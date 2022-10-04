Хайдук U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Хайдук U19 (Сплит) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хайдук U19 (Сплит)
Країна: Хорватия
Прошедший поединок команди Хайдук U19 був зіграний проти Габала U19 - 04.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хайдук U19.
Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина
Прошедший матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Полісся - 21.01.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.
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