Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Арсенал 04.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 04.02.2023

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 21.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 27.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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