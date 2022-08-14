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Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 лютого 2023, 17:15 - Мунисипал де Монтиливи
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
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перерыв
Валенсія
Валенсия
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
24%
Нічия
38%
Валенсія
38%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 0 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 7-4 in favour of Valencia CF.
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Valencia CF scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 3 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF's away record this season: 1-3-5.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 5 goals. Edinson Cavani has scored 5 times for Valencia CF.
  • Aleix Garcia has assisted the most goals for Girona FC with 4. Hugo Guillamon is Valencia CF's biggest assister (4).
  • Valentin Castellanos has more yellow cards (6) than any other player at Girona FC. Yunus Musah has collected 7 for Valencia CF.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, Valencia CF in 31% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, Valencia CF wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Valencia CF.
  • On their last meeting Valencia CF won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Valencia CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Girona FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Valencia CF have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Valencia CF won 4, 0 draws.
  • Valencia CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Girona FC scores 0.8 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1.4 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Valencia CF is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Valencia CF is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Girona FC scores 1.54 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, Valencia CF have lost their last 3 away matches.
  • Valencia CF have lost 3 matches in a row.
  • Valencia CF haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Valencia CF were number 9 in the table with 28 points. Now they are number 14 with 20 points.
Особисті зустрічі
Жирона
1
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 20:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
10.03.2019 - 18:45 Жирона 2 - 3 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2018
03.11.2018 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
12.05.2018 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Валенсія
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 15:00 Вальядолід 1 - 0 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 21:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.01.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Альмерія Н
Кубок Іспанії 2022/2023
18.01.2023 - 20:00 Спортінг 0 - 4 Завершено Валенсія В
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Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
24%
Нічия
38%
Валенсія
38%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
20
Gutierrez, Miguel
2
Бернардо
22
Bueno, Santiago
11
Fernandez, Valery
18
Оріоль Ромеу
24
Garcia, Borja
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
12
Villa, Toni
9
Castellanos, Valentin
25
Mamardashvili, Giorgi
20
Дімітрі Фулк'є
24
Comert, Eray
22
Ozkacar, Cenk
14
Gaya, Jose
6
Musah, Yunus
21
Almeida, Andre
15
Guillamon, Hugo
3
Lato Toni
21
Едінсон Кавані
16
Lino
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 12
    Villa, Toni
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 11
    Fernandez, Valery
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 21
    Едінсон Кавані
    Форвард
  • 16
    Lino
    Форвард
  • 6
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 21
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 15
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 3
    Lato Toni
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 24
    Comert, Eray
  • 22
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Gonzalez Marco, Salvador
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
4
Удари в отвір
1
5
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
5
Штрафні
4
4
Кутові
2
1
Сейви
4
3
Фоли
5
1
Офсайди
Трансляція
На початку зустрічі домінували господарі, але свої моменти не реалізували. Пісял середини тайму гості вировняли гру і навіть могли відкривати рахунок. Очікуємо на дебют Віктора Циганкова!
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
45'
Небезпечний момент
Кастельянос пробивав головою з декількох метрів, але знову неточно. Помилився голкіпер "Валенсії".
41'
Небезпечний момент
Борха Гарсія з меж штрафної пробив потужно, але неточно. Було дуже гаряче у штрафній "Валенсії".
40'
Кавані наважився на удар з-за меж штрафної, але у площину воріт не влучив. Відзначаємо високий пресинг футболістів групи атаки "Валенсії".
37'
Рахунок у матчі не відкритий, але моментів команди стоврили вже вдосталь. Цікавий у нас сьогодні футбол.
35'
Небезпечний момент
Борха Гарсія пробивав з-за меж штрафної, але знову блискуче зіграв Мамардашвілі.
34'
Гості також не поспішають розкриватися. Стратегія "Валенсії" сьогодні - гра за рахунок швидких атак.
31'
Вже не так активно грають господарі в атаці. Можливо, момент Муси змусив футболістів "Жирони" грати обережніше.
29'
Лато подавав з флангу, але дуже неточно. Перспективна атака завершилася нічим.
27'
У ці хвилини футболістам "Валенсії" вдалося дещо вирівняти гру.
24'
Небезпечний момент
А ось і огризнулися гості. Після блискучої передачі Кавані не зміг реалізувати вихід один на один Муса.
23'
Поки що непомітно за рахунок чого гості сьогодні збираються перемагати.
20'
"Жирона" відчула запах крові. У ці хвилини дуже непросто гостям.
18'
Небезпечний момент
Після розіграшу стандарту Кастельянос здекількох метрів влучив у поперечину.
17'
Небезпечний момент
Валері Фернандес після подачі з флангу пробивав, але голкіпер "Валенсії" зіграв блискуче.
15'
Кутовий
Після розіграшу стандарту з-за меж штрафної пробивав Ліно, але у площину воріт не влучив.
13'
Багато помиляються футболісти обох команд. В центрі поля поки що ніхто не можу заволодіти ініціативою.
10'
Гравці "Валенсії" віддали ініціативу своїм суперникам і сподіваються на контратаки.
8'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Кастельянос пробивав з меж штрафної, але повз ворота. Відзначимо передачу Ромеу.
5'
Господарі намагаються грати першим номером, але без просуванням вперед. Футболісти "Валенсії" у захисті поки що без помилок.
3'
На перших хвилинах команди по черзі володіють м'ячем, але поки що без ударів.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Валенсія" (запасні): Еррерін, Ріверо, Морено, Ірансо, Маркос Андре, Моріба, Васкес, Діакабі, Кастільєхо, Москера, Пералес, Перес
Інфо
"Жирона" (запасні): Фундіас, Хуан Карлос, Артеро, Рока, Еррера, Циганков, Кальєнс, Каррера, Рікельме, Стуані, Хуанпе
Інфо
"Валенсія" (стартовий склад): Мамардашвілі, Алмейда, Ліно, Гая, Сантамарін, Джемерт, Кавані, Лато, Муса, Озкачар, Фулькьє
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Бернарду, Буено, А. Гарсія, Б. Гарсія, Гутьєррес, Кастельянос, Мартен, Ромеу, Тоні, Фернандес
Інфо
У "Валенсії" справи щи гірші. Підопічні Гаттузо у Ла Лізі програли вже чотири матчі з п’яти. Після цього керівництво клуба та головний тренер команди Дженнаро Гаттузо за обопільною згодою припинили співпрацю
Інфо
Серія "Жирони" без поразок після перемоги над "Севільєю" (2:1) досягла позначки у сім матчів, однак у двох останніх турах команда Циганкова не забивала й не здобувала очок (програли "Вільярреалу" та "Барселоні").
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру Ла ліги між "Жироною" та "Валенсією". Гра розпочнеться о 17:15.
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Анонс матчу Жирона - "Валенсія" 05.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Gonzalez Marco, Salvador розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Валенсія" можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал - 02.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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