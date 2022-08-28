Марсель - Ніцца онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марсель - Ніцца 05.02.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Ніцца (Ницца) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 05.02.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Ніцца (Ницца):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Ніцца залишилася з поразкою . Зіткнення Ніцца та Марсель у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Нант - 01.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Ніцца (Ницца)

Рік заснування Ницца (Ницца): 1904

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Предыдущий матч команди Ніцца був зіграний проти Ланс - 01.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ніцца.

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