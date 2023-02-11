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Вест Хем Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 лютого 2023, 14:30 - Стадион Лондон
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 0
Оновити
73'
Челсі
Лондон
Хід матчу
14' Paqueta, Lucas Вийшов: Soucek, Tomas 16' Joao Felix 28' Эмерсон
64' Badiashile, Benoit
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
27%
Нічия
27%
Челсі
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Chelsea FC when West Ham United is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Chelsea FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 11 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 42-31 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 55 meetings, West Ham United have won 16 times, there have been 9 draws while Chelsea FC have won 30 times. The goal difference is 94-53 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 3-2 (West Ham United at home) and 1-0 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • Chelsea FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 4 goals. Kai Havertz has scored 5 times for Chelsea FC.
  • Thilo Kehrer has more yellow cards (4) than any other player at West Ham United. Conor Gallagher has collected 4 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • West Ham United wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 32% of their matches.
  • West Ham United wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than West Ham United.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Chelsea FC won 4, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • West Ham United scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Chelsea FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Chelsea FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • West Ham United scores 1.44 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that West Ham United scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
7
Перемог
22
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок Англії 2022/2023
30.01.2023 - 21:45 Derby County 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
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Головні події
64'
Badiashile, Benoit
ГООЛ! Эмерсон
28'
16'
Joao Felix ГООЛ!
Paqueta, Lucas
Вийшов: Soucek, Tomas
14'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
27%
Нічия
27%
Челсі
46%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
27
Aguerd, Nayef
21
Анджело Огбонна
24
Тіло Керер
33
Эмерсон
41
Rice, Declan
11
Paqueta, Lucas
5
Coufal, Vladimir
22
Мохамед Саїд Бенрахма
20
Bowen, Jarrod
18
Antonio, Michail
1
Кепа Аррiзабалага
24
James, Reece
6
Тьяго Сілва
4
Badiashile, Benoit
32
Cucurella, Marc
12
Рубен Лофтус-Чік
24
Fernandez, Enzo
31
Madueke, Noni
11
Joao Felix
15
Mudryk, Mykhailo
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
    28
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
    14
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 11
    Joao Felix
    Форвард
    16
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
31%
Володіння м'ячем
69%
6
Штрафні
7
5
Фоли
2
2
Удари в отвір
4
2
Офсайди
4
3
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
2
3
Кутові
3
ЖК
1
Трансляція
66'
Заміна
Замість Антоніо вийшов Інгз.
66'
Заміна
Бенрахма замінили на Даунса.
65'
У стінку зі штрафного поцілив Бенрахма, а м'яч відскочив на кутовий.
64'
Жовта картка
Картка для Бадьяшиля за фол проти Антоніо перед власним штрафним.
62'
Феліш виконав подачу з правого флангу до рук Фабіанські.
60'
Подачу Чіка з правого фангу Емерсон перевів на кутовий.
58'
Аґерда збив біля правого кута штрафного Гаверц.
57'
Небезпечний момент
Головою Антоніо зрізав подачу Джеймса зі штрафного з лівого флангу повз дальню стійку.
55'
Жовта картка
Цоуфал на картку сфолив проти Мудрика біля правого кута штрафного.
54'
Небезпечний момент
Райс приклався здалеку з лівого флангу, але м'яч пройшов повз ближню стійку.
53'
Мудрик не дав пройти передачі Боуену через правий фланг контратаки.
51'
Джеймс із правого флангу виконав подачу до зони перед воротарським, але Огбонна скинув м'яч до рук воротарю.
49'
Соучеку в груди влучив Кукурелья подачею з лівого флангу.
48'
Затримується з м'ячем Челсі на чужій половині.
46'
Антоніо не зіграв головою по м'ячу, після ауту з правого флангу на ближній кут воротарського.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Челсі розпочинав дуже активно та видовищно. Мудрик навіть міг ставати автором гольового пасу, якби Гаверц хоч іноді уникав офсайду так, як це зробив Феліш у слушний момент. Проте зрештою саме з лівого флангу захисту прийшов пропущений м'яч у ворота Кепи, хоча в тій зоні є ще один персонаж, якому об'ємне волосся, вочевидь, заважає побачити партнерів та суперників.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Кутовий на правому фланзі заробив Мадуеке просуванням повз Емерсона.
45+2'
Не поладнав із передачею до правого флангу атаки Боуен.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
44'
Тримає м'яч серед захисників Челсі цими хвилинами.
42'
Небезпечний момент
Проблеми в Мудрика з коліном!
41'
Кутовий
Навіс із кутового на правому фланзі завершився ударом головою від Бадьяшиля над воротами.
40'
Небезпечний момент
Зі штрафного Феліш закрутив під праву стійку, де й перебував голкіпер.
39'
Поштовхом відправив на газон Феліша на правому фланзі захисту Соучек.
37'
Офсайд
У Гаверца, який стояв в офсайді, влучив Феліш ударом із центрального входу до штрафного.
35'
Пас Мудрика до правого флангу штрафного на Енцо продовжував розвиток контратаки Челсі, але партнер подав у суперника.
33'
Небезпечний момент
Фабіанські потягнув підкручений удар від Мадуеке з правого флангу штрафного в дальній кут.
32'
Мудрик закидав до правого флангу штрафного, але до Мадуеке м'яч не пустив захисник.
30'
Бенрахма з правого флангу накидав до штрафного, але Аґерд головою пробив невдало.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Цоуфал із правого флангу виконав подачу на Боуена до штрафного, а той скинув головою на дальню, куди саме набіг Емерсон!
26'
Небезпечний момент
Боуен прострілив на ближню з правого флангу, але Антоніо п'ятою пробив у Кепу!
25'
Не пустив Цоуфал корпусом Мудрика з м'ячем до лівого флангу штрафного.
23'
Офсайд
І ще одного разу Гаверц заліз до офсайду, після закидання з лівого флангу.
22'
Офсайд
Гаверц переграв голкіпера та пробив у порожні на лівому фланзі штрафного, але зробив це з пасу Мудрика в офсайд.
21'
Помітно низький блок від Вест Гема на власній половині.
19'
Боуен з правого кута штрафного виконав подачу в корпус Кукурельї.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мудрик у підкаті на лівому фланзі зачепився за м'яч для Енцо, який потім подав до центру штрафного, а Феліш зльоту завершив!
14'
Заміна
Соучек гратиме замість Пакети.
14'
Таки зламався Пакета.
13'
Енцо здалеку з лівого флангу закрутив повз протилежну стійку.
11'
Грає в пас Челсі на чужій половині поля.
9'
Офсайд
Феліш отримав глибокий пас до правого флангу штрафного на хід, перекинув над голкіпером у дальню стійку, а потім добив у порожні. Шкода, що офсайд.
8'
Пакета, поки що, не повернувся на поле.
6'
Не все гаразд із плечем бразильця.
5'
Мадуеке поклав на газон Пакету на чужій половині.
4'
Боуену в офсайд спрямували передачу до правого флангу атаки.
3'
Лофтус-Чік прострілив із правого флангу штрафного до рук голкіпера.
2'
Фабіанські забрав до рук підкрутку Джеймса зі штрафного у воротарський кут.
2'
Керер повалив на газон Мудрика, який зміщувався з лівого флангу до штрафного.
1'
Челсі намагається атакувати зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Чілвелл, Кулібалі, Аспілікуета, Чуквуемека, Маунт, Зієш, Галлагер, Д. Фофана.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Лофтус-Чік, Енцо — Мадуеке, Феліш, Мудрик — Гаверц.
Запасні: Хегі, Ананг, Джонсон, Форнальс, Лансіні, Даунс, Соучек, Інгз.
Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд — Цоуфал, Пакета, Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма — Антоніо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Поки що справи у чемпіонаті в обох команд йдуть не найкращим чином. Челсі йде на 9-му місці, а Вест Гем взагалі бореться за виживання на 17-й позиції.
Інфо
Розпочнеться матч о 14:30, судити гру буде Крейг Поусон
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру АПЛ, в якому Вест Хем прийме Челсі
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Анонс матчу Вест Хем Юнайтед - Челсі 11.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - Челсі можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Ньюкасл - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 03.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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