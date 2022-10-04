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Хайдук U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 08 лютого 2023, 19:00
Рейтинг матчу:
Хайдук U19
Сплит
0 - 0
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45'
Шахтар U19
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Хайдук U19
30%
Нічия
25%
Шахтар U19
45%
Цікаві факти
  • HNK Hajduk Split have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 7 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • HNK Hajduk Split wins 1st half in 40% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 52% of their matches.
  • HNK Hajduk Split wins 40% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 52%.
  • When HNK Hajduk Split leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When HNK Hajduk Split is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Youth League, HNK Hajduk Split has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • HNK Hajduk Split scores 2 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.14 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Хайдук U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 16:00 Габала U19 1 - 2 Завершено Хайдук U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
12.09.2022 - 18:00 Хайдук U19 3 - 0 Завершено Габала U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
09.02.2022 - 19:00 Хайдук U19 0 - 0 Завершено Атлетіко U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 13:00 FC Minsk U19 1 - 1 Завершено Хайдук U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 17:00 Хайдук U19 3 - 0 Завершено FC Minsk U19 В
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Останні матчі - Шахтар U19
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 16:30 Полісся 1 - 1 Завершено Шахтар U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 16:00 Селтік U19 0 - 1 Завершено Шахтар U19 В
Юнацький чемпіонат України 2022/2023
15.10.2022 - 11:00 Шахтар U19 0 - 2 Завершено Динамо U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 13:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Реал U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 П
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Хайдук U19
30%
Нічия
25%
Шахтар U19
45%
Статистика матчу
1
ЖК
1
Кутові
2
Live Zone
Трансляція
44'
Жовта картка
Попередження отримує Хрговіч.
42'
Дуже багато боротьби у центрі поля у ці хвилини.
39'
Небезпечний момент
Андрій Булеза пробивав у блихній кут, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.
38'
"Гірники" у ці хвилини більше контролюють м'яч. Хорвати відмовилися від високого пресингу.
35'
Ющенко на швидкості вривався до штрафної, але віддати точну передачу не встиг.
32'
Багато рухається Погорілий, але партнери точною передачею його не знаходять.
29'
На жаль, поки що багато помиляються українці у перехідній фазі.
27'
Після подачі зі штрафного пробивав Вушкович, але блискуче зіграв Твардовський.
26'
Жовта картка
Попередження на грубий підкат отримує Фарина.
24'
Після прострілу з флангу довелося вступати у гру Твардовському. Наш голкіпер вчасно вийшов на перехоплення.
22'
Петрашило наважився на удар з-за меж штрафної, але влучити у площину воріт не зміг.
21'
Темп матчу не високий, адже ніхто із суперників ризикувати не хоче.
18'
Віддати комусь перевагу зараз складно. Помітно, що футболістам ще не вдалося побороти хвилювання.
15'
Проривалися хорвати флангом, але Антон Дрозд у підкаті перервав передачу.
13'
Вдалося українцям вирівняти гру. Зараз саме "гірники" намагаються грати першим номером.
10'
Жовта картка
Попередження отримує Рейїч.
9'
Небезпечний момент
Роспутько наважився на удар з-за меж штрафної, але голкіпер парирував цей удар.
6'
Варто відзначити високий пресинг хорватів на початку зустрічі.
4'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі створили хорвати, але Рейїчу не вистачило точності.
3'
Команди на перших хвилинах приглядаються одна до одної. Господарі більше контролюють м'яч.
Свисток
Гра розпочалася!
Що цікаво, у заявці Хайдука на цю гру є один українець. 17-річний уродженець Дубна Давід Фесюк на цю гру запасний голкіпер хорватів. В Україні він не грав, адже у восьмирічному віці з батьками переїхав до Словаччини, а вже звідти у 2021-му перебрався до Спліта.
Інфо
Хайдук (старт): Булян - Хргович, Вушкович, Юрич-Петрашило, Аркович - Назор, Цапан, Кавейї - Брайкович, Антунович, Рейїч.
Інфо
Шахтар (старт): Твардовський - Булеза, Фаріна, Савченко, Дрозд - Роспутько - Глущенко, Сігеєв, Лосенко, Ющенко - Погорілий.
Інфо
Хайдук (запас): Фесюк - Йємо, Шкоко, Бегоня, Дуїч, Павич, Бобанович.
Інфо
Шахтар (запас): Барченко - Чуйко, Башмарін, Янович, Цуканов, Бундаш, Пушкарьов.
Інфо
Погорілий, Ющенко, Сігеєв, Глущенко, Роспутько мали змогу проявити себе в основній команді "Шахтаря" під час контрольних матчів. Безумовно, такий досвід пішов на користь талановитій молоді.
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА між "Хайдуком" U-19 та "Шахтарем" U-19. Гра розпочнеться о 19:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Хайдук U19 - Шахтар U19 08.02.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Хайдук U19 (Сплит) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хайдук U19 - Шахтар U19 можна подивитися 08.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Хайдук U19 - Шахтар U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хайдук U19 (Сплит)
Країна: Хорватия

Прошедший поединок команди Хайдук U19 був зіграний проти Габала U19 - 04.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хайдук U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Прошедший матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Полісся - 21.01.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Хайдук U19 - Шахтар U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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