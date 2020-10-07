Касереньо - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Касереньо (Касерес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 03.01.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Касереньо (Касерес)
Рік заснування Касереньо (Касерес): 1919
Країна: Испания
Предыдущий матч команди Касереньо був зіграний проти Пласенсия (Исп)(Stat) - 07.10.2020, у рамках чемпионата Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Вальядолід - 30.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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