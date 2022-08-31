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Парі Сен-Жермен - Тулуза онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 04 лютого 2023, 18:00 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Бастейн Дешепи
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 1
Оновити
24'
Тулуза
Тулуза
Хід матчу
14' Sanches, Renato Вийшов: Bitshiabu, El Chadaille 18' Bitshiabu, El Chadaille
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
32%
Нічия
32%
Тулуза
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Toulouse FC is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 17 times, there have been 5 draws while Toulouse FC have won 2 times. The goal difference is 46-12 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 46 meetings, Paris Saint-Germain have won 30 times, there have been 7 draws while Toulouse FC have won 9 times. The goal difference is 81-35 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Toulouse FC's last away win against Paris Saint-Germain was in 2008.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain have 7 successive home wins.
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Toulouse FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Paris Saint-Germain have won 8 home matches in a row.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • Toulouse FC haven't lost in their last 7 games.
  • Toulouse FC haven't won any of their last 6 games against Paris Saint-Germain.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Toulouse FC in their last 14 encounters.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 10 home matches in Ligue 1 this season.
  • Toulouse FC haven't scored in 2 of their 10 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 8-2-0.
  • Kylian Mbappe is Paris Saint-Germain's top scorer with 13 goals. Thijs Dallinga has scored 7 times for Toulouse FC.
  • Lionel Messi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 10. Branco Van den Boomen is Toulouse FC's biggest assister (7).
  • Toulouse FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 63% of their matches, Toulouse FC in 47% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 63% of halftimes, Toulouse FC wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 3 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Toulouse FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Toulouse FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Toulouse FC.
  • Toulouse FC's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 games against Toulouse FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 5, Toulouse FC won 0, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Toulouse FC.
  • Toulouse FC have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain scores 2 goals in a match against Toulouse FC and Toulouse FC scores 0 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Toulouse FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Toulouse FC is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Paris Saint-Germain scores 2.62 goals when playing at home and Toulouse FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Toulouse FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • In Ligue 1, Toulouse FC has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Toulouse FC have a winning streak of 3 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
14
Перемог
18
Ігор
1
Перемог
Тулуза
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Тулуза 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2019/2020
25.08.2019 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 0 Завершено Тулуза
Чемпіонат Франції 2019/2020
25.08.2019 - 21:45 Парі Сен-Жермен 4 - 0 Завершено Тулуза
Чемпіонат Франції 2018
31.03.2019 - 21:45 Тулуза 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Реймс Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.01.2023 - 21:45 Ланс 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Останні матчі - Тулуза
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Тулуза 4 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Страсбур 1 - 2 Завершено Тулуза В
Кубок Франції 2022/2023
21.01.2023 - 19:00 Тулуза 2 - 0 Завершено Аяччо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Тулуза 1 - 1 Завершено Брест Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 20:00 Осер 0 - 5 Завершено Тулуза В
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Головні події
Bitshiabu, El Chadaille
18'
Sanches, Renato
Вийшов: Bitshiabu, El Chadaille
14'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
32%
Нічия
32%
Тулуза
36%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
15
Pereira, Danilo
5
Маркіньйос
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
18
Sanches, Renato
17
Vitinha
28
Soler, Carlos
44
Ekitike, Hugo
30
Лiонель Мессi
30
Dupe, Maxime
26
Kamanzi, Waren
4
Rouault, Anthony
2
Nicolaisen, Rasmus
23
Diarra, Moussa
10
Dejaegere, Brecht
17
Spierings, Stijn
8
Van den Boomen, Branco
28
Chaibi, Fares
7
Onaiwu, Ado
6
Aboukhlal, Zakaria
Стартовий склад
  • 44
    Ekitike, Hugo
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 28
    Soler, Carlos
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 18
    Sanches, Renato
    Півзахисник
    14
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 28
    Chaibi, Fares
    Півзахисник
  • 7
    Onaiwu, Ado
    Форвард
  • 6
    Aboukhlal, Zakaria
    Форвард
  • 10
    Dejaegere, Brecht
  • 17
    Spierings, Stijn
    Півзахисник
  • 8
    Van den Boomen, Branco
    Півзахисник
  • 26
    Kamanzi, Waren
  • 4
    Rouault, Anthony
    Захисник
  • 2
    Nicolaisen, Rasmus
  • 23
    Diarra, Moussa
    Захисник
  • 30
    Dupe, Maxime
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Филипп Монтанье
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Штрафні
1
Офсайди
1
1
Фоли
1
1
Кутові
1
ЖК
Трансляція
23'
Довго Париж тримав м'яч перед штрафним Тулузи. Мессі вирішив загострити сам, взяв м'яч, змістився з правого краю ближче до центру, але зробив невдалу передачу, яку перехопили.
20'
Гоооол!!!
ОХОХО! Тулуза виходить вперед! Гості заробили стандарт трохи правіше центру метрах у 23-х від воріт. Ван ден Бомен завдав хитрого удару низом, м'яч пішов з лівого краю від стінки у кут Доннарумми, який не очікував такого пострілу! 0:1!
17'
Руїс отримав передачу на лівому краю штрафного та метрів з шістнадцяти запустив м'яч над воротами. Другий удар у грі, але все ще без влучань у площину.
14'
Заміна
Травмованого Санчеша міняє Бічіабу. Перша заміна вже в дебюті матчу.
12'
Санчеш з медиками та зі сльозами залишає поле. Хавбек отримав травму м'язу і тепер змушений завершити для себе гру.
10'
Кутовий
Мессі виконував подачу з кутового, Данілу головою не зміг поцілити у площину.
9'
Гра перемістилася до центру поля. Швидкість матчу поки невисока.
6'
Тулуза трішки потримала м'яч. Поки це головний актив андердога сьогодні.
4'
Париж очікувано одразу взяв м'яч під свій контроль. Але поки без ударів та загострень. Просто перекочування м'яча з флангу на фланг.
1'
Свисток
Матч стартував.
Відзначимо, що у господарів сьогодні поза заявкою Верратті, Кімпембе, Мбаппе, Мукіеле, Неймар та Рамос. Перший з них дискваліфікований, а інші - травмовані.
Інфо
ПСЖ (старт): Доннарумма - Мендеш, Перейра, Маркіньос, Хакімі - Руїс, Санчеш, Вітінья - Екітіке, Мессі.
Інфо
Тулуза (старт): Дюпе - Діарра, Ніколайсен, Руо, Каманзі - ван де Бомен, Спрінгс, Деягере - Шаїбі, Онайву, Абухлаль.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу чемпіонату Франції. ПСЖ приймає на рідному полі Тулузу.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Тулуза" 04.02.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Тулуза" (Тулуза) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 04.02.2023
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Тулуза" (Тулуза):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тулуза" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Филипп Монтанье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Тулуза" можна подивитися 04.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Тулуза", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монпельє - 01.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Паскаль Дюпра

Прошедший поединок команди "Тулуза" був зіграний проти Труа - 01.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Тулуза" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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