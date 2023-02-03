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Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 лютого 2023, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
90'+4
Фулгем
Лондон
Хід матчу
22' Palhinha, Joao
46' Mudryk, Mykhailo Вийшов: Madueke, Noni 51' Андреас Перейра 60' James, Reece Вийшов: Сезар Аспiлiкуета 60' Хакім Зієш Вийшов: Рахім Стерлінґ 64' Gallagher, Conor 67' Reid, Bobby 75' Reid, Bobby Вийшов: Solomon, Manor 75' Вілліан Вийшов: Wilson, Harry 75' Мейсон Маунт Вийшов: Fofana, David Datro
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
58%
Нічия
29%
Фулгем
13%
Цікаві факти
  • During the last 16 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 10 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 27-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 33 meetings, Chelsea FC have won 20 times, there have been 11 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 54-24 in favour of Chelsea FC.
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Fulham FC scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Fulham FC in their last 16 encounters.
  • Chelsea FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 5 goals. Aleksandar Mitrovic has scored 11 times for Fulham FC.
  • Jorginho has more yellow cards (4) than any other player at Chelsea FC. Joao Palhinha has collected 7 for Fulham FC.
  • Chelsea FC wins 1st half in 33% of their matches, Fulham FC in 39% of their matches.
  • Chelsea FC wins 33% of halftimes, Fulham FC wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Chelsea FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Fulham FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Fulham FC won 1, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Chelsea FC scores 1.46 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
7
Перемог
11
Ігор
1
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2018
03.03.2019 - 15:45 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Фулгем
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 17:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Сандерленд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.01.2023 - 22:15 Фулгем 0 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Халл Сіті 0 - 2 Завершено Фулгем В
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Головні події
75'
Reid, Bobby
Вийшов: Solomon, Manor
75'
Вілліан
Вийшов: Wilson, Harry
Мейсон Маунт
Вийшов: Fofana, David Datro
75'
67'
Reid, Bobby
Gallagher, Conor
64'
James, Reece
Вийшов: Сезар Аспiлiкуета
60'
Хакім Зієш
Вийшов: Рахім Стерлінґ
60'
51'
Андреас Перейра
Mudryk, Mykhailo
Вийшов: Madueke, Noni
46'
22'
Palhinha, Joao
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
58%
Нічия
29%
Фулгем
13%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
4
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
24
James, Reece
26
Gallagher, Conor
24
Fernandez, Enzo
15
Mudryk, Mykhailo
19
Мейсон Маунт
22
Хакім Зієш
29
Havertz, Kai
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
31
Ісса Диоп
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
6
Харрісон Рід
26
Palhinha, Joao
14
Reid, Bobby
18
Андреас Перейра
20
Вілліан
9
Mitrovic, Aleksandar
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    46
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    75
  • 22
    Хакім Зієш
    60
  • 26
    Gallagher, Conor
    64
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
    60
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
    75 67
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    51
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
    75
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
    22
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Силва, Марку
Статистика матчу
11
Штрафні
15
12
Фоли
11
3
Блоковано ударів
3
5
Кутові
2
1
ЖК
3
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Офсайди
Удари в отвір
4
4
Сейви
6
Удари повз
1
Трансляція
90+1'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
90+1'
Заміна
Керні дограватиме за Ріда.
90'
Заміна
Вінісіус гратиме замість Мітровича.
89'
Гаверц фолом зупинив просування Ріда до правого флангу атаки.
86'
Челсі комбінує на чужій половині під пресингом.
84'
Жовта картка
Марку Сілва отримав картку за розмови.
84'
Заміна
Кукурелью замінив Чілвелл.
83'
Проти Тете сфолив на лівому фланзі атаки Стерлінг.
81'
Від Ріда вийшов м'яч під час його ж прострілу з правого флангу, який блокував Енцо.
79'
Небезпечний момент
Лено пролетів повз закидання до правого флангу атаки від Галлагера, після чого Фофана пробивав у порожні, але Рім устиг вибити м'яч із лінії!
78'
Небезпечний момент
Передачу з правого флангу перехопили захисники, але Галлагер із зони перед штрафним із відскоку пробив повз ближню стійку.
76'
Заміна
Замість Маунта вийшов Фофана.
75'
Заміна
Вілліана замінив Соломон.
75'
Заміна
Вілсон вийшов замість Декордови.
72'
Небезпечний момент
Енцо пустив повз дальню дев'ятку постріл із відскоку від перехопленої Рідом передачі з правого флангу перед штрафним!
70'
Небезпечний момент
Кепа встиг повернутись на лінію воріт під час удару з центру поля від Мітровича, який летів під поперечину!
69'
Небезпечний момент
Контратака через лівий фланг завершилось переведенням Вілліана на Декордову, але той пробив у дотик у Кепу.
68'
Рім на чужій половині на лівому фланзі сфолив проти Галлагера.
66'
Жовта картка
Декордова міг і руку вирвати Стерлінгу у статичній боротьбі на чужій половині.
64'
Жовта картка
Галлагер зіграв у ноги Перейри біля центральної лінії.
62'
Фулгем усе ще перебуває без м'яча, але пресингує.
60'
Заміна
Замість Джеймса гратиме Аспілікуета.
60'
Заміна
Зієша замінив Стерлінг.
58'
Тете обіграв Маунта на правому фланзі захисту, а той потім проти нього сфолив.
56'
На утримання м'яча грає Челсі в центрі поля.
54'
Джеймс із правого флангу штрафного подавав на дальній кут воротарського, де Мадуеке випередив Тете.
53'
Джеймс із правого флангу подавав до штрафного, але спрямував м'яч на голову Діопу.
51'
Жовта картка
Перейра стрибнув ногами вперед у підкаті проти Кукурельї на чужій половині.
50'
Подача з правого флангу від Декордови пролетіла перед Мітровичем.
48'
Зієш та Маунт не поладнали з м'ячем на правому фланзі атаки.
47'
Зієш невдало наступив на м'яч на правому фланзі під час просування повз Пальїнью.
46'
Кепа забрав до рук простріл Вілліана з правого флангу штрафного.
46'
Заміна
Замість Мудрика вийшов Мадуеке.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Не дали розігнатись Мудрику в першому таймі, та й його партнери виглядають не найліпшим чином. Челсі грає в нервовий футбол без акцентів, проте Гаверц уже згаяв дві відмінні нагоди, тоді як суперники відповіли лише пострілом Перейри з-за меж штрафного. Захист Фулгема дуже компактний, проте контратаки пропускає.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Небезпечний момент
Штанга! Закидання з центрального кола від Зієша пішло на лівий фланг штрафного для Гаверца, той перекидав голкіпера, проте м'яч ударився в ближню стійку.
44'
Кепа пробив у суперника перед власним штрафним, але з відскоком пощастило.
43'
Рід пасував із правого флангу до штрафного повз Енцо, але той перехопив.
41'
Мітрович із центрального кола віддав діагональ на правий фланг на Перейру, але той м'яч не зупинив.
39'
Відпрацював Вілліан у захисті біля лівого кута штрафного, перехопивши пас суперника з флангу.
37'
Подача з правого флангу на дальній кут воротарського завершилась скиданням Віллліана на Мітровича, але партнер не пробив.
35'
Звалився м'яч із правої ноги Зієша на завершення контратаки, яку створив передачею на правий фланг штрафного з центру поля Енцо.
34'
Мудрик у накладання зіграв проти Тете на чужій половині.
33'
Небезпечний момент
Гаверц у боротьбі проти Ріма в півколі перед штрафним примудрився пробити в правий кут, але промахнувся.
32'
Небезпечний момент
Маунта запустили передачею до лівого флангу штрафного, звідки він стріляв на дальній кут воротарського під порожні для Гаверца, а той пробив над воротами в падінні.
30'
Вілліан легко зупинив Галагера біля центрального кола, а в суперника потім влетів Мітрович.
28'
Офсайд
Передачею з лівого флангу Мудрик піймав в офсайді Гаверца перед штрафним.
27'
Декордова штовхнув у спину Маунта в центрі поля.
25'
Небезпечний момент
Пальїнья перехопленням на правому фланзі розпочав швидку атаку, яку завершував постріл у дальній кут від Перейри з межі штрафного. Кепа потягнув!
24'
Кутовий
Рід перехопив подачу з кутового з правого флангу від Зієша.
22'
Інфо
У Пальїньї це вже восьма картка. Лідер АПЛ.
21'
Жовта картка
Пальїнья зі спини підкотився під Маунта на правому фланзі атаки.
19'
Офсайд
Сілва з глибини закинув до центру штрафного на Гаверца, який не переграв голкіпера, та ще й був у офсайді.
17'
Лено на середньому виході з воріт перехопив подачу з правого флангу в напрямку Мудрика.
15'
Офсайд
Енцо спрямував до офсайду передачу до правого флангу атаки на Зієша.
13'
Не встигав Мудрик до дальнього кута воротарського під час закидання від Галлагера з правого флангу.
12'
Бадьяшиль на лівому фланзі захисту отримав фол від Мітровича.
11'
Кутовий
Мітрович намалював падіння в боротьбі з Енцо в чужому штрафному ще до подачі кутового з правого флангу.
10'
Декордова головою скидав у бік воріт подачу з правого флангу від Тете, але Сілва блокував на кутовий.
8'
Тете прочитав пас Маунта до лівого флангу штрафного на хід Мудрику.
7'
Робінсон проштовхнув м'яч повз Джеймса на лівому фланзі атаки, але прострілив уже з-за лицьової.
5'
Тримає м'яч біля центральної лінії Челсі.
3'
Мудрик невдало виштовхнув м'яч до лівого флангу штрафного на Маунта собі за спину.
2'
Декордову зупинили під час просування правим флангом атаки.
1'
Невдалий пас до лівого флангу атаки від Челсі зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Фулгем іде сьомим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 31 очко.
Інфо
Челсі йде десятим із 8 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 29 очок.
Запасні: Родак, Кюрзава, Адарабіойо, Даффі, Вілсон, Керні, Д. Джеймс, Соломон, Вінісіус.
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід, Перейра, Вілліан — Мітрович.
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Чілвелл, Кулібалі, Аспілікуета, Чуквуемека, Стерлінг, Д. Фофана, Мадуеке.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Енцо, Галлагер — Зієш, Маунт, Мудрик — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та лондонський Фулгем.
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Анонс матчу Челсі - Фулгем 03.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Челсі у попередньому футбольному матчі 12.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Фулгем можна подивитися 03.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Сандерленд - 28.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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