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Марсель - Ренн онлайн трансляція матчу

Кубок Франції - 20 січня 2023, 22:10
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 0
Оновити
30'
Ренн
Ренн
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
35%
Ренн
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Stade Rennes when Olympique Marseille is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Stade Rennes is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 15 times, there have been 7 draws while Stade Rennes have won 6 times. The goal difference is 45-23 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 56 meetings, Olympique Marseille have won 24 times, there have been 15 draws while Stade Rennes have won 17 times. The goal difference is 89-67 in favour of Olympique Marseille.
  • Stade Rennes's last away win against Olympique Marseille was in 2017.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 5 matches.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to Stade Rennes in their last 5 encounters.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Stade Rennes have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 45% of their matches, Stade Rennes in 47% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 45% of halftimes, Stade Rennes wins 47%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Stade Rennes leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Stade Rennes's.
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 2, Stade Rennes won 2, 1 draws.
  • Olympique Marseille scores 1 goals in a match against Stade Rennes and Stade Rennes scores 1 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Stade Rennes is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Stade Rennes is 0.8.
  • Olympique Marseille scores 1.79 goals when playing at home and Stade Rennes scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Марсель
9
Перемог
22
Ігор
6
Перемог
Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Ренн 2 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
19.09.2021 - 18:00 Марсель 2 - 0 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 22:00 Марсель 6 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Монако 2 - 3 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 20:00 Клермон 2 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 20:00 Реймс 3 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.11.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Тулуза В
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Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
35%
Ренн
35%
Статистика матчу
ЖК
1
1
Кутові
Трансляція
28'
Офсайд
Офсайд у Санчеса під час закидання до правого флангу атаки.
26'
Маліновський зачепився за закидання до правого флангу штрафного, але його простріл блокував Трюффер.
25'
Фол Гуїрі на чужій половині проти Ундера.
23'
Ренну вдалось вгамувати суперників, але не забрати м'яч.
21'
Висока подача з правого флангу від Балерді так і перелетіла ворота.
19'
Невдала спроба від Теате в центрі штрафного завершити подачу кутового з лівого флангу.
18'
Небезпечний момент
Тавареш перед чужим штрафним завершив скидання від Санчеса ударом зльоту повз ліву стійку.
17'
Небезпечний момент
Санчес завис перед чужим воротарським на завершення подачі Колашинаца з лівого флангу, але спрямував удар головою до рук Алемдара.
17'
Марсель повністю тримає гру під власним контролем.
15'
Ундер виконав невдале закидання з правого флангу в дальній бік штрафного.
14'
Утримує м'яч на власній половині Марсель.
12'
Теате перед воротарським зупинив простріл Колашинаца з лівого флангу перед завершенням від Санчеса.
10'
Офсайд
ОФСАЙД! Закидання від Жиго з власної половини до правого входу до чужого штрафного Санчес завершив перекиданням воротаря, але був в офсайді.
9'
Небезпечний момент
МАЛІНОВСЬКИЙ! ШТАНГА! Зі штрафного перед чужими володіннями спрямував м'яч у праву стійку!
8'
Жовта картка
Ву дали картку за накладання проти Колашинаца на правому фланзі звхисту.
7'
Гендузі на ближній замикав простріл Санчеса з правого флангу, але не влучив у ворота.
6'
Після зіткнення з Колашинацем у Траоре запаморочення.
5'
Пошкодження в Траоре.
4'
Трюффер дальнім пострілом із правого флангу спрямував м'яч повз ближню стійку.
3'
Простріл Гуїрі з лівого флангу було блоковано.
2'
Небезпечний момент
Санчес не влучив по воротах із меж воротарського на завершення подачі з лівого флангу!
1'
Марсель розпочав гру з контролю на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марсель здолав Єр (2:0).
Інфо
Ренн у попередньому раунді обіграв Бордо (2:1).
Запасні: Сален, Ассіньон, Омарі, Белосьян, Мелінг, Сантамарія, Те, Доку, Сулемана.
Ренн: Алемдар — Траоре, Ву, Родон, Теате, Трюффер — Угочукву, Маєр — Бурежо, Гуїрі, Д. Дуе.
Запасні: Бланко, Мбемба, Ельмас, Гує, Бен Сегір, Муге, Дьєнг, Паєт.
Марсель: Лопес — Балерді, Жиго, Колашинац — Ундер, Верету, Ронж'є, Тавареш — Маліновський, Гендузі — Санчес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стефані Фраппар (Ерблен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Кубку Франції. На полі стадіону Велодром (Марсель, Франція) зіграють Марсель та Ренн.
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Анонс матчу Марсель - Ренн 20.01.2023, Кубок Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 20.01.2023
Час початку матчу: 22:10

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Ренн (Ренн):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Марсель та Ренн у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Ренн можна подивитися 20.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Ренн, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Лор’ян - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Ренн онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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