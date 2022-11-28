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СК Дніпро-1 - Динамо онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 15 січня 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
2 - 2
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43'
Динамо
Тбилиси
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
32%
Нічия
36%
Динамо
32%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Динамо
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 19:00 Пайде 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга конференцій 2022/2023
07.07.2022 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершено Пайде П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 ФК Львів 0 - 0 Завершено Динамо Н
Ліга конференцій 2021/2022
29.07.2021 - 20:00 Маккабі 5 - 1 Завершено Динамо П
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
32%
Нічия
36%
Динамо
32%
Трансляція
40'
Гоооол!!!
З ударом Гуцуляка впорався голкіпер, але Підлепенець першим опинився на добиванні - 2:2.
37'
Жовта картка
Попередження отримує Угрекелідзе.
35'
Гоооол!!!
Амаш навісив з флангу, а Довбик головою пробив у кут.
32'
Кіктітадзе виходив один на один, але переграти Кінарейкіна не зміг.
30'
Зараз дніпряни більше контролюють м'яч, але з конструктивом суттєві проблеми.
27'
Рубчинський мав пробивати по воротам з меж штрафної, але вирішив чомусь віддавати на Гуцуляка. Атака завершилася нічим.
25'
Вже зіграли більш ніж половину тайму, а в українців жодного удару по воротам. До матчу саме дніпряни вважалися фаворитами.
22'
Підопічні Кучера навіть і не намагаються високо пресингувати. У наших суперників багато вільного часу.
20'
Варто відзначити якість газону. На такому полі дуже складно комбінувати.
18'
Біленький прострілював з флангу, але Рубчинський опинився в потрібному місці в потрібний час.
15'
Після двох голів грузини продовжують грати першим номером. Українці не можуть нічого створити в заключній третині поля.
12'
Темп матчу у нас прогнозовано повільний. Складно підопічним Кучера, адже вони під навантаженнями.
9'
Гоооол!!!
Другий провал дніпрян у захисті і другий пропущений м"яч. Кіктітадзе реалізував вихід один на один.
9'
У підопічних Кучера м'яч наразі не тримається. З виходом із захисту в атаку у дніпрян проблеми.
6'
Грузини на початку зустрічі більше контролюють м'яч. Осей прострілював з флангу, але неточно.
3'
Гоооол!!!
Футболісти "Динамо" забивають швидкий гол. Моістрапішвілі з меж штрафної пробивав по центру і м'яч з рикошетом залетів у ворота.
2'
Довбик віддав розрізну передачу в штрафну на Гуцуляка, але м'яч опинився в руках голкіпера.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Динамо" (запасні): 33.Кереселідзе, 37.Махацарія, 13.Табідзе, 2.Малі, 24.Кубурі, 34.Лацабідзе, 39.Одішарія, 26.Паркадзе, 28.Камара, 18.Осей, 5.Міквабішвілі, 7.Схіртладзе, 14.Іобашвілі, 32. Марусіч.
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): 30.Каталадзе, 3.Каландадзе (кап), 4.Хвабагіані, 6.Омар, 8.Моістрапішвілі, 11.Біленький, 18.Осей, 23.Кіктітадзе, 27.Угрекелідзе, 31.Майсурадзе, 38.Сігуа
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): 1. Костик, 3. Адамюк, 5. Сарапій, 15. Клименчук, 29.Танковський, 39. Порох, 52. Когут, 76. Танчик.
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): 12. Кінарейкін, 11. Амаш, 15. Гомес, 39. Сваток (кап), 25. Пасіч, 29. Назаренко, 76. Рубчинський, 6. Бабенко, 30. Підлепенець, 9. Гуцуляк, 47. Довбик
Добрий день! Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Дніпром-1" та "Динамо" Тбілісі. Гра розпочнеться о 16:00. Для українців це перший зимовий спаринг.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Динамо 15.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Тбилиси) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 15.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо можна подивитися 15.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Кривбас - 28.11.2022, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Динамо (Тбилиси)
Країна: Грузия

команди Динамо був зіграний проти Пайде - 14.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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