Боруссія - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - Челсі 15.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 15.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - Челсі можна подивитися 15.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Прошедший поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Фулгем - 03.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.