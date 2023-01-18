  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 січня 2023, 22:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
17'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
34%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 1 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 18-7 in favour of Manchester United.
  • During the last 28 meetings, Crystal Palace have won 3 times, there have been 7 draws while Manchester United have won 18 times. The goal difference is 49-17 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-0 (Crystal Palace at home) and 1-0 (Manchester United at home).
  • Manchester United have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Crystal Palace scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace have a losing streak of 3 matches at home.
  • Manchester United have a winning streak of 7 matches.
  • Crystal Palace haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Wilfried Zaha is Crystal Palace's top scorer with 6 goals. Marcus Rashford has scored 8 times for Manchester United.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Crystal Palace with 4. Christian Eriksen is Manchester United's biggest assister (6).
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 29% of their matches, Manchester United in 42% of their matches.
  • Crystal Palace wins 29% of halftimes, Manchester United wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 2, Manchester United won 2, 1 draws.
  • Crystal Palace scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 0.6.
  • Crystal Palace scores 1.32 goals when playing at home and Manchester United scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
2
Перемог
19
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
19.09.2020 - 19:15 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 3 Завершено Фулгем П
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Чарльтон Атлетік В
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
34%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
34%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
26
Richards, Chris
17
Clyne, Nathaniel
19
Hughes, Will
28
Doucoure, Cheick Oumar
11
Zaha, Wilfried
14
Жан-Филипп Матета
7
Olise, Michael
22
Edouard, Odsonne
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
25
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
2
Штрафні
Офсайди
1
Фоли
1
Трансляція
8'
Рашфорд увірвався у штрафний майданчик, однак так і не зміг пробити з-під Річардса, адже захисник дограв до кінця.
7'
Ще одну атаку провели господарі, однак передачу з лівого флангу перервав Фернандеш. Далі Еріксен намагався розігнати контратаку довгим пасом вперед, але зробив це ну дуже неточно.
6'
Спробу розрізного пасу на нападника Матета перервав Варан.
3'
Вегхорст втратив м'яч після неточної передачі на правому фланзі. Поки МЮ атакує.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Крістал Пелас: Гвайта - Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл - Дукуре, Х‘юз - Олісе, Матета, Заха - Едуар.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
КП іде на 12 місці в АПЛ, а МЮ - на четвертому.
Інфо
Цей поєдинок мав відбутися ще у вересні, однак через смерть Королеви Єлизавети II був перенесений. Вікно для його проведення знайшли лише зараз.
Свисток
Головний суддя цього поєдинку - Джон Брукс.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію перенесеного матчу сьомого туру АПЛ, у якому Крістал Пелас зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Спортінг Спортінг 0 Валенсія Валенсія 4 Завершено 19:30 - Сьогодні Умранієспор Умранієспор 1 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Остенде Остенде 0 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 1 Завершено 16:45 - Сьогодні Анкарагюджю Анкарагюджю 1 Бешикташ Бешикташ 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Крістал Пелес - "Манчестер Юнайтед" 18.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 18.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Крістал Пелес, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 18.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Челсі - 15.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден