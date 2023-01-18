Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Крістал Пелес - "Манчестер Юнайтед" 18.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 18.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Крістал Пелес, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)

Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Патрик Виейра



Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Челсі - 15.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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