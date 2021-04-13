Парі Сен-Жермен - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Баварія" 14.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 14.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 13.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монако - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Бохум - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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