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СК Дніпро-1 - Pakhtakor Tashkent онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 16 січня 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
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23'
Pakhtakor Tashkent
Ташкент
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
41%
Нічия
26%
Pakhtakor Tashkent
33%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Pakhtakor Tashkent
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
22.02.2020 - 13:30 Спартак 0 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
25.01.2020 - 13:00 Pakhtakor Tashkent 0 - 0 Завершено Жиліна Н
Клубні товариські матчі 2019
04.02.2019 - 13:30 Эребру СК 2 - 2 Завершено Pakhtakor Tashkent Н
Клубні товариські матчі 2019
28.01.2019 - 14:00 Pakhtakor Tashkent 0 - 1 Завершено Брондбю П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
41%
Нічия
26%
Pakhtakor Tashkent
33%
Трансляція
24'
Довбик порушив правила у штрафному узбеків під час подачі з лівого флангу.
22'
Гуцуляк закидав за комір захисникам передачу на Довбика, але засильною вона вийшла. Голкіпер Пахтакора вийшов з воріт та забрав м'яч до рук на лінії штрафної.
18'
Кутовий
Танчик виконав подачу з кутового до рук воротаря.
17'
Костик не зміг одразу зафіксувати м'яч у руках після кроссу з правого флангу. Але обійшлося, адже суперників поруч не було.
16'
Гуцуляк отримав передачу від Пасіча в районі правого кута штрафного, довго приймав рішення, зробив передачу на найближчого партнера, але сам на пас у відповідь не відкрився.
15'
Промацують і зону лівого захисника Д1 узбеки. Поки безуспішно.
13'
Ще одна спроба прострілу через правий фланг захисту Дніпра-1 до штрафного української команди. Цього разу м'яч пролетів над воротами.
12'
Темп невисокий і без ініціативи однієї з команд. Суперники по черзі володіють м'ячем.
9'
Небезпечний момент
Шанс у Дніпра-1! Після перехоплення біля чужого штрафного пішла передача в район 11-метрової позначки, куди відкрився Танчик і пробив прямо у голкіпера!
7'
Перша перевірка для Костика, але занадто легка. З-за меж штрафного один із гравців Пахтакора слабко відправив м'яч в бік дніпровських воріт, голкіпер Д1 м'яч забрав.
5'
Подача зі стандарту до центру штрафного СК, захисники вибили м'яча в аут.
3'
Контролюють дніпряни м'яч, але без загострення.
1'
Свисток
Матч стартував.
Нагадаємо, що вчора дніпряни провели стартовий спаринг цієї зими. Поєдинок з тбіліським Динамо завершився унічию 3:3. Голи у складі СК забивали Довбик, Підлепенець та Рубчинський.
Інфо
Дніпро-1 (старт): Костик, Адамюк, Сарапій, Гомес, Пасіч, Танковський, Рубчинський, Танчик, Клименчук, Гуцуляк, Довбик
Інфо
Дніпро-1 (запас): Юрчук, Амаш, Порох, Сваток, Когут, Бабенко, Підлепенець, Назаренко.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію другого спарингу Дніпра-1 цієї зими. Сьогодні суперником лідера УПЛ буде Пахтакор.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 4 Famalicao Famalicao 1 Завершено 22:00 - Вчора Шарлеруа Шарлеруа 2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 2 Фіорентина Фіорентина 0 Завершено 21:45 - Вчора Ренн Ренн 1 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 0 Завершено 21:00 - Вчора Реал Реал 1 Барселона Барселона 3

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - 16.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою (Ташкент) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 16.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - можна подивитися 16.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 15.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: (Ташкент)
Країна: Узбекистан

команди був зіграний проти Динамо - 19.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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