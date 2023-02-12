Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 13.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вулверхемптон - 04.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
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