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Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 лютого 2023, 22:00
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
7'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
28%
Нічия
37%
Ноттінгем Форест
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 4 times, there have been 0 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 16-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 10 meetings, Manchester United have won 7 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 33-6 in favour of Manchester United.
  • Nottingham Forest's last away win against Manchester United was in 1994.
  • Manchester United have won 11 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 7 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Nottingham Forest in their last 4 encounters.
  • The result of the first leg: Nottingham Forest - Manchester United 0-3.
  • Manchester United have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 44% of their matches, Nottingham Forest in 41% of their matches.
  • Manchester United wins 44% of halftimes, Nottingham Forest wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Nottingham Forest won 0, 0 draws.
  • Manchester United scores 4.2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 2.
  • Manchester United scores 1.9 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • The most common result of matches between Manchester United and Nottingham Forest is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Reading В
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Блекпул 4 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Новини команд
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
28%
Нічия
37%
Ноттінгем Форест
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 22
    Heaton, Tom
    Воротар
  • 16
    Surridge, Sam
    Форвард
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 31
    Scarpa, Gustavo
    Півзахисник
  • 25
    Dennis, Emmanuel
    Форвард
  • 11
    Джессі Лінгард
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 32
    Lodi, Renan
  • 13
    Hennessey, Wayne
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
88%
Володіння м'ячем
12%
Трансляція
3'
Контроль м'яча у господарів, однак поки нічого більше.
Свисток
Матч розпочався!
Ноттінгем: Геннессі - Вільямс, Маккенна, Болі, Лоді - Лінгард, Мангала, Фройлер, Густаво Скарпа - Джонсон, Саррідж.
Манчестер Юнайтед: Хітон - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу - Фернандеш, Каземіро, Фред - Антоні, Вегхорст, Гарначо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
У першому поєдинку на "Сіті Граунд" у Ноттінгемі "манкуніанці" святкували перемогу 3:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської футбольної ліги, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Ноттінгема.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест 01.02.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 25.01.2023 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест можна подивитися 01.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти - 28.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 25.01.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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