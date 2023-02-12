Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Було дуже багато навісів від господарів при великій перевазі у володінні м'ячем. Евертон переважно оборонявся і вибігав в поодинокі контратаки. Команди порадували лише одною єдиною цікавою хвилиною за тайм, коли спочатку стійка врятувала господарів, а потім Салах забив у контратаці.