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Марсель - Ніцца онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 05 лютого 2023, 21:45 - Стадион Велодром
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
До початку
00 : 00 : 00
Ніцца
Ницца
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
43%
Нічия
30%
Ніцца
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and OGC Nice when Olympique Marseille is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and OGC Nice is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 17 times, there have been 1 draws while OGC Nice have won 4 times. The goal difference is 45-22 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 45 meetings, Olympique Marseille have won 26 times, there have been 7 draws while OGC Nice have won 12 times. The goal difference is 73-48 in favour of Olympique Marseille.
  • OGC Nice's last away win against Olympique Marseille was in 2015.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that OGC Nice scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 8 games.
  • Olympique Marseille haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • OGC Nice haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to OGC Nice in their last 5 encounters.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 11 home matches in Ligue 1 this season.
  • OGC Nice haven't scored in 2 of their 11 away matches in Ligue 1 this season.
  • OGC Nice's away record this season: 3-4-3.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 8. Sofiane Diop is OGC Nice's biggest assister (3).
  • A year ago, OGC Nice were number 2 in the table with 36 points. Now they are number 10 with 28 points.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 43% of their matches, OGC Nice in 31% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 43% of halftimes, OGC Nice wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 3 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When OGC Nice leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When OGC Nice is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than OGC Nice.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than OGC Nice's.
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 2, OGC Nice won 2, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against OGC Nice.
  • OGC Nice have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 1.4 goals in a match against OGC Nice and OGC Nice scores 1.8 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and OGC Nice is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and OGC Nice is 2.
  • Olympique Marseille scores 1.64 goals when playing at home and OGC Nice scores 0.79 goals when playing away (on average).
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 7 goals. Nicolas Pepe has scored 6 times for OGC Nice.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • OGC Nice haven't lost in their last 4 games.
  • Valentin Rongier has more yellow cards (5) than any other player at Olympique Marseille. Pablo Rosario has collected 5 for OGC Nice.
  • OGC Nice have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Марсель
11
Перемог
23
Ігор
7
Перемог
Ніцца
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Ніцца 0 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.03.2022 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Ніцца
Кубок Франції 2021/2022
09.02.2022 - 22:15 Ніцца 4 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
27.10.2021 - 22:00 Ніцца 1 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Ніцца
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Ланс 0 - 1 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 14:00 Ніцца 1 - 0 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Реймс 0 - 0 Завершено Ніцца Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Ніцца 6 - 1 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Ніцца П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
43%
Нічия
30%
Ніцца
26%
Трансляція
Інфо
Ніцца йде дев'ятою з 8 перемогами, 7 нічиїми та 6 поразками — 31 очко.
Інфо
Марсель іде другим із 14 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 46 очок.
Запасні: Буленді, Менді, Віті, Росаріо, Бека Бека, Будауї, Барклі, Буанані, Браїмі.
Ніцца: Шмейхель — Лотомба, Тодібо, Данте, Бар — Ремсі, Ндаїшиміє, Тюрам, — Лаборд, Моффі, Діоп.
Запасні: Бланко, Нгапандуенбу, Каборе, Колашинац, Верету, Ельмас, Маліновський, Санчес.
Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді — Клосс, Ронж'є, Гендузі, Тавареш — Ундер, Паєт — Вітінья.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Велодром (Марсель, Франція) зіграють Марсель та Ніцца.
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Анонс матчу Марсель - Ніцца 05.02.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Ніцца (Ницца) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Ніцца (Ницца):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Ніцца залишилася з поразкою . Зіткнення Ніцца та Марсель у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Ніцца можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Ніцца, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Нант - 01.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Ніцца (Ницца)
Рік заснування Ницца (Ницца): 1904
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий матч команди Ніцца був зіграний проти Ланс - 01.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ніцца.

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