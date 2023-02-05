  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Севілья Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 лютого 2023, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Севілья
Севилья
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
30%
Севілья
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Sevilla FC is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 24 times, there have been 5 draws while Sevilla FC have won 3 times. The goal difference is 81-24 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 70 meetings, FC Barcelona have won 41 times, there have been 16 draws while Sevilla FC have won 13 times. The goal difference is 146-71 in favour of FC Barcelona.
  • Sevilla FC's last away win against FC Barcelona was in 2010.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Barcelona at home) and 1-1 (Sevilla FC at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Sevilla FC scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Barcelona have a winning streak of 9 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Sevilla FC in their last 17 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 7-2-0.
  • A year ago, Sevilla FC were number 2 in the table with 41 points. Now they are number 13 with 21 points.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 52% of their matches, Sevilla FC in 32% of their matches.
  • FC Barcelona wins 52% of halftimes, Sevilla FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Sevilla FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Sevilla FC won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 0.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Sevilla FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Sevilla FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2.14 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 5 in the table with 31 points. Now they are number 1 with 50 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
24
Перемог
34
Ігор
3
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севілья 1 - 1 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 21:00 Сеута 0 - 5 Завершено Барселона В
Показати більше
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 19:30 Севілья 3 - 0 Завершено Ельче В
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 23:00 Osasuna 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.01.2023 - 22:00 Севілья 1 - 0 Завершено Кадіс В
Кубок Іспанії 2022/2023
17.01.2023 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
30%
Севілья
30%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Альба, Крістенсен, Араухо, Кунде — де Йонг, Бускетс (к), Педрі — Гаві, Левандовський, Рафінья. Главный тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Аларкон, Алонсо, Бальде, Гарсія, Кессьє, Роберто, Ферран Торрес, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Севільї: Буну — Акунья, Рекік, Гудель, Баде, Монтьєль — Гує, Ракитич (к), Хордан, Торрес — Ен-Несірі. Головний тренер — Хорхе Сампаолі.
Запасні: Дмитрович (в), Флорес (в), Альварес, Ламела, Мір, Ньянзу, Окампос, Сусо, Фернандо, Хіль.
Можливість відірватися від Реала. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру Ла Ліги Барселона – Севілья.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 0 Вальядолід Вальядолід 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Гент Гент 2 Генк Генк 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 1 Болонья Болонья 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Погонь Погонь 0 Шльонськ Шльонськ 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Вольфсбург Вольфсбург 2 Баварія Баварія 4

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Барселона" - "Севілья" 05.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою "Севілья" (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Севілья" можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 01.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команди "Севілья" був зіграний проти Ельче - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден