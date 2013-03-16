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Манчестер Юнайтед - Reading онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
14'
Reading
Рэдинг
Хід матчу
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
26%
Reading
34%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 5 times, there have been 2 draws while Reading FC have won 0 times. The goal difference is 13-4 in favour of Manchester United.
  • During the last 11 meetings, Manchester United have won 8 times, there have been 3 draws while Reading FC have won 0 times. The goal difference is 23-10 in favour of Manchester United.
  • Manchester United haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester United have won 10 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Reading FC haven't won any of their last 6 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Reading FC in their last 7 encounters.
  • Manchester United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 44% of their matches, Reading FC in 22% of their matches.
  • Manchester United wins 44% of halftimes, Reading FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Reading FC leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Reading FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Reading FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Reading FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Reading FC won 0, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 FA Cup games against Reading FC.
  • Reading FC have won just 0 of their last 5 FA Cup games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.6 goals in a match against Reading FC and Reading FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Reading FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Reading FC is 2.4.
  • Manchester United scores 1.87 goals when playing at home and Reading FC scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Reading
Чемпіонат Англії 2012/2013
16.03.2013 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Reading
Чемпіонат Англії 2012/2013
01.12.2012 - 19:30 Reading 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Чарльтон Атлетік В
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Останні матчі - Reading
Чемпіоншип 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Сток Сіті 4 - 0 Завершено Reading П
Чемпіоншип 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Reading 2 - 2 Завершено Квінз Парк Рейнджерс Н
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Reading 2 - 0 Завершено Уотфорд В
Чемпіоншип 2022/2023
02.01.2023 - 17:00 Вест Бромвіч Альбіон 1 - 0 Завершено Reading П
Чемпіоншип 2022/2023
30.12.2022 - 21:45 Норвіч Сіті 1 - 1 Завершено Reading Н
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Новини команд
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
26%
Reading
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 17
    Baba, Rahman
  • 2
    Carroll, Andy
    Форвард
  • 13
    Джеффрі Хендрік
    Півзахисник
  • 23
    Hoilett, Junior
  • 3
    Holmes, Tom
    Захисник
  • 10
    Ince, Tom
    Півзахисник
  • 1
    Lumley, Joe
    Воротар
  • 16
    McIntyre, Tom
  • 25
    N'Diaye, Mamadou Loum
    Півзахисник
  • 9
    Joao, Lucas
  • 17
    Yiadom, Andy
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Пол Инце
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
Трансляція
8'
Небезпечний момент
Рашфорд заробив небезпечний стандарт на підступах до штрафного. Його взявся виконувати Еріксен, але м'яч пролетів зовсім поруч з правою стійкою. Цілим у кут голкіпера данець.
5'
Вегхорст не дотягнувся вдало до м'яча, щоб пробити після прострілу Ван-Біссаки.
2'
Еріксен намагався прострілом з правого флангу знайти у штрафному Маласію, але це у нього не вийшло.
Свисток
Матч розпочався!
Редінг: Ламлі - Баба, Жоау, Інс, Гойлетт, Лум, Макінтайр, Хендрік, Ядом, Холмс, Керрол.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Маласія - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Свисток
Арбітр цього матчу - Даррен Інгленд.
Інфо
У попередньому раунді МЮ взяв верх над Евертоном 3:1, а Редінг переміг Вотфорд 2:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Редінга.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Тоттенхем Тоттенхем 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0 Маккабі Маккабі 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Валвейк Валвейк 2 Эммен Эммен 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Бейтар Бейтар 0 Хапоэль Хапоэль 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Севілья Севілья 3 Ельче Ельче 0

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - 28.01.2023, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою (Рэдинг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою (Рэдинг):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та у попередньому футбольному матчі 16.03.2013 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Пол Инце розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - можна подивитися 28.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: (Рэдинг)
Рік заснування Рэдинг (Рэдинг): 1871
Країна: Англия

Прошедший поединок команди був зіграний проти Сток Сіті - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сток Сіті.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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