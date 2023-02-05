  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Тоттенхем - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 лютого 2023, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
72'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
15' Kane, Harry 23' Родріго Бентанкур 26' Romero, Cristian
59' Mahrez, Riyad Вийшов: De Bruyne, Kevin
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
25%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 17 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 7 times. The goal difference is 42-31 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 57 meetings, Tottenham Hotspur have won 28 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 21 times. The goal difference is 87-82 in favour of Manchester City.
  • Manchester City's last away win against Tottenham Hotspur was in 2018.
  • Last season Tottenham Hotspur won both games against Manchester City (1-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 30% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • When playing at home, Tottenham Hotspur have not lost to Manchester City in their last 4 encounters.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 6-0-4.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 16 goals. Erling Haaland has scored 25 times for Manchester City.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Manchester City won 3, 0 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.19 goals when playing at home and Manchester City scores 1.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
9
Перемог
25
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 20:00 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.01.2023 - 22:15 Фулгем 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Portsmouth В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Показати більше
Головні події
59'
Mahrez, Riyad
Вийшов: De Bruyne, Kevin
Romero, Cristian
26'
Родріго Бентанкур
23'
ГООЛ! Kane, Harry
15'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
25%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
50%
Склади команд
1
Уго Льорис
33
Бен Девіс
15
Ерік Даєр
17
Romero, Cristian
14
Іван Перішич
30
Родріго Бентанкур
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
12
Емерсон
7
Heung-min, Son
21
Kulusevski, Dejan
10
Kane, Harry
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
82
Lewis, Rico
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
    15
  • 7
    Heung-min, Son
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    23
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
    26
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
    59
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Конте, Антонио
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
4
11
Штрафні
15
3
Кутові
4
13
Фоли
10
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари в отвір
3
2
Офсайди
1
3
Сейви
2
ЖК
1
Удари повз
4
Трансляція
72'
Девіс зняв перед воротарським подачу де Брюйне з лівого флангу.
70'
Небезпечний момент
Кейну вдалось на лівому фланзі штрафного пустити м'яч повз двох суперників, але потім він не пробив повз Едерсона!
68'
Небезпечний момент
Альварес потужно пробив із правого флангу штрафного над воротами на завершення передачі де Брюйне з глибини.
67'
Офсайд
Емерсон запустив правим флангом контратаки Гейб'єрга, але той уже з офсайду перекинув голкіпера в межах штрафного.
65'
Небезпечний момент
Кейну трохи не вистачило на дальній задля завершення прострілу Перішича з лівого флангу контратаки.
64'
Небезпечний момент
Альварес у центрі штрафного розстрілював ворота з передачі де Брюйне зі штрафного з лівого флангу, але влучив у ногу Даєру біля лівої стійки.
62'
Гріліш на лівому фланзі атаки прокинув м'яч на хід та підставився під підкат Емерсона.
60'
Гейб'єргу не вистачило швидкості для втечі до контратаки через центр поля, а пас праворуч на Емерсона прочитали суперники.
58'
Заміна
Мареза замінив де Брюйне.
56'
Небезпечний момент
Девіс головою перевів м'яч над воротами, завершивши на ближній подачу кутового з правого флангу від Перішича.
55'
Дриблінг Кулушевські на правому фланзі повз Льюїса призвів до кутового.
53'
Просто вибіг із м'ячем за лицьову під час дриблінгу на правому фланзі штрафного Альварес.
51'
Гріліш заробив лише кутовий просуванням лівим флангом атаки повз Емерсона.
49'
Гріліш ішов до лівого флангу штрафного, але Емерсон його штовхнув у спину.
47'
Емерсон із правого флангу накидав до штрафного, але Кейн просто не влучив по м'ячу в дотик.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Тоттенгему вдалось узяти під контроль атаки суперників, і в підсумку провести фірмовий контрнаступ. Гвардіола перемудрив зі стартовою тактикою, тож його команда виглядає розгубленою. Динаміка гри, переважно, низька, багато фолів та обмаль моментів.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Поперечина! Класична підкрутка від Мареза з правого флангу штрафного пішла у верхній каркас, після подачі Гріліша з лівого флангу.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
43'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу на ближню завершилась відскоком на Кейна, удар якого блокували, як і постріл Даєра після того.
41'
Гріліш над воротами закрутив м'яч із лівого флангу штрафного, після передачі Голнада.
39'
Кулушевські розганяв контратаки передачею через правий фланг, але проти Льюїса сфолив Емерсон.
37'
Відверто смикав Голанд за футболку Ромеро в центрі чужого штрафного під час подачі з правого флангу.
35'
Жорсткий корпус від Аканджі зупинив просування Кейна до контратаки в центральному колі.
33'
Якісь проблеми в Гейб'єрга та Гріліша.
32'
Просування Кулушевські до правого флангу контратаки зупинив Льюїс.
30'
Кейн та Кулушевські догрались у пас у центрі поля до втрати м'яча.
28'
Захлинаються атаки Сіті вже в центрі поля.
26'
Жовта картка
Ромеро піднявся за центральну лінію за фолом проти Голанда.
24'
Кулушевські зіпсував контратаку правим флангом фолом на чужій половині.
23'
Жовта картка
Картку дали Бентанкуру за відмашку від Льюїса в центральній зоні на власній половині.
21'
Кейна притримав біля центрального кола Гріліш.
19'
Небезпечний момент
Льоріс спокійно забрав до рук постріл від Бернарду з центральної зони перед штрафним.
18'
Інфо
Кейн — найкращий бомбардир Тоттенгема в історії.
17'
Злий сам на себе Сіті шукає шляхи до чужого штрафного.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гейб'єрг віддав передачу до правого кута воротарського на Кейна, а той переграв Едерсона!
12'
Вокер із правого флангу запустив подачу на дальній бік штрафного, де Емерсон випередив Гріліша на м'ячі.
10'
Спокійний контроль від Сіті на чужій половині поля.
8'
Кейн збив суперника на чужій половині.
6'
Сону не дав розпочати контратаку Альварес фолом на чужій половині.
5'
Підкатом під Емерсона на лівому фланзі атаки заробив кутовий Бернарду.
4'
У Даєра закрутив удар із правого флангу штрафного Марез. Кутовий.
3'
Поклали на газон Бернарду перед чужим штрафним.
2'
Емерсон не дав пройти передачі Вокера з центру поля до лівого флангу.
1'
Сон прискорювався через центральну зону до контратаки, але суперники його зупинили.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 14 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 45 очок.
Інфо
Тоттенгем іде п'ятим із 11 перемогами, 3 нічиїми та 7 поразками — 36 очок.
Запасні: Ортега, Діаш, Лапорт, Перроне, Філліпс, Гюндоган, де Брюйне, Гомес, Палмер.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке — Льюїс, Родрі, Б. Сілва — Марез, Альварес, Гріліш — Голанд.
Запасні: Форстер, Порро, Санчес, Ленгле, Скіпп, Данжума, Сессеньон, Біссума, Рішарлісон.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:05 - Сьогодні Брест Брест 1 Ланс Ланс 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Galatasaray Galatasaray 2 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершено 17:45 - Сьогодні Гронінген Гронінген 1 Твенте Твенте 1 Завершено 17:30 - Сьогодні Винтертур Винтертур 1 Лугано Лугано 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Chaves Chaves 2 Marítimo Marítimo 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 05.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 19.01.2023 закінчилось с таким счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Престон Норт Енд - 28.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 27.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден