Касереньо - Реал онлайн трансляція матчу

Свисток

Ідемо на перерву. Резерв "Реала" 45 хвилин займався не зрозумій чим. У другому таймі терміново треба додавати. Ну, а "Касереньо" респект - ведуть боротьбу і не здаються. А ось кому точно не респект, то це агрономам стадіону.