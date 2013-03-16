Манчестер Юнайтед - Reading онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - 28.01.2023, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою (Рэдинг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 28.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою (Рэдинг):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та у попередньому футбольному матчі 16.03.2013 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Пол Инце розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: (Рэдинг)

Рік заснування Рэдинг (Рэдинг): 1871

Країна: Англия



Прошедший поединок команди був зіграний проти Сток Сіті - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сток Сіті.

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