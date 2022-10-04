Хайдук U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Що цікаво, у заявці Хайдука на цю гру є один українець. 17-річний уродженець Дубна Давід Фесюк на цю гру запасний голкіпер хорватів. В Україні він не грав, адже у восьмирічному віці з батьками переїхав до Словаччини, а вже звідти у 2021-му перебрався до Спліта.