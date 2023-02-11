Вест Хем Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Челсі розпочинав дуже активно та видовищно. Мудрик навіть міг ставати автором гольового пасу, якби Гаверц хоч іноді уникав офсайду так, як це зробив Феліш у слушний момент. Проте зрештою саме з лівого флангу захисту прийшов пропущений м'яч у ворота Кепи, хоча в тій зоні є ще один персонаж, якому об'ємне волосся, вочевидь, заважає побачити партнерів та суперників.