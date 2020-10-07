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Касереньо - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 03 січня 2023, 22:00
Рейтинг матчу:
Касереньо
Касерес
0 - 0
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перерыв
Реал
Мадрид
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Касереньо
32%
Нічия
12%
Реал
56%
Цікаві факти
  • CP Cacereno SAD haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • CP Cacereno SAD wins 1st half in 2% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • CP Cacereno SAD wins 2% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • When CP Cacereno SAD leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When CP Cacereno SAD is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • CP Cacereno SAD's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • CP Cacereno SAD scores 2 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.96 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Касереньо
Клубні товариські матчі 2019/2020
07.10.2020 - 21:15 Пласенсия (Исп)(Stat) 0 - 0 Завершено Касереньо Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 12:00 Эстремадура 5 - 0 Завершено Касереньо П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Реал 5 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Касереньо
32%
Нічия
12%
Реал
56%
Статистика матчу
11
Штрафні
10
9
Фоли
10
3
Блоковано ударів
2
Кутові
3
1
Офсайди
1
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
ЖК
1
1
Удари повз
1
Трансляція
45+1'
Свисток
Ідемо на перерву. Резерв "Реала" 45 хвилин займався не зрозумій чим. У другому таймі терміново треба додавати. Ну, а "Касереньо" респект - ведуть боротьбу і не здаються. А ось кому точно не респект, то це агрономам стадіону.
44'
Чотири хвилини м'яч просто ходив туди-сюди. Якість гри відверто залишає бажати кращого. Анчелотті, напевно, варто поговорити з підопічними у перерві, чи, може, випустити кілька основних гравців.
40'
О, "Реал" провів першу за матч подобу нормальної атаки. Максимум не вичавили, але було небезпечно. Асенсіо на городі "між огірками та помідорами" завозився з м'ячем і сповільнив випад.
39'
І ще один удар. Лунін все контролював, повз ворота. Із двома поспіль навісами у свій штрафний Андрій упевнено впорався.
38'
Чергова подача господарів зі стандарту, заробленого в результаті фолу від гравця "Реала", закінчується нічим. І відразу ж був удар по воротах Луніна - набагато вище.
35'
Спроба удару від Мілітао "погладив" м'яч головою і взагалі не здивував воротаря "Касереньо".
32'
Лунін розім'явся. Не найскладніший удар для українця, воротар "Реала" легко пірнув у кут і зробив сейв.
30'
Поле нівелює перевагу "Реала" у техніці. Тим більше, "Касеренйо" б'ється за кожен підбір.
27'
Жовта картка
Тчуамені - заслужений "гірчичник". Заїхав супернику шипами.
26'
До речі, Начо заміна поки що не потрібна, він повернувся на поле.
23'
Футболісти багато фолять, як однієї, так і іншої команди. "Реал" відбився від штрафного "Касереньйо". Поки що "вершкові" нікуди не поспішають.
20'
Начо на газоні, йому дісталося в стику. Вальєхо та Рюдігер розминаються. Поле реальне город, трава вилітає шматками.
18'
М'яч у "Реала" залишиться, господарі сфолили в атаці.
16'
Спроба удару здалеку, Себальос приклався до м'яча - Морено на місці.
14'
Офсайд
"Реал" забиває, але з мегаочевидного офсайду.
12'
Стартовий пресинг господарів стух. Наразі "Реал" намагається катати м'яч на половині поля суперника.
10'
Удар по воротах Луніна пройшов вище, але з рикошетом. Під час кутового "Касереньо" заліз у офсайд.
8'
Голкіпер господарів Морено перехопив навіс у штрафний майданчик "Касереньо".
7'
Фіксуємо: ще одна точна передача у виконанні Луніна, тепер на лівий край. Не соромляться "вершкові" розігрувати через українського воротаря.
Інфо
До речі, поле на арені в андердога – дуже поганої якості. Город.
5'
"Реал" легко впорався з подачею "Касереньо" зі стандарту.
4'
Господарі реально тиснуть відомих гостей. Лунін виконав точну передачу на фланг, але "Реал" все одно втратив м'яч. Щоправда, й швидко його собі повернув.
2'
"Касереньо" кинувся пресингувати "Реал", футболіст господарів порушив правила.
Свисток
Стартовий свисток, поїхали!
Інфо
Хвилина мовчання, команди пам'ятають про легендарного Пеле.
Інфо
Працює арбітром на матчі Гільєрмо Куадра.
Інфо
Матч розпочнеться з хвилини на хвилину.
Інфо
"Касереньо": Морено, Педро, Капа, Траоре, Гоміс, Гарсі, Берму, Райман, Карім, Гранде, Манхон.
Інфо
"Реал" традиційно задовго до матчу публікує у своїх соціальних мережах стартовий склад. Як і очікувалося, українець Андрій Лунін зіграє у воротах "вершкових". Лунін, Мілітао, Начо, Азар, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Лукас Васкес, Тчуамені, Себальос, Родріго.
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Анонс матчу Касереньо - Реал 03.01.2023, Кубок Іспанії

Противостояние між командою Касереньо (Касерес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 03.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Касереньо - Реал можна подивитися 03.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Касереньо - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Касереньо (Касерес)
Рік заснування Касереньо (Касерес): 1919
Країна: Испания

Предыдущий матч команди Касереньо був зіграний проти Пласенсия (Исп)(Stat) - 07.10.2020, у рамках чемпионата Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Вальядолід - 30.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Касереньо - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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