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Кадіс - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 лютого 2023, 22:00 - Estadio Ramon de Carranza
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
1 - 0
Оновити
24'
Жирона
Жирона
Хід матчу
6' Escalante, Gonzalo
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
31%
Нічия
24%
Жирона
45%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Cadiz CF have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Girona FC.
  • Did you know that Cadiz CF scores 47% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Cadiz CF have not lost to Girona FC in their last 3 encounters.
  • Cadiz CF haven't scored in 5 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF's home record this season: 2-5-3.
  • Girona FC's away record this season: 1-3-5.
  • Alex is Cadiz CF's top scorer with 3 goals. Cristhian Stuani has scored 5 times for Girona FC.
  • Alfonso Espino has assisted the most goals for Cadiz CF with 3. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (4).
  • Ivan Alejo has more yellow cards (7) than any other player at Cadiz CF. Valentin Castellanos has collected 6 for Girona FC.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Cadiz CF wins 1st half in 17% of their matches, Girona FC in 25% of their matches.
  • Cadiz CF wins 17% of halftimes, Girona FC wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, Cadiz CF has better performance than Girona FC.
  • Cadiz CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Cadiz CF scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.2 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and Girona FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and Girona FC is 0.8.
  • Cadiz CF scores 1.26 goals when playing at home and Girona FC scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
Особисті зустрічі
Кадіс
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Жирона 1 - 1 Завершено Кадіс
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Жирона 2 - 0 Завершено Кадіс
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Атлетік 4 - 1 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 15:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.01.2023 - 22:00 Севілья 1 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.01.2023 - 22:00 Кадіс 1 - 1 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Кадіс В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона Н
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Новини команд
Прімера. Кадіс дивує, Севілья громить, а Бетіс вимучує 28.01.2023 в 23:57 Прімера. Кадіс дивує, Севілья громить, а Бетіс вимучує Вдалий день для клубів із Севільї
Прімера. Севілья покинула зону вильоту, провал Бетіса, Ла Реал наближається до ТОП-2 22.01.2023 в 00:08 Прімера. Севілья покинула зону вильоту, провал Бетіса, Ла Реал наближається до ТОП-2 Огляд матчів суботи в чемпіонаті Іспанії
Циганков залишився в запасі Жирони на матч проти Кадіса 10.02.2023 в 21:09 Циганков залишився в запасі Жирони на матч проти Кадіса У стартовому складі "Жирони" ми Віктора ще не бачили
Тренер Жирони Мічел: Циганков може зіграти форварда, у нас є така опція 10.02.2023 в 18:37 Тренер Жирони Мічел: Циганков може зіграти форварда, у нас є така опція У Жирони перед матчем із Кадісом вилетів основний нападник
Головні події
ГООЛ! Escalante, Gonzalo
6'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
31%
Нічия
24%
Жирона
45%
Склади команд
1
Ledesma, Jeremias
22
Espino, Alfonso
3
Fali
23
Луїс Ернандес
20
Carcelén, Isaac
14
Ocampo, Brian
17
Escalante, Gonzalo
4
Alcaraz, Ruben
21
Тео Бонгонда
15
Marti, Roger
19
Guardiola, Sergi
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
22
Bueno, Santiago
2
Бернардо
20
Gutierrez, Miguel
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
18
Оріоль Ромеу
12
Villa, Toni
24
Garcia, Borja
9
Castellanos, Valentin
Стартовий склад
  • 15
    Marti, Roger
    Форвард
  • 19
    Guardiola, Sergi
    Форвард
  • 14
    Ocampo, Brian
    Форвард
  • 17
    Escalante, Gonzalo
    Півзахисник
    6
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
  • 21
    Тео Бонгонда
    Форвард
  • 22
    Espino, Alfonso
  • 3
    Fali
    Півзахисник
  • 23
    Луїс Ернандес
    Захисник
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 12
    Villa, Toni
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Серхио
  • Мишел
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
3
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
1
Сейви
2
ЖК
1
Трансляція
20'
Дальній постріл із лівого флангу від Еспіно влучив у захисника.
19'
Бонгонда з дальнього штрафного на правому фланзі запустив м'яч абикуди.
17'
Жовта картка
Бернардо дали картку за фол проти Алькараса на лівому фланзі захисту на отриманні суперником м'яча.
15'
Аут із лівого флангу від Кадісу полетів до воротарського, але Фалі випередив голкіпер.
14'
Кастелланосу дав по носу Фалі під час боротьби за подачу з правого флангу.
13'
Небезпечний момент
Партнер зачепився для Гвардіоли на дальньому куті воротарського за скидання подачі кутового з лівого флангу, проте форвард пробив поруч із ближньою до нього стійкою.
12'
Небезпечний момент
Гассаніга ледь потягнув із дальнього нижнього кута постріл від Іси зі входу до правого флангу штрафного!
12'
Покрутився на правому фланзі атаки Бонгонда, але в підсумку здалеку пробив у захисника. Кутовий.
10'
Кадіс не зупиняється в спробах чинити тиск на суперників.
8'
Фол Алькараса перед чужим штрафним проти Вілью.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ескаланте не дали з першої спроби завершити подачу Окампо з лівого флангу на дальній кут воротарського, але з добивання він пробив під поперечину!
5'
Ледесма кулаками зіграв проти удару головою від Бернардо, після подачі з кутового з правого флангу на дальній кут воротарського.
3'
Арнау не втримав на нозі переведення до правого флангу атаки.
2'
Гвардіола повалили без фолу перед власним штрафним захисники Жирони.
1'
Кадіс розпочав із високого пресингу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Жирона йде одинадцятою із 6 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 24 очки.
Інфо
Кадіс іде вісімнадцятим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 9 поразками — 19 очок.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Циганков, Хуанпе, Х. Ернандес, Рікельме, Кальєнс, Рока, Артеро, Дауда.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Бернардо, Мігель — Мартін, Ромеу, А. Гарсія — Вілья, Кастелланос, Б. Гарсія.
Запасні: Уссен, Парра, Мбає, Собріно, Алекс, Лосано, Алехо, Діарра, Де ла Флор, Арсамендія, Феде, Мере.
Кадіс: Ледесма — Іса, Л. Ернандес, Фалі, Еспіно — Бонгонда, Ескаланте, Алькарас, Окампо — Гвардіола, Роджер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Рамон де Карранса (Кадіс, Іспанія) зіграють Кадіс та Жирона.
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Анонс матчу Кадіс - Жирона 10.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 10.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Кадіс у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кадіс - Жирона можна подивитися 10.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Кадіс - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Атлетік - 03.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 05.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Кадіс - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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