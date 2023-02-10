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Мілан - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 лютого 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
31%
Тоттенхем
31%
Цікаві факти
  • AC Milan have lost 4 matches in a row.
  • AC Milan haven't won in their last 7 games.
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Tottenham Hotspur have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AC Milan wins 1st half in 33% of their matches, Tottenham Hotspur in 36% of their matches.
  • AC Milan wins 33% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 4 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AC Milan won 0, Tottenham Hotspur won 3, 1 draws.
  • AC Milan scores 0 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Tottenham Hotspur is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Tottenham Hotspur is 0.25.
  • AC Milan scores 1.83 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.02.2023 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 13:30 Мілан 2 - 5 Завершено Сассуоло П
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.01.2023 - 21:45 Лаціо 4 - 0 Завершено Мілан П
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 20:00 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.01.2023 - 22:15 Фулгем 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
31%
Тоттенхем
31%
LIVE
Трансляція матчу Мілан - "Тоттенхем"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Тоттенгем був першим у групі з Айнтрахтом, Спортінгом та Марселем.
Інфо
Мілан був другим у групі з Челсі, Зальцбургом та Динамо Загреб.
Запасні: Остін, Вайтмен, Санчес, Рішарлісон, Данжума, Порро, Танганга, Моура, Девіс, Девайн.
Тоттенгем: Форстер — Ленгле, Даєр, Ромеро — Емерсон, Скіпп, Сарр, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.
Запасні: Міранте, Нава, Калабрія, Балло-Туре, Ребич, Орігі, Мессіас, Побега, Габбія, Де Кетеларе.
Мілан: Тетерушану — Тіав, Калулу, К’єр, Ернандес — Салемакерс, Крунич, Тоналі — Діас, Жиру, Леау.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сандро Шерер (Швейцарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та лондонський Тоттенгем.
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Анонс матчу Мілан - "Тоттенхем" 14.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 14.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Тоттенхем" можна подивитися 14.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Торіно - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Лестер Сіті - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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