Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

05.02.2023 в 08:38 Тоттенгем - Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч АПЛ на 05.02.2023 Гвардіола має намір перервати серію з поразок на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" і скоротити відставання від Арсеналу