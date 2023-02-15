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Боруссія - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 лютого 2023, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
28%
Нічия
39%
Челсі
33%
Цікаві факти
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 8 matches.
  • Borussia Dortmund have won 3 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 50% of their matches, Chelsea FC in 32% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 50% of halftimes, Chelsea FC wins 32%.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Borussia Dortmund scores 2.56 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Вердер 0 - 2 Завершено Боруссія В
Кубок Німеччини 2022/2023
08.02.2023 - 21:45 Бохум 1 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.02.2023 - 16:30 Боруссія 5 - 1 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
29.01.2023 - 18:30 Байєр 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.01.2023 - 19:30 Майнц 1 - 2 Завершено Боруссія В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
28%
Нічия
39%
Челсі
33%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - Челсі
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Челсі був першим у групі з Міланом, Зальцбургом та Динамо Загреб.
Інфо
Боруссія Д була другою в групі з Манчестер Сіті, Севільєю та Копенгагеном.
Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Ковачич, Чалоба, Маунт, Закарія, Галлагер, Аспілікуета, Чуквуемека, Кукурелья, Д. Фофана, Голл.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Кулібалі, Сілва, Чілвелл — Лофтус-Чік, Фернандес — Зієш, Феліш, Мудрик — Гаверц.
Запасні: Меєр, Рейна, Дауд, Ройс, Гуммельс, Модест, Мален, Меньє, Раєрсон, Роте, Біно-Гіттенс, Кулібалі.
Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан — Адеємі, Беллінгем, Езкан, Брандт — Алле.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють дортмундська Боруссія Д та лондонський Челсі.
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Анонс матчу "Боруссія" - Челсі 15.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 15.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - Челсі можна подивитися 15.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Прошедший поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 03.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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