Мілан - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мілан - "Тоттенхем" 14.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 14.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Мілан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Торіно - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Лестер Сіті - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

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