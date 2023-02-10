Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Такий собі перший тайм від Арсенала, особливо на тлі двох поразок поспіль. Гравці команди Артети стабильно гатять по горобцях, тоді як суперники вже поцілили в поперечину та створили ще кілька непоганих нагод. Зінченко на тлі невпевненої гри його команди також інколи губиться.