Кадіс - Жирона онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.
Дата проведення матчу: 10.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Кадіс у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано
Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Атлетік - 03.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 05.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.
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