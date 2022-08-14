Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Gonzalez Marco, Salvador розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал - 02.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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