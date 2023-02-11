Вест Хем Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою Челсі (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Ньюкасл - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 03.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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