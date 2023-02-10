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Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 лютого 2023, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
45%
Нічия
23%
Брентфорд
32%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-1 (Arsenal FC at home) and 2-0 (Brentford FC at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Brentford FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brentford FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-1-0.
  • Brentford FC's away record this season: 2-5-3.
  • Martin Odegaard is Arsenal FC's top scorer with 8 goals. Ivan Toney has scored 13 times for Brentford FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 7. Mathias Jensen is Brentford FC's biggest assister (4).
  • Arsenal FC wins 1st half in 47% of their matches, Brentford FC in 36% of their matches.
  • Arsenal FC wins 47% of halftimes, Brentford FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Arsenal FC.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 4 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Arsenal FC won 3, Brentford FC won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 3 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 1.25.
  • Arsenal FC scores 2.41 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
45%
Нічия
23%
Брентфорд
32%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
21
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
17
Saka, Bukayo
13
Raya, David
20
Ajer, Kristoffer
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
30
Roerslev Rasmussen, Mads
27
Janelt, Vitaly
15
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
3
Henry, Rico
17
Айван Тоні
20
Mbeumo, Bryan
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 21
    White, Ben
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 15
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 13
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Томас Франк
Статистика матчу
70%
Володіння м'ячем
30%
2
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
3
Штрафні
3
2
Кутові
3
2
Фоли
2
1
Удари в отвір
Сейви
1
1
Офсайди
1
Трансляція
Такий собі перший тайм від Арсенала, особливо на тлі двох поразок поспіль. Гравці команди Артети стабильно гатять по горобцях, тоді як суперники вже поцілили в поперечину та створили ще кілька непоганих нагод. Зінченко на тлі невпевненої гри його команди також інколи губиться.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
42'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу від Вайта Джака на дальній скинув на Мартінеллі, а той із центру штрафного зльоту пробив над воротами.
39'
Небезпечний момент
Рамсдейл перед собою парирував постріл від Тоні з правого кута штрафного, після чого Зінченко скинув йому відскок до рук.
37'
Над воротами запустив Єнсен удар із пів кола перед штрафним, після скидання прострілу з лівого флангу від Нергора.
35'
Тоні в центрі поля доборовся до фолу з боку Саліба.
32'
Закидання до лівого флангу атаки Нкетіа зустрів у офсайді.
30'
Нергор із правого флангу виконав подачу на дальню стійку, але Вайт зняв м'яч на кутовий.
28'
Офсайд
Тоні з боротьби запустив м'яч до правого флангу атаки на Мбемо до офсайду.
25'
Небезпечний момент
Поперечина! Геніальна затяжна стінка на лівому фланзі штрафного від Тоні та Мбемо завершилась влучанням від першого у верхній каркас воріт із центру!
23'
Партей здалеку на правому фланзі приклався кудись на трибуни.
21'
Запустив м'яч в аут Зінченко переведенням до правого флангу.
19'
Кутовий на лівому фланзі атаки від Брентфорда.
17'
Рая у воротарському забрав до рук простріл Зінченка з лівого флангу.
15'
Небезпечний момент
Стінка поміж Сакою да Едегором на правому фланзі штрафного завершилась ударом Букайо з гострого кута в голкіпера з боротьби проти Генрі.
13'
Пас на хід Вайту до правого флангу атаки був засильним.
10'
Зінченко постукався з Мартінеллі біля лівого кута штрафного, після чого той пробив у блок Янелта.
8'
Кутовий
Зінченко на добиванні перехопленого кутового з правого флангу на ближній стійці грав із ударом, але зацідив на трибуни.
7'
Рая біля лівого кута власного воротарського на кутовий перевів простріл Едегора з правого флангу штрафного.
4'
Генрі випередив Рамсдейла на прострілі Тоні з правого кута штрафного на дальню стійку, але пробив чогось вище воріт!
3'
Сака з правого флангу покотив під удар Едегору перед штрафним, але той пробив у Янелта.
3'
Брентфорд робить спроби чинити тиск на чужій половині.
1'
Закидання до правого флангу штрафного на Тоні прочитав Саліба.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Брентфорд іде сьомим із 8 перемогами, 9 нічиїми та 4 поразками — 33 очки.
Інфо
Арсенал іде першим із 16 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 50 очок.
Запасні: Кокс, Гікі, Занка, Шаде, Дасілва, Вісса, Дамсгор, Баптіст, Льюїс-Поттер.
Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі — Рурслев, Янелт, Нергор, Єнсен, Генрі — Мбемо, Тоні.
Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Жоржиньйо, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пітер Бенкс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Брентфорд.
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Анонс матчу Арсенал - Брентфорд 11.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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