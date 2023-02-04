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Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2023, 14:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
3'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
28%
Нічия
24%
Арсенал
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Arsenal FC when Everton FC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Arsenal FC is 0-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 9 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 13 times. The goal difference is 46-31 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 63 meetings, Everton FC have won 11 times, there have been 13 draws while Arsenal FC have won 39 times. The goal difference is 128-58 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last away win against Everton FC was in 2017.
  • Last season's matches: 2-1 (Everton FC at home) and 5-1 (Arsenal FC at home).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC have lost 4 matches in a row.
  • Everton FC haven't won in their last 6 games.
  • Everton FC have a losing streak of 4 matches at home.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Arsenal FC in their last 4 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's away record this season: 8-1-1.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (7).
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 49% of their matches.
  • Everton FC wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Arsenal FC won 2, 0 draws.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Everton FC scores 1.3 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 3 goals. Martin Odegaard has scored 8 times for Arsenal FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
23
Ігор
12
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Евертон 2 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Евертон 2 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Арсенал
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
28%
Нічия
24%
Арсенал
48%
Трансляція
2'
Із Едегора зняли бутсу на правому фланзі атаки.
1'
І одразу Евертон вишукувався перед власним штрафним.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Арсенал іде першим із 16 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 50 очок.
Інфо
Евертон іде передостаннім із 3 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 15 очок.
Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Жоржиньйо, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Запасні: Бегович, Годфрі, Голгейт, Міна, Вінагре, Девіс, Грей, Мопе, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та лондонський Арсенал.
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Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні Анкарагюджю Анкарагюджю 0 Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 2 Завершено 12:00 - Сьогодні Рух Рух 2 Домжале Домжале 3 Завершено 12:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 0 Норшелланн Норшелланн 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 4 Кадіс Кадіс 1 Завершено 22:00 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 0

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Анонс матчу Евертон - Арсенал 04.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 04.02.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Арсенал можна подивитися 04.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 21.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 27.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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