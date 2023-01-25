Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест 01.02.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 01.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 25.01.2023 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти - 28.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 25.01.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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