсбур): 1906

Країна: Франция

Тренер: Тьерри Лоре



Прошедший поединок команди Страсбур був зіграний проти "Тулуза" - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

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