Парі Сен-Жермен - Тулуза онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Тулуза" 04.02.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Тулуза" (Тулуза) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 04.02.2023

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Тулуза" (Тулуза):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тулуза" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Филипп Монтанье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монпельє - 01.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Тулуза" (Тулуза)

Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937

Країна: Франция

Тренер: Паскаль Дюпра



Прошедший поединок команди "Тулуза" був зіграний проти Труа - 01.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

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