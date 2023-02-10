Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
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