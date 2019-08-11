  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Інтерсіті - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Інтерсіті - Барселона онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 04 січня 2023, 22:00
Рейтинг матчу:
Інтерсіті
Сан-Хуан-де-Аликанте
0 - 1
Оновити
32'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтерсіті
29%
Нічия
26%
Барселона
45%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • CF Intercity wins 1st half in 21% of their matches, FC Barcelona in 45% of their matches.
  • CF Intercity wins 21% of halftimes, FC Barcelona wins 45%.
  • When CF Intercity leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When CF Intercity is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CF Intercity's.
  • CF Intercity scores 1.7 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.13 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 5 games.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Останні матчі - Інтерсіті
Клубні товариські матчі 2019
11.08.2019 - 19:45 CFI Alicante (Исп)(Stat) 1 - 1 Завершено Інтерсіті Н
Клубні товариські матчі 2019
03.08.2019 - 20:45 Ельденсе 0 - 2 Завершено Інтерсіті В
Клубні товариські матчі 2019
31.07.2019 - 20:00 Селеккион АФЕ 0 - 1 Завершено Інтерсіті В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтерсіті
29%
Нічия
26%
Барселона
45%
Статистика матчу
1
Кутові
1
Трансляція
26'
Удар Депая зі стандарту... і поперечина вступає у гру.
23'
Захисник урятував ворота "Інтерсіті" після пострілу Дембеле. Депай відмінно вирізав на Усмана.
20'
Піньян! "Інтерсіті" запоров класний момент. Гравець господарів вискочив віч-на-віч із Пеньєю, обіграв його, а далі Араухо врятував "Барсу".
18'
Тотальна перевага у володінні на користь "Барси", вона не дивує. Команда Хаві вирішила не відкладати у довгу скриньку долю матчу, діє не так, як "Реал" учора.
16'
"Інтерсіті" мчав флангом у контратаку, але був зупинений.
13'
"Барса" катає, методично та фірмово. Кессьє теж вирішив пристрілятись, без сюрпризів для воротаря.
12'
М'яч влучив у обличчя Бускетсу, неприємний епізод.
9'
Дембеле невдало пробив.
8'
Торре поки що - найактивніший учасник матчу. Хлопець буквально скрізь, і у відборі встигає, і у створенні епізодів. Все через нього у "Барси".
4'
Інфо
Навіс Пабло Торре з корнера став результативним. Цікаво, що перед голом Араухо сам Пабло втратив непогану нагоду забити, він замикав простріл, але не влучив у рамку воріт.
4'
Гоооол!!!
Гол! "Барселона" швидко відкриває рахунок у поєдинку, відзначився Рональд Араухо.
2'
"Барселона" розкатує м'яч і чекає на коридор для передачі вперед.
Свисток
Поїхали, суддя дав старт поєдинку.
Інфо
Головний арбітр матчу – Валентин Пісарро.
Інфо
Склад "Інтерсіті": Гаїска, Гуллем, Беллотті, Марі, Руїг, Вадік, Альваро, Гальвес, Сольде, Крісто, Піньян.
Інфо
Добрий вечір, друзі! "Барселона" вийде на матч Кубка Іспанії у наступному складі: Іньякі Пенья, Беллерін, Араухо, Бускетс, Дембеле, Ф. Торрес, Депай, Альба, Кессьє, Кунде, Пабло Торре.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Логроньєс Логроньєс 0 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Понтеведра Понтеведра 0 Мальорка Мальорка 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Лінарес Депортіво Лінарес Депортіво 0 Севілья Севілья 5 Завершено 19:30 - Сьогодні Кремонезе Кремонезе 0 Ювентус Ювентус 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 1 Монца Монца 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Інтерсіті - "Барселона" 04.01.2023, Кубок Іспанії

Противостояние між командою Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інтерсіті - "Барселона" можна подивитися 04.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Інтерсіті - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте)
Рік заснування Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте): 2017
Країна: Испания

Предыдущий поединок команди Інтерсіті був зіграний проти CFI Alicante (Исп)(Stat) - 11.08.2019, у рамках турнира Клубні товариські матчі 2019 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інтерсіті - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден