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Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 05 лютого 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Мілан
Милан
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
42%
Нічия
27%
Мілан
31%
Цікаві факти
  • During the last 32 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 15 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 10 times. The goal difference is 52-47 in favour of Inter Milano.
  • During the last 71 meetings, Inter Milano have won 29 times, there have been 19 draws while AC Milan have won 23 times. The goal difference is 100-88 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 1-2 (Inter Milano at home) and 1-1 (AC Milan at home).
  • Did you know that Inter Milano scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that AC Milan scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • AC Milan have lost 3 matches in a row.
  • AC Milan haven't won in their last 6 games.
  • Inter Milano haven't scored in 1 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • AC Milan haven't scored in 3 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 8-0-2.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 11 goals. Rafael Leao has scored 8 times for AC Milan.
  • Nicolo Barella has assisted the most goals for Inter Milano with 5. Rafael Leao is AC Milan's biggest assister (5).
  • Marcelo Brozovic has more yellow cards (5) than any other player at Inter Milano. Sandro Tonali has collected 6 for AC Milan.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 45% of their matches, AC Milan in 37% of their matches.
  • Inter Milano wins 45% of halftimes, AC Milan wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 3 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, AC Milan won 2, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AC Milan is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AC Milan is 1.4.
  • Inter Milano scores 2.27 goals when playing at home and AC Milan scores 1.57 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інтер
14
Перемог
29
Ігор
6
Перемог
Мілан
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Мілан
Кубок Італії 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Мілан 0 - 0 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Кубок Італії 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.01.2023 - 19:00 Кремонезе 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.01.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Емполі П
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 13:30 Мілан 2 - 5 Завершено Сассуоло П
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.01.2023 - 21:45 Лаціо 4 - 0 Завершено Мілан П
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.01.2023 - 19:00 Лечче 2 - 2 Завершено Мілан Н
Кубок Італії 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Торіно П
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
42%
Нічия
27%
Мілан
31%
Трансляція
Інфо
Інтер (старт): Онана - Бастоні, Ачербі, Шкріньяр - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дарміан - Джеко, Мартінес.
Інфо
Мілан (старт): Тетерушану - Габбія, К'єр, Калулу - Ернандес, Круніч, Тоналі, Мессіас, Калабрія - Орігі, Жиру.
Інфо
Інтер (запас): Ханданович, Кордаз - Карбоні, Асллані, Белланова, Брозович, Гальярдіні, Госенс, Д'Амброзіо, Дюмфріс, де Врей, Дзанотті, Лукаку.
Інфо
Мілан (запас): Васкес Льяч, Міранте - Адлі, Бакайоко, Балло Туре, Вранкс, де Кетеларе, Діас, Леау, Побега, Ребіч, Салемакерс, Тіав.
Усім привіт. Заключним матчем дня у Серії А буде грандіозне міланське дербі. Обидві команди зараз не в ідеальних кондиціях та продовжують боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Тому гра обіцяє бути непередбачуваною.
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Анонс матчу "Інтер" - Мілан 05.02.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 18.01.2023 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Мілан можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Аталанта" - 31.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Сассуоло - 29.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сассуоло.

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