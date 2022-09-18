Марсель - Ренн онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 20.01.2023
Час початку матчу: 22:10
Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Ренн (Ренн):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Марсель та Ренн у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Лор’ян - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио
Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.
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