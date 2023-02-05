Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 19.01.2023 закінчилось с таким счетом: 4:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Престон Норт Енд - 28.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 27.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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