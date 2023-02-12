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Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 лютого 2023, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
2 - 0
Оновити
55'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
36' Мохамед Салах
49' Gakpo, Cody
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
31%
Евертон
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Everton FC when Liverpool FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Everton FC is 0-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 3 times. The goal difference is 50-24 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 64 meetings, Liverpool FC have won 28 times, there have been 27 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 89-54 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Everton FC (2-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 6-3-1.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-5.
  • Liverpool FC wins 1st half in 33% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Liverpool FC wins 33% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Everton FC is 1.2.
  • Liverpool FC scores 2.12 goals when playing at home and Everton FC scores 0.92 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
10
Перемог
23
Ігор
1
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Евертон 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Головні події
ГООЛ! Gakpo, Cody
49'
ГООЛ! Мохамед Салах
36'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
31%
Евертон
40%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
2
Gomez, Joe
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
43
Bajcetic Maquieira, Stefan
15
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
18
Gakpo, Cody
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
21
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
18
Iwobi, Alex
50
Simms, Ellis Reco
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
    49
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    36
  • 43
    Bajcetic Maquieira, Stefan
    Захисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 50
    Simms, Ellis Reco
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Шон Дайч
Статистика матчу
14
Штрафні
8
5
Фоли
13
3
Блоковано ударів
1
3
Офсайди
1
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Удари повз
3
Кутові
2
2
Удари в отвір
Трансляція
Інфо
Дивно Коуді зіграв - просто пропустив простріл на Гакпо.
49'
Гоооол!!!
І відразу починають господарі з голу! Знову завдяки контратаці втік вперед Ліверпуль, Трент прострілив з-під Миколенка, а Гакпо перевів м'яч у порожні.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Було дуже багато навісів від господарів при великій перевазі у володінні м'ячем. Евертон переважно оборонявся і вибігав в поодинокі контратаки. Команди порадували лише одною єдиною цікавою хвилиною за тайм, коли спочатку стійка врятувала господарів, а потім Салах забив у контратаці.
Свисток
Перший тайм завершений.
45+2'
Інфо
13 фолів у першому таймі в пасиві Евертона. Найбільше у Миколенка і Тарковскі.
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
41'
Продовжує грати Ліверпуль навісами, а гравці Евертона їх знімати. Цього разу Робертсон неточно подав з лівого флангу.
Інфо
Салах вперше забив в АПЛ у 2023-му році.
37'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Зіграло правило: не забиваєш ти - забиваєш тобі! Після кутового Евертона господарі вибігли в разючу контратаку, яку завершив Салах після асисту Нуньєса!
36'
Небезпечний момент
Який момент! Після подачі з кутового гостей м'яч після удару Тарковскі влучив у ліву стійку!
34'
Аліссон забрав до рук навіс Макніла з лівого флангу.
30'
Кутовий
Івобі подав точно на Фабінью, той вибив, але з підбирання з лету пробив Гейе. Непогано спіймав м'яч, однак круглий полетів вище воріт.
30'
Миколенко з центра поля зі стандарту закинув у штрафну, Тарковскі виграв верхову боротьбу, але зрештою все перейшло в позиційну атаку гостей. Віталій підключився вище і на пару з Макнілом заробив кутовий.
28'
Гарно пробив Хендерсон лівою, влучив точно у дев'ятку. Однак все це відбулося після свистка арбітра про офсайд.
27'
Александр-Арнольд з лівого флангу неточно навісив зі штрафного. З підбирання пробив Байчетич, але зробив це невдало.
25'
Салах на правій бровці пройшов трьох опонентів (в тому числі і Миколенка), але знову Тарковскі вдало зіграв на виносі.
22'
Ледь не підловили Миколенка на правому фланзі Трент з Салахом, але Тарковскі підстрахував українця.
17'
Швидко і незграбно розіграли атаку підопічні Клоппа, але довели її до удару. Байчетич закинув на лівий фланг штрафної, потім Нуньєс пробив у падінні через себе, але м'яч полетів у напрямку Гакпо - той головою пробив повз праву стійку.
15'
Хендерсон повертався з атаки назад, а Онана трохи грубо зіграв проти нього. Капітан господарів трохи полежав на газоні, але зрештою підвівся.
11'
З дуже хорошої позиції для стандарту Салах пробив... в Хендерсона.
10'
Тарковські грубо підкотився під Нуньєса на межі штрафного. На щістя для гостей фол був за карною зоною.
7'
Салах змістився з правого флангу, але вдало пробити не зміг - удар був заблокований.
5'
Голкіпер Евертона перехопив навіс Трента з правого флангу.
2'
Нуньєс попереду поборовся за м'яч, однак пробив прямо в руки Пікфорду.
Свисток
Матч розпочався!
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко - Дукуре, Гує, Онана - Макніл, Івобі - Сіммс.
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Матіп, Гомес, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Байчетич - Салах, Нуньєс, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Перед цим поєдинком "мерсісайдці" ідуть на 10 місці у турнірній таблиці, а "іриски" посідають 18 позицію.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 23-го туру АПЛ між Ліверпулем і Евертоном.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Евертон 13.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 13.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон можна подивитися 13.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вулверхемптон - 04.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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