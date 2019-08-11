Інтерсіті - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інтерсіті - "Барселона" 04.01.2023, Кубок Іспанії

Противостояние між командою Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте)

Рік заснування Інтерсіті (Сан-Хуан-де-Аликанте): 2017

Країна: Испания



Предыдущий поединок команди Інтерсіті був зіграний проти CFI Alicante (Исп)(Stat) - 11.08.2019, у рамках турнира Клубні товариські матчі 2019 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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