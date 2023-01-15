Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Суперкубок Іспанії 2023 , матч начнется на стадіоні King Fahd International Stadium.
Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 11.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 12.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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