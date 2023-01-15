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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 15 січня 2023, 21:00 - King Fahd International Stadium
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
39'
Барселона
Барселона
Хід матчу
32' Mendy, Ferland 33' Gavi
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
24%
Барселона
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 64-60 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 78 meetings, Real Madrid have won 23 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 34 times. The goal difference is 138-107 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Super Cup, Real Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid wins 50% of OT, FC Barcelona wins 33%.
  • Real Madrid scores 1 goals in overtime and FC Barcelona scores 0.67 goals (on average).
  • In OT Real Madrid scores 1 goals and FC Barcelona scores 0.67 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1 goals on average.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Barcelona won 2, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 Super Cup games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 Super Cup games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.29 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.19 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
15
Перемог
37
Ігор
14
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Касереньо 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс В
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Останні матчі - Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Інтерсіті 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 2 Завершено Барселона В
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Головні події
33'
Gavi ГООЛ!
Mendy, Ferland
32'
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
24%
Барселона
41%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
14
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
25
Camavinga, Eduardo
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
15
Федеріко Вальверде
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
30
Gavi
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
11
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
26
Pedri
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 30
    Gavi
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Xavi
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
3
Штрафні
8
7
Фоли
2
Удари в отвір
2
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
1
Сейви
1
ЖК
Кутові
1
1
Офсайди
1
Трансляція
38'
Педрі ефектно обіграв Тоні Крооса та віддавав передачу до карного, але Дані Карвахаль зіграв уважно та перехопив м'яч.
34'
Гоооол!!!
Барселона відкриває рахунок! Гаві точним ударом у дальній кут завершив атаку, яка розпочалася з поганої передачі Антоніо Рюдігера. Цей гол назрівав!
32'
Жовта картка
Ферлан Менді був обіграний Усманом Дембеле, після чого штовхнув суперника в спину. Жовта по ділу.
29'
Тібо Куртуа вийшов із воріт і перехопив верховий пас, який призначався Гаві.
26'
Офсайд
Карім Бензема вискочив віч-на-віч з воротарем, але гру було зупинено. Лайнсмен здійняв прапорець.
24'
Кутовий
Реал легко відбився від кутового Барси.
20'
Ще одна непогана атака Барси. Удар де Йонга з напівкола штрафного заблокований, м'яч відскочив лівіше на Бальде, який замість удару відправив м'яча в аут.
18'
Після довгого контроля м'яча нарешті відповів Реал. Менді подавав з лівого краю, Бензема на лінії воротарської виграв верхову боротьбу та пробив трішечки вище.
16'
При контролі м'яча Реалом Барса активно вмикається у пресинг.
13'
Небезпечний момент
Момент у Барси! Левандовський стріляв з напівкола штрафного, Куртуа перевів у стійку! Добивав Бальде з меж штрафного, проте пробив в дотик вище рамки!
12'
Левандовський замикав подачу з лівого краю, але пробив трішки вище дев'ятки.
7'
Кроос дав по ногах супернику. Штрафний для Барси, і після навісу Араухо трохи не дістав м'яча, хоч і випередив опонента. Гарний підхід вийшов
3'
Відносно спокійний початок матчу у нас
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Реал (старт): Куртуа - Менді, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль - Кроос, Камавінга, Модрич - Вінісіус, Бензема, Вальверде.
Інфо
Барселона (старт): тер Штеген - Бальде, Крістенсен, Араухо, Кунде - де Йонг, Бускетс, Гаві - Педрі, Левандовський, Дембеле.
Інфо
Реал (запас): Лунін, Лопес - Азар, Асенсіо, Вальєхо, Діас, Мартін, Начо, Одріосола, Родріго, Себальйос.
Інфо
Барселона (запас): Пенья, Тенас - Алонсо, Альба, Гарсія, Депай, Кессьє, Рафінья, Роберто, Торрес, Фаті.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію фінального матчу за Суперкубок Іспанії. У битві за вирішальний трофей зійдуться Реал та Барселона. Буде цікаво!
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 2 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Аталанта Аталанта 8 Салернітана Салернітана 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 0 Арсенал Арсенал 2 Завершено 18:05 - Сьогодні Монако Монако 7 Аяччо Аяччо 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Газіантеп Газіантеп 1 Фенербахче Фенербахче 1

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Анонс матчу Реал - "Барселона" 15.01.2023, Суперкубок Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Суперкубок Іспанії 2023 , матч начнется на стадіоні King Fahd International Stadium.

Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 15.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 11.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 12.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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