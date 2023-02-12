Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 12.02.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Астон Вілла (Бирмингем):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Астон Вілла та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Лестер Сіті - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.
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