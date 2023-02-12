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Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 лютого 2023, 18:30 - Этихад
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 0
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55'
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
4' Родрi 37' Люка Дінь 39' Ілкай Гюндоган 41' Рубен Діаш 45' Mahrez, Riyad
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
23%
Астон Вілла
32%
Цікаві факти
  • During the last 24 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 20 times, there have been 2 draws while Aston Villa have won 2 times. The goal difference is 64-19 in favour of Manchester City.
  • During the last 49 meetings, Manchester City have won 32 times, there have been 11 draws while Aston Villa have won 6 times. The goal difference is 103-42 in favour of Manchester City.
  • Aston Villa's last away win against Manchester City was in 2007.
  • Last season Manchester City won both games against Aston Villa (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Aston Villa scores 32% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Aston Villa in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 9-1-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 25 goals. Ollie Watkins has scored 5 times for Aston Villa.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 43% of their matches, Aston Villa in 28% of their matches.
  • Manchester City wins 43% of halftimes, Aston Villa wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Aston Villa won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Aston Villa is 1.2.
  • Manchester City scores 3 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester City.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
17
Ігор
1
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Стивенейдж Боро П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
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Головні події
ГООЛ! Mahrez, Riyad
45'
Рубен Діаш
41'
ГООЛ! Ілкай Гюндоган
39'
37'
Люка Дінь
ГООЛ! Родрi
4'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
23%
Астон Вілла
32%
Склади команд
31
Едерсон
24
Laporte, Aymeric
16
Родрi
4
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
20
Silva, Bernardo
21
Ілкай Гюндоган
17
De Bruyne, Kevin
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
26
Mahrez, Riyad
23
Martinez, Emiliano
18
Young, Ashley
4
Konsa, Ezri
16
Chambers, Calum
27
Люка Дінь
41
Ramsey, Jacob
44
Kamara, Boubacar
6
Luiz, Douglas
10
Buendia, Emiliano
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
    45
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    39
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
    4
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
    41
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 16
    Chambers, Calum
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
    37
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
4
4
Кутові
3
3
Фоли
6
70%
Володіння м'ячем
30%
3
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Офсайди
Сейви
2
1
ЖК
1
Трансляція
48'
Небезпечний момент
Альварес скинув під удар Родрі, однак потужний удар лівою від іспанця парирував Мартінес.
Інфо
Голанд уже три матчі поспіль не забиває.
46'
Заміна
Гвардіола у перерві провів дві заміни: Альварес і Аканджі замінили Голанда і Діаша.
Другий тайм розпочався!
Вілла за увесь тайм не показала в атаці абсолютно нічого, натомість в обороні помилялася достатньо. Господарі могли забивати більше, ніж три голи. До призначеного пенальті є питання, однак що з ним, що без нього - перевага Сіті шалена.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Інфо
Три хвилини додано до першого тайму.
45+1'
Гоооол!!!
Марез реалізував пенальті! Алжирець пробив у лівий кут. Мартінес не відгадав.
44'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті! Рамзі заплутав ноги Грілішу.
43'
Марез зі стандарту з метрів 25-ти влучив у стінку.
41'
Жовта картка
Сьогоднішній арбітр не любить, коли йому дають поради. Рубен Діаш отримав жовту за зайві розмови.
39'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Господарі відібрали м'яч на своїй половині поля, де Брюйне відразу запустив круглого вперед, де після помилки Чамберса круглий дійшов у штрафному до Голанда. Норвежець взяв паузу, після якої покотив на Гюндогана - той забив у порожні ворота.
38'
Родрі не надто вдало пробив головою після подачі де Брюйне зі стандарту, спрямувавши м'яч ліворуч від цілі.
37'
Жовта картка
А цього разу Марез своїми активними діями на правій бровці заробив на собі жовту карточку. Дінь сфолив занадто грубо, та і вже не вперше.
36'
Марез на правому фланзі не зміг обробити передачу від Діаша.
32'
Вокер має виставити могорич Діашу. Англієць віддав пас назад точно на Бейлі, але португалець кинджальним підкатом чисто відібрав м'яч у гравця гостей.
31'
Інфо
7:2 за ударами. Тільки Сіті пробивав у площину - тричі.
29'
Небезпечний момент
Мартінес кінчиками пальців парирував обвідний удар Гріліша, котрий цілив у праву дев'ятку.
27'
Удар Сілви з-за меж штрафного заблокував Конса.
24'
Бейлі опинився на вістрі і довго шукав варіант розвитку атаки. Зрештою, ямаєйць пробив з-за меж штрафного, але м'яч після рикошету полетів на кутовий. Стандарт для гостей завершився фолом.
21'
Небезпечний момент
Ох хороший момент біля воріт гостей. Де Брюйне з кутового закинув під удар Грілішу, а той в дотик з лету пробив - м'яч рикошетом від Чамберса полетів повз ліву стійку.
18'
Марез опинився на правому фланзі і намагався віддати у розріз на де Брюйне, але виконав занадто сильний пас. М'яч вийшов за лицьову.
13'
Гюндоган розстріляв порожні ворота гостей, однак перед тим Голанд зніс Мартінеса. Гол не зарахований.
11'
Небезпечний момент
Родрі вивів Гюндогана сам на сам з голкіпером, але німець не зміг переграти Мартінеса! Парирував аргентинець удар капітана господарів.
8'
Після забитого м'яч постійно під контролем у господарів. Намагаються повністю володіти грою.
Інфо
Другий гол для Родрі у цьому сезоні.
4'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Сіті вже попереду! Марез подав з кутового, а Родрі головою прошив голкіпера гостей.
3'
Гріліш на лівому фланзі намагався накрутити партнера і подав у штрафну - Мартінес забрав м'яч до рук.
1'
Астон Вілла уже на першій хвилині заробила кутовий: Ляпорт заблокував простріл Буендії. Стандарт було розіграно не надто вдало.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Арбітром цього матчу буде Роберт Джонс.
Інфо
Перед цим матчем Сіті іде на третій позиції в АПЛ, а Вілла посідає 11 місце. Між командами розрив у 17 очок.
Астон Вілла: Мартінес - Дінь, Чамберс, Конса, Янг - Буендіа, Дуглас Луїз, Камара, Ремзі - Воткінс, Бейлі.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Ляпорт - Родрі, Гюндоган - Марез, де Брюйне, Сілва, Гріліш - Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 23-го туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Астон Вілли.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Астон Вілла 12.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 12.02.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Астон Вілла (Бирмингем):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Астон Вілла та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Астон Вілла можна подивитися 12.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Астон Вілла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Лестер Сіті - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Астон Вілла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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