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Парі Сен-Жермен - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 лютого 2023, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
38%
Нічия
35%
Баварія
27%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Paris Saint-Germain have won 2 times, there have been 0 draws while Bayern Munich have won 4 times. The goal difference is 10-8 in favour of Bayern Munich.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 5 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 20 games.
  • Bayern Munich have lost none of their last 10 away matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 60% of their matches, Bayern Munich in 63% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 60% of halftimes, Bayern Munich wins 63%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 1, Bayern Munich won 4, 0 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have won just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Paris Saint-Germain scores 1 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Bayern Munich is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Bayern Munich is 1.4.
  • Paris Saint-Germain scores 2.65 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.88 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
2
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Баварія 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
23.08.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 Баварія 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Реймс Н
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Вольфсбург 2 - 4 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
01.02.2023 - 21:45 Майнц 0 - 4 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
28.01.2023 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
24.01.2023 - 21:30 Баварія 1 - 1 Завершено Кельн Н
Показати більше
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
38%
Нічия
35%
Баварія
27%
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія"
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Трансляція
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Маркіньос (к), Рамос, Хакімі — Солер, Верратті, Перейра, Заїр-Емрі — Неймар, Мессі. Головний тренер — Крістоф Галтьє.
Запасні: Летельє (в), Ріко (в), Екітіке, Бернат, Бічіабу, Вітінья, Гнарбі, Кімпембе, Мбаппе, Пембеле, Руїс.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Зоммер — Канселу, Упамекано, де Лігт, Павар — Горецка, Кімміх (к), Мусіала — Коман, Чупо-Мотінг, Сане. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
Запасні: Ульрайх (в), Шенк (в), Ібрагімович, Тел, Блінд, Гнабрі, Гравенберх, Девіс, Мюллер, Сарр, Станішич.
Париж вийшов зі своєї групи з другого місця, поступившись Бенфіці за формальним показником голів на виїзді. Баварія пройшла квартет з Інтером, Барселоною і Вікторією без втрат очок.
Головний турнір Європи повертається з гучною вивіскою. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Баварія.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія" 14.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 14.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 13.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія" можна подивитися 14.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монако - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Бохум - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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