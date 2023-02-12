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Лідс Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 лютого 2023, 16:00 - Элланд Роуд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
0 - 0
Оновити
7'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
30%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Manchester United when Leeds United is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leeds United and Manchester United is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 4 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 24-15 in favour of Manchester United.
  • During the last 31 meetings, Leeds United have won 5 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 17 times. The goal difference is 58-26 in favour of Manchester United.
  • Leeds United's last home win against Manchester United was in 2002.
  • Last season Manchester United won both games against Leeds United (5-1 at home and 4-2 away).
  • Did you know that Leeds United scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Leeds United haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Leeds United's home record this season: 3-4-3.
  • Rodrigo Moreno is Leeds United's top scorer with 10 goals. Marcus Rashford has scored 11 times for Manchester United.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Leeds United with 4. Christian Eriksen is Manchester United's biggest assister (7).
  • Manchester United have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Leeds United wins 1st half in 24% of their matches, Manchester United in 40% of their matches.
  • Leeds United wins 24% of halftimes, Manchester United wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Leeds United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leeds United won 0, Manchester United won 3, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Leeds United scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 3.4 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Manchester United is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Manchester United is 1.8.
  • Leeds United scores 1.79 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in their last 5 games.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
0
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 14:30 Аккрінгтон Стенлі 1 - 3 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Кубок Англії 2022/2023
18.01.2023 - 21:45 Лідс Юнайтед 5 - 2 Завершено Кардіфф Сіті В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Reading В
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Новини команд
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
30%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
23
Meslier, Illan
3
Firpo, Junior
39
Wober, Maximilian
5
Робін Кох
2
Ayling, Luke
12
Adams, Tyler
28
McKennie, Weston
29
Gnonto, Degnand Wilfried
11
Джек Гарісон
19
Summerville, Crysencio
9
Bamford, Patrick
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
6
Харрі Магуайр
23
Shaw, Luke
16
Malacia, Tyrell
17
Fred
15
Sabitzer, Marcel
11
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
25
Sancho, Jadon
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 9
    Bamford, Patrick
    Форвард
  • 29
    Gnonto, Degnand Wilfried
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 28
    McKennie, Weston
  • 3
    Firpo, Junior
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 2
    Ayling, Luke
    Захисник
  • 23
    Meslier, Illan
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Skubala, Michael
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
6'
4'
Небезпечний момент
Ох як! Після флангової атаки Бамфорд майже з нульового кута дав - Де Хеа рятує, Саммервіль перший на підборі, але б'є вище воріт! Такий одразу момент у Лідса!
3'
Поки що все спокійно. МЮ катет на половині поля. Пара стиків є
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Діогу Дало, Гаррі Магуайр, Люк Шоу, Тирелл Маласіа, Фред, Марсель Забітцер, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Ваут Вегорст
Інфо
Стартовий склад Лідса: Ілан Месльє, Люк Ейлінг, Робін Кох, Максиміліан Вебер, Хуніор Фірпо, Вестон Маккенні, Тайлер Адамс, Крісенсіо Саммервілл, Джек Харрісон, Вільфред Ньонто, Патрік Бемфорд
МЮ зараз розташувався на 3-му місці в турнірній таблиці. А ось Лідс бореться за виживання - 17 позиція
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Пол Тірні
Доброго вечора всім любителям АПЛ. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру АПЛ Лідс - Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 12.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 12.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 08.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Skubala, Michael и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 12.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия

Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 08.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 08.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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