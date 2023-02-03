Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Фулгем 03.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Челсі у попередньому футбольному матчі 12.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Сандерленд - 28.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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